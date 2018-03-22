 На саммите ЕС в Брюсселе обсудят "дело Скрипаля"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В целом в повестке дня в четверг и пятницу десяток пунктов. Мы начнем с торговли, единого рынка, европейского экономического семестра и социальных вопросов. В повестке - Турция, Западные Балканы, Brexit, союз рынков капиталов - обо всем этом пойдет речь. И, кроме того, Россия - инцидент Солсбери", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, представляя журналистам на условиях анонимности программу Европейского совета 22-23 марта.

Как сообщалось, председатель Европейского совета Дональд Туск в письме-приглашении на саммит главам государств и правительств стран ЕС отметил: "На фоне атаки в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но также сделать практические выводы, так как этот инцидент бросает вызов нашей общей безопасности".

Он добавил, что на рабочем ужине в четверг вечером лидеры ЕС обсудят выводы по инциденту с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. "В конце ужина мы примем заключения по атаке в Солсбери", - написал Д.Туск.

"Председатель Туск общался с премьер-министром (Великобритании Терезой. - Ред.) Мэй, заявив ей о солидарности и полной поддержке Европейским союзом Соединенного Королевства. Это все будет отражено в заключениях Европейского совета. Мы полагаем также, что после обмена мнениями премьер-министра Мэй со своими коллегами, возможно, затем снова обратятся к проекту заключений, чтобы посмотреть, что еще можно улучшить в этих выводах", - сказал собеседник журналистам.

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"Мне известно, что вокруг этой темы спекулируют, но на данный момент никто не говорит о санкциях", - заявил источник.

"На этой стадии я не получал такого рода предложений от моих коллег из Лондона. Они не просили меня объявлять о рестриктивных мерах. Я думаю, то, что необходимо на этом этапе, это выработать общую линию, подтверждающую солидарность, и также нужно скоординировать наши действия на будущее", - объяснил собеседник СМИ.

По его словам, внимание сейчас, прежде всего, сосредоточено на том, "кто стоит за этой атакой".

"Вопрос, кто стоит за этой атакой, будет затронут. Вчера (19 марта ) об этом уже говорили на уровне шерп, которые представляют руководителей, а не министров иностранных дел. Это действительно один из сюжетов, который будет затронут, и я могу вам сказать, что председатель Туск будет полностью открыт в том, что касается соображений премьер-министра Мэй", - сообщил источник.

"К тому же атака в Солсбери ставит целую серию вопросов о нашей способности реагировать в Европе, о нашем уровне готовности, сознавая, что есть все больше и больше общих рисков для наших демократий. Вот почему председатель Туск предлагает усилить нашу сопротивляемость перед лицом этих рисков - ядерных, химических, биологических - при более тесном сотрудничестве институтов ЕС с государствами-членами и с НАТО", - продолжил европейский высокопоставленный функционер, добавив, что глава Евросовета считает, что нужна также стратегия в области кибербезопасности и сотрудничества разведслужб.

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Чиновник ЕС сказал, что Д.Туск предложит упомянуть эти вопросы в заключениях Совета ЕС. "И эта часть заключений будет адресована нашему высокому представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны) Федерике Могерини с просьбой, чтобы она поработала над этими вопросами с целью усилить действия в данной области до июня", - пояснил источник.

Саммит также обсудит и примет заключения по торговле. Главное внимание участников встречи будет сосредоточено на объявлении президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин на сталь и алюминий. Перед саммитом в США побывала член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем, которая провела переговоры с министром торговли США Уилбуром Россом. По словам европейского чиновника, в заключениях предполагается принять во внимание результаты переговоров в Вашингтоне.

"В заключениях Европейского совета будет ясно сказано, что европейские сталь и алюминий не должны быть объектом этих американских мер и что меры, принимаемые Соединенными Штатами, не соответствуют правилам ВТО", - подчеркнул он.

Источник высказал точку зрения, что Евросоюз должен утвердить свой авторитет крупнейшей торговой державы, проявив больше ответственности и рационализма в том, что касается этого торгового спора с американским партнером. Как считают в Евросоюзе, "перепроизводство стали - это настоящая проблема, для которой следует искать всемирное решение в рамках ВТО и G20". Реакцией Евросоюза на эти торговые разногласия, отметил функционер ЕС, стал вывод, что нужно заключать больше торговых соглашений со всеми партнерами, которые склонны вступать в такого рода отношения с ЕС. "И в таком контексте Европейский совет будет просить ускорить работу с торговыми соглашениями с Японией и Сингапуром, а также с МЕРКОСУР и Мексикой", - отметил собеседник СМИ.

Он также упомянул мандат на переговоры о торговых соглашениях с Австралией и Новой Зеландией. "Это работа, уже начатая комиссией", - уточнил источник. При этом он сообщил, что в ЕС нет консенсуса о необходимости возобновления торговых переговоров с США по Трансатлантическому соглашению о партнерстве в области торговли и инвестиций - TTIP.

Затем европейские лидеры обсудят вопросы занятости, экономического роста и конкурентности. Речь будет идти о едином рынке, стратегии цифрового рынка, союзе рынков капиталов, энергетическом союзе, европейском экономическом семестре, рекомендациях для зоны евро, социальных проблемах.

Ожидается, что Евросовет примет заключения по Западным Балканам в перспективе саммита, посвященного региону, который состоится в мае в Софии.

Европейские лидеры в ходе ужина обсудят отношения с Турцией в связи с предстоящим в Варне 26 марта саммитом ЕС-Турция. Собеседник СМИ отметил, что Д.Туск намерен в Варне поднять вопрос о недружественных действиях Анкары в отношении соседей из ЕС - Кипра и Греции. Но такое послание "будет более весомым, если его поддержат в четверг европейские руководители".

Также во время ужина пройдет дискуссия о налогообложении, главным образом относительно сферы цифровых предприятий.

В пятницу Европейский совет соберется в составе 27 государств, без Великобритании.

По словам европейского чиновника, Д.Туск предложит дебаты по подходу 27 стран ЕС к дальнейшим переговорам с Лондоном, "особенно о рамках будущих отношений с Соединенным Королевством".

"Речь идет о стратегии переговоров. И в этом контексте главы государств и правительств будут утверждать первую серию руководящих указаний по будущим отношениям с Соединенным Королевством", - сказал источник, добавив, что он испытывает оптимизм в этом вопросе и полагает, что эти указания будут утверждены единогласно.

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Наконец, двухдневные совещания европейских лидеров завершатся саммитом зоны евро в составе 19 государств, которые обсудят долгосрочную перспективу развития валютно-экономического союза.