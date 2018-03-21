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 Политика Украины
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 Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной, если "Северный поток-2" не будет построен в 2019 году, - Зеркаль

В случае если строительство газопровода "Северный поток-2"(NordStream2) не будет закончено до конца 2019 года, Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной относительно нового контракта по транзиту газа.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сильные ли у нас позиции? Это будет зависеть также от того будет ли до конца 2019 года "Северный поток -2". Если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести их, учитывая наше законодательство", - сказала она.

Замглавы МИД уточнила, что срок действующего контракта с "Газпромом" о поставках газа через территорию Украины истекает в 2019 году.

"Nord Stream -2, думаю, не будет существовать в те сроки, которые рисует себе Россия, будет ли он существовать вообще - не могу сказать", - выразила мнение дипломат.

По словам Е.Зеркаль нормы европейского энергетического законодательства были внедрены в украинское законодательство.

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"Мы сейчас работаем над тем, чтобы были новые контракты и чтобы эти новые контракты соответствовали третьему европейскому энергопакету и давали доступ всем к нашей трубе, включая "Газпром"... Европа может создать равные условия для всех, чтобы "Газпром" не пользовался никакими привилегиями , к которым он привык", - добавила замминистра.

Старт строительства газопровода "Северный поток-2" запланирован на 2018 г. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Газ "Северного потока-2" должен прийти в австрийский Баумгартен. Запуск "Северного потока-2" является частью проекта "Газпрома" на пути к отказу от украинского транзита.

Источник: https://censor.net.ua/n3057034
 
 
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Истину глаголит:

Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной, если "Северный поток-2" не будет построен в 2019 году, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1984
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Страшніше Савченко зі зброєю може бути хіба що гола Савченко. Бабах!
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Европа от нас устала. В Солсбери люди от усталости просто замертво на улице падают.
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Раися просто захочет силой отжать газопроводы Украины .
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Северный поток-2 - это не только газ. Это отсутствие сдерживающих факторов для агрессора. Новый поток - это открытая война в Украине и гибридная - в странах Балтии. Если США проморгают, то Европу будет очень сильно шатать...
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амеры не дадут... пусть нюхают свой газ....
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Все средства российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет. Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко.

"Министерство юстиции взыщет с Газпрома еще так же $6 млрд по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств - все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.

Он отметил, что Минюст будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день. Как уточнил министр, "речь идет о 8,5 млрд грн".

Что касается решения Стокгольмского арбитража, Петренко заметил, что сейчас Нафтогаз проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.
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"Сильные ли у нас позиции? Это будет зависеть... /Елена Зеркаль/

Над позициями нужно трудиться. Парашка проталкивает СП-2, строит Турецкий и Китайский потоки, "Ямал-СПГ" в порту Сабетта.
Что делает Зеркаль и К, чтобы укрепить позиции своей страны? Ничего кроме трёпа.
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Юра, бросай ты это газ, там у вас байкал отжимают, пока вы шароёбитесь по украинским форумам.. Трубы турецкого и китайского потока без тебя выкопают.
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Посмотрела сегодня на НЬЮС ВАН на Савченко. Мое мнение - она просто полезная идиотка. Причем не в руках Путина, а в руках Банковой, если только хозяин Банковой не в руках Путина.
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Точно. Банковая зря королю Нидерландов отдала Николозовича. Наверное порох за деньги продал.
Но ничего, правда выплывет. Еще посмотрим, куда банковая савченко продаст.
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А что эмбарго на поставки газа и нефти из кацапии уже не в моде?
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Дурепа, вони в будь-якому випадку не зможуть до 20-го року обійтись без укртранзиту, "цензор" навіть репостив недавно касапську публікацію на цю тему
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной, если "Северный поток-2" не будет построен в 2019 году, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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