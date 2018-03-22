 Кольченко выпустили из штрафного изолятора колонии в Копейске, - правозащитница Щур

Как сообщила 21 марта на своей странице в Facebook правозащитница Татьяна Щур, украинца выпустили, передает Цензор.НЕТ.

"Маленькая хорошая новость. Кольченко выпустили из СИЗО и он, наконец, получил посылку. На самом деле, для того, кто понимает, как важен за решеткой каждый витамин и каждый предмет с воли, это большая хорошая новость. Больше никаких новостей про Сашу Кольченко нет", - говорится в сообщении.

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Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

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В связи с информацией, распространенной СМИ, об ухудшении состояния здоровья Александра Кольченко, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить соответствующую информацию.