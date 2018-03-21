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Все про:памятник (1744) Польша (4248) Розенко (555)

 Террористы из ЛДНР принимали участие в разрушении украинских памятников в Польше, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко также спрогнозировал то, каким образом Польша и Украина смогут наладить отношения

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Откуда взялись эти факты вандализма. Когда организация украинцев в ​​Польше отследила, где появлялись первые видеокадры вандализма украинских памятников в Польше. Они появлялись, прежде всего, все на сайте "Новороссии". Второе, это то, что непосредственное участие в акциях вандализма украинских памятников в Польше принимали те люди, которые потом были идентифицированы как боевики так называемых "ЛНР/ДНР". Вот, пожалуйста, тесная связь между антиукраинскими настроениями, между дезинтеграцией Европы с тем, что делает Россия сегодня на востоке Украины", - сказал Розенко.

Вице-премьер-министр также добавил, что отношения между Украиной и Польшей будут налажены: "Для нас принципиально одно ... Все-таки закон об Институте национальной памяти должен быть изменен. Это лучший способ для того, чтобы избежать двойных трактовок, избежать двойных толкований. Когда не было этих поправок в закон об Институте национальной памяти, польская и украинская сторона абсолютно нормально работали, проводили совместные исследования, да, у нас были разные позиции по некоторым исторических моментах, но это была совместная работа. Сейчас эта робот полностью заблокирована. Поэтому мы должны снять все причины, которые стали основанием, чтобы поисковая и зксгумационные работы прекратились ".

Розенко анонсировал, что вскоре должна состояться встреча представителей институтов национальной памяти Украины и Польши.

Также читайте: Польский "исторический" закон должен быть изменен, - Розенко

Источник: https://censor.net.ua/n3057032
 
 
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Нет, они "воду подносили", мы их поняли и простили.
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При этой власти война, пардон, ООС никогда не кончится. Всю свою никчемность, бестолковость, воровитость и прочее эти подонки списывают на эту ООС. Им так удобно
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ого! мощно заспамили шоколизы- вытащить невозможно
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Интересно как террористы ЛДНР попали в Польшу? Интересно кто им выдал биопаспорта Украины? Все концы как всегда идут к продажной соевой власти.
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Ну ты агент кремля！прямо агентище. Будку шатаешь？не стыдно？ успокойся, а то хуйло как нападет, то ойц шо будет
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Они сделали ровно то что Вы им позволили, или Вы думаете они туда по паспортам ДНР через ЛНР въехали ?
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Когда у нас каждый начнет заниматься своим делом? У него много свободного времени? Всю свою работу переделал?
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" дезинтеграцией Европы"??? Может "дезориентацией"? Похоже, кого-то уже мозги жиром заплыли. Но это не страшно. Главное, что бы морда в телевизор помещалась.
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Всё правильно... "Дезинтеграция - разрушение, расчленение целого на отдельные части...".
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Если бы про ЕС шла речь - то верно, но Европа - материк. Его никак не расчленишь.
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Именно о"Европе", как едином целом, тут речь и ведётся... Ведь РФ залупается не только на членов ЕС, но и на Финляндию, Швецию, Норвегию, а также и Украину (она ведь не член ЕС, но является европейским государством - хотя-бы, географически).
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И тарифы с ценами в Украине это тоже их работа ....
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Ага . И Е- декларации на десятки миллиардов долларов у депутатов , министров , дворцы , это всё дэнеэровцы подкинули .
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А этот кабан раздувшийся на себя еще функции главы МИДа берет?
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розенко раскажет что их берия разрушил
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Какая-то свежая бодрая активная бригада порохоботов заступила только что
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ну, и как эти абизяны получили украинские паспорта для выезда за рубеж?
Осталось только финансировать им совместные симпозиумы с ёбиками. Или все силы брошены на гадю?
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а ты не знаешь?
занес в АП Лолиты и нет проблем
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так барыги ж не было. Он в Катаре был, потом в Кувейте.
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Эти "абизяны" могли быть поляками, гражданами Польши, как те, что подрывали венгерский культурный центр - члены польской праворадикальной организации, воевавшие до этого на Донбассе. Когда их рожи всплыли на мониторах камер наблюдения и их начали прорабатывать СБУшники, то эта связь была выявлена...
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ЧЕМ РОЖА ШИРЕ, ТЕМ УМА МЕНЬШЕ! ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК СОЕВОГО УРОДА!
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У Роттердама+ проблемы. Некоторые киевляне сделали себе тариф за газ 0(ноль) гривен. Жильцы дома самовольно включили себе отключенный за долги газ, а пытавшихся отключить их дом работников Киевгаза избили, побили машину и забрали инструменты. Киев, улица Вацлава Гавела, 41.
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Админ, меня третий день спамят безбожно, почти все комменты. Глянь там на досуге, шо за пошесть такая.
Спасибо.
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вытаскиваю скока могу, банят сильно , периодически сам возвращайся
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Шо за крыса завелась такая подлая, хоть бы показалась нечисть соевая.
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Украинский газ по Конституции украины принадлежит украинскому народу. Тоесть жильцы забрали свое.
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Как работают высокоплачиваемые порохоботы:

Террористы из ЛДНР принимали участие в разрушении украинских памятников в Польше, - Розенко - Цензор.НЕТ 7806
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по всему донецку висят объявления - "РАБОТА В ПОЛЬШЕ"!....
уже давно народности ДЫРЫ, ездят на заработки к проклятым гейропейцам, что бы их там тихо ненавидеть и пакостить...
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Ха, на этой ветке, сразу видно, кто - от куда и за кого "топит"....
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Так зроби так,щоб тих крисюків на довго за грати посадили , а не лялякай....!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы из ЛДНР принимали участие в разрушении украинских памятников в Польше, - Розенко
 
 
 
 
 
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