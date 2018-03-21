 Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной, если "Северный поток-2" не будет построен в 2019 году, - Зеркаль

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сильные ли у нас позиции? Это будет зависеть также от того будет ли до конца 2019 года "Северный поток -2". Если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести их, учитывая наше законодательство", - сказала она.

Замглавы МИД уточнила, что срок действующего контракта с "Газпромом" о поставках газа через территорию Украины истекает в 2019 году.

"Nord Stream -2, думаю, не будет существовать в те сроки, которые рисует себе Россия, будет ли он существовать вообще - не могу сказать", - выразила мнение дипломат.

По словам Е.Зеркаль нормы европейского энергетического законодательства были внедрены в украинское законодательство.

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"Мы сейчас работаем над тем, чтобы были новые контракты и чтобы эти новые контракты соответствовали третьему европейскому энергопакету и давали доступ всем к нашей трубе, включая "Газпром"... Европа может создать равные условия для всех, чтобы "Газпром" не пользовался никакими привилегиями , к которым он привык", - добавила замминистра.

Старт строительства газопровода "Северный поток-2" запланирован на 2018 г. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Газ "Северного потока-2" должен прийти в австрийский Баумгартен. Запуск "Северного потока-2" является частью проекта "Газпрома" на пути к отказу от украинского транзита.