 Трамп и Макрон: Россию надо привлечь к ответственности за покушение на Скрипаля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-секретаря посольства США в Москве Марию Олсен.
"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты отметили солидарность с Соединенным Королевством после использования Россией химического оружия против частного лица на территории Великобритании и согласились с необходимостью прибегнуть к действиям, чтобы привлечь Россию к ответственности. Два лидера обсудили также то, как США и Европа могут достичь согласия по тарифам", - говорится в документе, опубликованном Олсен.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Премьер-министр Тереза Мэй заявила: правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
https://www.youtube.com/watch?v=CZBlrgCAHmo
Вот, скажите, такая картина одному мне так представляется?
Поэтому вариант "......послать на 3 буквы сенаторов......Гладь меня, родной. Гладь, меня, дорогой......" - не пройдёт.
Буквально накануне, с камчатского радио РФ была уволена ведущая Росина Вуданс за то, что выдала в эфир речь о «победившей стабильности», с кратким ее описанием, а своих земляков, бодро вбрасывавших пачки бюллетеней в избирательные урны, сравнила с приматами. Похоже на то, что она не далека от истины и вот почему.
Пару лет назад российский сегмент Сети был просто завален фотографиями и видеороликами с бесконечными эшелонами боевой техники, уходящей на Запад. Уже шла война в Украине и только начиналась война в Сирии, что примерно поясняло, куда движется все это железо. Но именно тогда у нас возникло еще одно предположение, которое мы несколько раз доводили до сведения читателей и которое осталось без должного внимания, а зря.
Дело в том, что со времен существенного охлаждения отношений с КНР, в приграничные с Китаем регионы были переброшены значительные силы и средства для обеспечения обороны границы. Надо сказать, что резкое обострение отношений между странами в конце 60-х годов прошлого столетия уже привело к приграничным вооруженным столкновением, что подтверждало необходимость развертывания мощных группировок войск. С учетом того, что любой конфликт с Китаем ставил вопрос логистики крайне остро, ибо единственная железнодорожная магистраль за Байкалом шла вдоль границы на расстоянии до 100 км, то оборонительная доктрина предполагала наличие всего необходимого уже на месте.
Китай, в свою очередь, тоже имел основания быть не довольным совком. Кроме глубоких идеологических противоречий, возникших после смерти Сталина, а особенно после предания его анафеме на ХХ партсъезде совка, были и другие болезненные вопросы. Не секрет, что совок перенял у своей царской предшественницы все имперские замашки. В частности, в конце Второй Мировой Войны совок начал военные действия против Японии на территории Манчжурии. Тут мы обойдем вопросы вероломства, с которым это было сделано и тот факт, что император Японии уже отдал войскам приказ о прекращении сопротивления, просто обратим внимание на то, что главный удар наносился в направлении Люйшунь, или как его называли японцы Рёдзюн, в котором находился крупный порт и военно-морская база.
Но кроме того, что этот город имел важное стратегическое значение, за ним тянулся и довольно плотный исторический шлейф. До 1904 года он назывался Порт-Артур и входил в состав империи. Только после поражения в войне с Японией, он выпал из имперской обоймы.
Так что изначально боевые операции шли вдоль КВЖД, китайской восточной железной дороги, именно до этого места. Теперь уже совковая империя пыталась выйти к своим царским границам. Поскольку в самом Китае шла затяжная гражданская война между силами Чан Кайши и коммунистами Мао Цзэдуна, то началась игра вокруг статуса всей оккупированной совковыми войсками территории. В принципе, совок мог бы там закрепиться, но последующие события в Корее вынудили Москву сделать ставку на Мао, чьи бесчисленные войска играли решающее значение в сухопутной части корейской войны. Вплоть до 1955 года, местность была в «совместном владении» КНР и совка, но, в конце концов, войска были выведены, а город слился с более крупным Далянем, в котором он пребывает в качестве района.
Однако через несколько месяцев состоялся ХХ съезд компартии совка, где были оглашены тезисы «борьбы с культом личности Сталина». Китай отреагировал жестко, и в процессе обмена обличающими заявлениями в адрес Китая, были сделаны заявления о том, что совок как отдал Порт-Артур, так может его и забрать. Это - извечная московская риторика привела к тому, что в Китае вспомнили о своих «северных территориях», которые были потеряны под давлением империи и оставшиеся в составе совка. В конце концов, эти перепалки вылились в кровавые сражения на границе.
Поэтому на китайской границе были развернуты укрепрайоны с базами хранения оружия (в том числе, и ядерного), боеприпасов и техники. Туда же были направлены необходимые количества личного состава.
С падением совка вся эта оборонительная система постепенно приходила в упадок и свелась уже к совершенному минимуму, с большим количеством техники и прочего имущества, на консервации. Мощность группировки не то, что не стремилась к возвращению совковых параметров, но неуклонно сокращалась.
И вот пару-тройку лет назад все, что там осталось, потянулось эшелонами на Запад. Мы отмечали, что все это похоже не так на переброску войск к более насущным ТВД, как на эвакуацию ВС РФ из Забайкалья. Одновременно РФ подписывает ряд концессионных договоров с КНР на использование громадных территорий, стремящимся к границам, указанным на старых китайских картах, как принадлежащие Китаю, сроком на 49 лет, а по факту - навсегда. То есть Москва просто освобождает площади для Китая.
Все это выглядело как смелая догадка, если бы не одно «но». После того, как потоки российской военной техники иссякли, по тем же линиям железных дорог потянулись эшелоны китайской военной техники, в не меньших количествах.
