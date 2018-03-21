 Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной, если "Северный поток-2" не будет построен в 2019 году, - Зеркаль

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сильные ли у нас позиции? Это будет зависеть также от того будет ли до конца 2019 года "Северный поток -2". Если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести их, учитывая наше законодательство", - сказала она.
Замглавы МИД уточнила, что срок действующего контракта с "Газпромом" о поставках газа через территорию Украины истекает в 2019 году.
"Nord Stream -2, думаю, не будет существовать в те сроки, которые рисует себе Россия, будет ли он существовать вообще - не могу сказать", - выразила мнение дипломат.
По словам Е.Зеркаль нормы европейского энергетического законодательства были внедрены в украинское законодательство.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы были новые контракты и чтобы эти новые контракты соответствовали третьему европейскому энергопакету и давали доступ всем к нашей трубе, включая "Газпром"... Европа может создать равные условия для всех, чтобы "Газпром" не пользовался никакими привилегиями , к которым он привык", - добавила замминистра.
Старт строительства газопровода "Северный поток-2" запланирован на 2018 г. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Газ "Северного потока-2" должен прийти в австрийский Баумгартен. Запуск "Северного потока-2" является частью проекта "Газпрома" на пути к отказу от украинского транзита.
Вот для чего рашистам понадобилось заставить Волошина покончить с собой.
"Министерство юстиции взыщет с Газпрома еще так же $6 млрд по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств - все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.
Он отметил, что Минюст будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день. Как уточнил министр, "речь идет о 8,5 млрд грн".
Что касается решения Стокгольмского арбитража, Петренко заметил, что сейчас Нафтогаз проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.
Над позициями нужно трудиться. Парашка проталкивает СП-2, строит Турецкий и Китайский потоки, "Ямал-СПГ" в порту Сабетта.
Что делает Зеркаль и К, чтобы укрепить позиции своей страны? Ничего кроме трёпа.
Но ничего, правда выплывет. Еще посмотрим, куда банковая савченко продаст.