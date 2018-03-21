EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  778  18
Все про:Верховный Суд (543) МВД (7484) работа (386) суд (20684)

 Увольнение женщин с детьми до трех лет возможно только при условии обязательного трудоустройства, - Верховный суд

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело по иску гражданки против ГУ МВД Украины в Харьковской области и МВД Украины о признании незаконным и отмене приказа, восстановлении в должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судова влада України".

Как следует из материалов дела, истица с 2012 года проходила службу в органах внутренних дел. В 2014 году ушла в отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В ноябре 2015 года истицу, которая все еще находилась в декретном отпуске, освободили от занимаемой должности по сокращению штатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский суд принял иск о моральной компенсации в 1 биткоин

Гражданка, считая действия работодателя незаконными, обратилась с иском в суд. Постановлением суда первой инстанции иск удовлетворен. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым в иске отказал.

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу, оставив решение суда первой инстанции, которым отменен приказ об увольнении и обязано восстановить истицу в должности, в силе.

Также читайте: Савченко пытается через Верховный Суд добиться возвращения в Комитет ВР по нацбезопасности. ДОКУМЕНТ

Верховный суд пришел к выводу, что владелец или уполномоченный им орган одновременно с предупреждением об увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда обязан предложить работнику все имеющиеся вакантные должности, которые он может занимать соответствии со своей квалификацией.

Согласно ч. 3 ст. 184 КЗоТ Украины, четко установлена ​​гарантия ограничения увольнения для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, и предусмотрена возможность такого увольнения только в случае полной ликвидации предприятия и при условии обязательного трудоустройства.

Читайте также: Судьи Верховного Суда отметили наиболее значимые достижения судебной реформы

В решении Верховный суд напомнил правовую позицию Верховного суда Украины по этому поводу, в соответствии с которой в случае возложения выполнения задач и функций ликвидированного органа на другой орган, речь идет фактически о реорганизации. Таким образом, установленная законодательством возможность ликвидации государственного учреждения с одновременным созданием другой, которая будет выполнять задачи учреждения, которое ликвидируется, включая обязательства работодателя (государства) по трудоустройству работников ликвидированного учреждения.

Источник: https://censor.net.ua/n3057031
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нелепая и сильно явная провокация но я отвечу какие проблемы рожайте вместо женщин, чтобы у них не было преимуществ в этом
 показать весь комментарий
 
 
безусловно, рожать вообще не обязательно, как только до этого додумаются все...
 показать весь комментарий
 
 
попробовал узнав что это не просто и тоже работа возможно вы задумаетесь, но после прецедента т.е. первого случая родов с благополучным исходом у мужчины будет крайне трудно вернуть "пусть будет как было"..
 показать весь комментарий
 
наверное зря, могла бы получится занимательная беседа, а может и нет
 показать весь комментарий
 
Я так понял штат полиции будет расти в геометрической прогрессии.
Фотомодели будут идти в декрет, на их место будут брать новых, пока те в декрете новые тоже пойдут в декрет и так до бесконечности.
 показать весь комментарий
 
 
похоже что вы не правильно поняли, речь о всех видах собственности и профессиях -
что владелец или уполномоченный им орган одновременно с предупреждением об увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда обязан предложить работнику все имеющиеся вакантные должности, которые он может занимать соответствии со своей квалификацией.
 показать весь комментарий
 
Ето если в нашей армии сейчас более 15 тысяч баб и все они пойдут в декрет на 3 года то п***ц будет армии и соответственно стране. Нужно вводить закон который запрещает бабам занимать более 5% мест на государственной работе.
 показать весь комментарий
 
Это прям как негоров нельзя увольнять и они ходят по офису и ничего не делают))
 показать весь комментарий
 
 
их просто вообще брать на работу не будут ...
 показать весь комментарий
 
 
и так плохо берут, если молодая и детей еще нет, а теперь вообще
 показать весь комментарий
 
 
А это никогда секретом и не было. По ходу апеляционный суд выдумал свой кзот. В кзотетчетко и ясно написано про тех кто сидит в декрете.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоУвольнение женщин с детьми до трех лет возможно только при условии обязательного трудоустройства, - Верховный суд
 
 
 
 
 
 вверх