Где-то под Новосибирском
В это же время объявляется о проведении почти постоянных совместных учений ВС РФ и НОАК. Все было бы хорошо, если бы не количество и качество военной техники с китайской маркировкой. В составе эшелонов находится огромное количество инженерной техники и оборудования. В этой связи возникает пара резонных вопросов. Первый из них о легенде учений. С кем собираются воевать объединенные силы ВС РФ и КНР на просторах Сибири, причем, именно сухопутной частью войск? Какой такой вероятный противник может заставить приводить в действие такие механизмы? «Алени» и песцы - не в счет. Второй вопрос заключается в том, что и как снимают местные жители, в плане этих военных эшелонов. Когда на Запад перебрасывалась российская техника, то официальная пресса поясняла это тем, что проводится проверка пропускной способности ЖД, а сама техника доставляется в районы проведения учений в европейской части РФ. Возможно, российские наблюдатели не слишком внимательны, но они же не выкладывают примерно таких же фото и видео с возвращающимися в районы Забайкалья военными эшелонами. Из этого следует вывод о том, что техника вывезена в европейскую часть РФ насовсем и не будет возвращаться никогда. Но и китайские эшелоны тоже не возвращаются назад! По крайней мере, те источники, которые показывали движение военной техники из Китая вглубь Дальнего Востока и Сибири, не показывают их обратного движения в Китай.
Россиян это не интересует, как не интересует и то, почему все это происходит и почему вокруг этого - тишина. Это не снегири, распятые мальчики и монтажная пена в различных отверстиях, это эшелоны бронетехники самой крупной сухопутной армии в мире.
А вопросы эти не задаются как по причине того, что «74% населения - приматы», так и по другой причине. Ответы на эти вопросы лежат на поверхности, а потому саму возможность возникновения этих вопросов нужно убить в зародыше, ибо как только они будут заданы, ответы посыплются сами собой и процесс уже станет неуправляемым.
Если ситуация является такой, как выглядит со стороны, то мы можем ответить на эти вопросы несколько издалека, а именно - по двум реакциям президента США Дональда Трампа. Как известно, Трамп имеет очень доверительные отношения с главой КНР Си Цзиньпином. Северокорейский ядерный узел не перешел в фазу силового разрешения именно потому, что Си пообещал Трампу решить вопрос путем возобновления прямого давления на Ким Вынь Хуня. Судя по тому, что на май запланированы прямые переговоры Трампа и Хуня, то есть вероятность того, что Си - держит слово. Но КНДР хоть и острый, но достаточно локальный вопрос. Куда более важны другие вопросы, а именно - возвращение мирового порядка в предсказуемые берега, что однозначно предполагает решение вопроса с непредсказуемой РФ.
В этой связи, очень показательна первая реакция Трампа, которую почти все пропустили без внимания. Недавние поправки в конституцию КНР, закрепляющие за Си пост главы государства пожизненно, вызвали одобрение Трампа, который не устает говорить о безусловной ценности демократических принципов. Причем, выполнено это было в форме поздравления и восхищения. К этому следует добавить, что часть острых вопросов к РФ, Трамп решает уже через руководителя Китая. Это говорит о смещении иерархии РФ в Мире и условно она отходит к сфере влияния КНР.
Так может быть лишь в том случае, если Трамп и Си уже обменялись мнениями и согласовали пути возвращения мировой системы в стабильное состояние. В частности, переход контроля над значительной частью РФ, возможно - до Урала, под управление Китая.
Похоже на то, что Си пояснил Трампу, что вопрос этот решен и с Москвой, к их обоюдной выгоде. Упомянутые выше передислокации войск обеих стран косвенно указывают на постепенную реализацию именно такого соглашения. Но тут становится вопрос о том, какой профит от этого будет иметь Москва?
Допустим, что у российского руководства уже имеются реалистичные прогнозы на ближайшее будущее, которые говорят о том, что лечить экономику РФ уже нет смысла и она балансирует на грани гибели. В таком случае, вполне понятно, почему из РФ вывозится все ликвидное и размещается на Западе и в Китае. Ни сам Путин, ни его окружение не собираются там хранить все «нажитое непосильным трудом». Похоже на то, что там смирились с тем, что именно все, утащенное за эти 18 лет, спасти уже не удастся, но на жизнь в дворце с золотым унитазом - хватит и им, и детям, и внукам, а неизбежный коллапс они смогут пережить в Китае. Но за это они должны уложить РФ аккуратно и в нужном направлении, чтобы обломки не зацепили ничего вокруг. То есть, в момент, когда все рухнет, все уже будет готово к такой ситуации. Сейчас мы наблюдаем, как Китай постепенно готовится к такому развитию событий, и не стесняясь, размещает свои войска на территории РФ. Все потому, что именно КНР дает гарантии, а взамен - имеет «право первой ночи».
В этой роли КНР полезна и выгодна всему мировому сообществу, ибо остатки империи в европейской части демонтировать будет уже легче. Между прочим, именно за это и проголосовали 74% россиян, метко названных уволенной барышней приматами. Путин и Ко будут уходить быстро и под грохот рушащегося задания империи. Точно так, как это анонсировал группенфюрер Мюллер из старого совкового сериала:
«Когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты будут сражаться за каждый дом, вот тогда отсюда можно будет уйти, не хлопая за собой дверью. Уйти, и унести тайну золота партии».
антиколорадос
Макрон Трампу: "Да-да, и, на всяк случай, хорошо бы ещё и фрау позвать - шоб добавила немецкой педантичности".