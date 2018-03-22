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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:НАТО (5705) реформы (2928) Павел Петр (3)

 Украина - ключ к евроатлантической безопасности, - генерал НАТО Павел

За последние четыре года Украина провела часть реформ и смогла существенно приблизиться к НАТО.

Об этом в интервью DW заявил председатель Военного комитета Альянса генерал Петр Павел, пишет Цензор.НЕТ. На вопрос, какие главные проблемы стоят сейчас перед вооруженными силами Украины, он ответил, что не может комментировать внутренние решения партнеров, но уточнил: "Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить". 

Одна из главных целей этих реформ - стабильность Украины. "НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину - поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности", - заявил руководитель высшего военного органа НАТО.

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Такую позицию он пояснил тем, что безопасность и стабильность взаимосвязаны: если страна безопасная и стабильная, это оказывает положительное влияние на соседние страны и весь регион. "Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", - добавил Петр Павел. 

Отвечая на вопрос DW, является ли реалистичной цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, Павел указал лишь на то, что вооруженные силы Украины повышают ее, принимая участие в учениях и миссиях альянса, например в Афганистане.

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Начиная с 2014 года Североатлантический альянс значительно усилил помощь Украине в реформировании. В 2017 году НАТО реализовала более 200 мероприятий для поддержания вооруженных сил Украины, сообщил генерал DW. Он уточнил, что наиболее значимые и ощутимые улучшения произошли, в частности, в сферах тренировки солдат, военной медицины, логистики, развития военно-морских сил, сил специальных операций и десантно-штурмовых войск Украины. За три с лишним года НАТО создала десять трастовых фондов для Украины. По данным Павела, страны альянса уже обязались предоставить через эти фонды 40 миллионов евро.

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Напомним,  утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание, что с 2010 года Украина официально не стремится к членству. Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.

 Позже Порошенко предложил внести в приложение к преамбуле Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3057039
 
 
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Режисер «Кіборгів» готується зняти новий фільм

Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв планує зняти фільм про Конотопську битву.

Про це 17 березня на сторінці в Фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Тільки що у Варшаві, після тріумфального перегляду фільму «Киборги», Ахтем Сеїтаблаєв зробив заяву про те, що вся його творча команда в очікуванні роботи над новим історичним фільмом, присвяченим Конотопській битві, в ході якої єдина сила українців, кримських татар, поляків завдали нищівної поразки московському війську в липні 1659 року», - написав Чубаров.
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В Киеве коллекторы угрожают должнику отрезать руку его ребенку! Какое НАТО! Какое ЕС?
https://www.youtube.com/watch?v=ughS-tEd--Y&t=1s
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Да то у пети в течении 10 лет Украина - ключ к евроатлантической безопасности, - генерал НАТО Павел - Цензор.НЕТ 5079.Мы обычная буферная зона для европы.Ну не им же в самом деле с кацапами тягаться Украина - ключ к евроатлантической безопасности, - генерал НАТО Павел - Цензор.НЕТ 5079.
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Эва Закович - Гениральный директор коллекторской компании Примоколлект.

Некий Подоляка М. А - Генеральный директор коллекторской компании Кредит-капитал.

Вопрос ко всем патриотам - Национальные дружины, Автомайдановцы любящие проводить рейды к домам чиновников и другие народные организации делающие вид что борются с беззаконием. Почему вы не реагируете на этот беспредел? Все оплачено?
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И вот откопал такую, очень ценную информацию - Николай Георгиев, представитель миссии МВФ в Украине, призвал власти Украины защитить факторинговые компании которыми и являются Примоколект, Кредит-капитал и подобные. Можно смело делать вывод что - беспредел коллекторов крышует именно МВФ и теперь трудно верится словам Порошенко - мы не позволим внешним структурам заставлять нас делать что либо против нашей воли...
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Полезное

Техника движений, используемая рейнджерами армии США для подъема и выноса обездвиженных 300-х
https://www.youtube.com/watch?v=KPrATJ-u5Rg
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НАТО - это военно-политическая организация. Альянс требует не только реформы армии, но и политических: реформы в экономике, в борьбе с коррупцией Поэтому даже, если наша армия к 2020 году будет готова к вступлению в НАТО, то коррупционеры у власти этого не позволят.
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шавка,ты за бабло гавкаешь или из любви к искусству?
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Обізяни пишуть, що українське військо сьогодні тренують норвезькі інструктори. Я поцікавився у нашого інструктора з тактики, капрала Норріса. Каже - нормальнi пацани.
Украина - ключ к евроатлантической безопасности, - генерал НАТО Павел - Цензор.НЕТ 7356
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В ООН выразили сожаление не допуском россиян к голосованию за Путина в Украине, жаль что слеповатый (купленный) стал ООН, образованный после Второй Мировой войны , может после Третьей мировой войны вновь образованный ООН будет умнее в своих высказываниях? Украина - ключ к евроатлантической безопасности, - генерал НАТО Павел - Цензор.НЕТ 574
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Какой там ключ! Элементарная медвежатная отмычка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина - ключ к евроатлантической безопасности, - генерал НАТО Павел
 
 
 
 
 
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