 Украина - ключ к евроатлантической безопасности, - генерал НАТО Павел

Об этом в интервью DW заявил председатель Военного комитета Альянса генерал Петр Павел, пишет Цензор.НЕТ. На вопрос, какие главные проблемы стоят сейчас перед вооруженными силами Украины, он ответил, что не может комментировать внутренние решения партнеров, но уточнил: "Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить".

Одна из главных целей этих реформ - стабильность Украины. "НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину - поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности", - заявил руководитель высшего военного органа НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие 10 лет Украина присоединится к НАТО, - Порошенко

Такую позицию он пояснил тем, что безопасность и стабильность взаимосвязаны: если страна безопасная и стабильная, это оказывает положительное влияние на соседние страны и весь регион. "Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", - добавил Петр Павел.

Отвечая на вопрос DW, является ли реалистичной цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, Павел указал лишь на то, что вооруженные силы Украины повышают ее, принимая участие в учениях и миссиях альянса, например в Афганистане.

Также читайте: "Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО", - Муженко

Начиная с 2014 года Североатлантический альянс значительно усилил помощь Украине в реформировании. В 2017 году НАТО реализовала более 200 мероприятий для поддержания вооруженных сил Украины, сообщил генерал DW. Он уточнил, что наиболее значимые и ощутимые улучшения произошли, в частности, в сферах тренировки солдат, военной медицины, логистики, развития военно-морских сил, сил специальных операций и десантно-штурмовых войск Украины. За три с лишним года НАТО создала десять трастовых фондов для Украины. По данным Павела, страны альянса уже обязались предоставить через эти фонды 40 миллионов евро.

Читайте также: Нас ждет реформа сектора обороны и ВПК, принятие закона о нацбезопасности, - Бурбак о пути Украины в НАТО

Напомним, утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание, что с 2010 года Украина официально не стремится к членству. Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.

Позже Порошенко предложил внести в приложение к преамбуле Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО.