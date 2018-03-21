 Трамп и Макрон: Россию надо привлечь к ответственности за покушение на Скрипаля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-секретаря посольства США в Москве Марию Олсен.

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"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты отметили солидарность с Соединенным Королевством после использования Россией химического оружия против частного лица на территории Великобритании и согласились с необходимостью прибегнуть к действиям, чтобы привлечь Россию к ответственности. Два лидера обсудили также то, как США и Европа могут достичь согласия по тарифам", - говорится в документе, опубликованном Олсен.





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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила: правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.