 Террористы из ЛДНР принимали участие в разрушении украинских памятников в Польше, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Откуда взялись эти факты вандализма. Когда организация украинцев в ​​Польше отследила, где появлялись первые видеокадры вандализма украинских памятников в Польше. Они появлялись, прежде всего, все на сайте "Новороссии". Второе, это то, что непосредственное участие в акциях вандализма украинских памятников в Польше принимали те люди, которые потом были идентифицированы как боевики так называемых "ЛНР/ДНР". Вот, пожалуйста, тесная связь между антиукраинскими настроениями, между дезинтеграцией Европы с тем, что делает Россия сегодня на востоке Украины", - сказал Розенко.

Вице-премьер-министр также добавил, что отношения между Украиной и Польшей будут налажены: "Для нас принципиально одно ... Все-таки закон об Институте национальной памяти должен быть изменен. Это лучший способ для того, чтобы избежать двойных трактовок, избежать двойных толкований. Когда не было этих поправок в закон об Институте национальной памяти, польская и украинская сторона абсолютно нормально работали, проводили совместные исследования, да, у нас были разные позиции по некоторым исторических моментах, но это была совместная работа. Сейчас эта робот полностью заблокирована. Поэтому мы должны снять все причины, которые стали основанием, чтобы поисковая и зксгумационные работы прекратились ".

Розенко анонсировал, что вскоре должна состояться встреча представителей институтов национальной памяти Украины и Польши.

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