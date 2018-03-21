 Увольнение женщин с детьми до трех лет возможно только при условии обязательного трудоустройства, - Верховный суд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судова влада України".

Как следует из материалов дела, истица с 2012 года проходила службу в органах внутренних дел. В 2014 году ушла в отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В ноябре 2015 года истицу, которая все еще находилась в декретном отпуске, освободили от занимаемой должности по сокращению штатов.

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Гражданка, считая действия работодателя незаконными, обратилась с иском в суд. Постановлением суда первой инстанции иск удовлетворен. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым в иске отказал.

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу, оставив решение суда первой инстанции, которым отменен приказ об увольнении и обязано восстановить истицу в должности, в силе.

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Верховный суд пришел к выводу, что владелец или уполномоченный им орган одновременно с предупреждением об увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда обязан предложить работнику все имеющиеся вакантные должности, которые он может занимать соответствии со своей квалификацией.

Согласно ч. 3 ст. 184 КЗоТ Украины, четко установлена ​​гарантия ограничения увольнения для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, и предусмотрена возможность такого увольнения только в случае полной ликвидации предприятия и при условии обязательного трудоустройства.

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В решении Верховный суд напомнил правовую позицию Верховного суда Украины по этому поводу, в соответствии с которой в случае возложения выполнения задач и функций ликвидированного органа на другой орган, речь идет фактически о реорганизации. Таким образом, установленная законодательством возможность ликвидации государственного учреждения с одновременным созданием другой, которая будет выполнять задачи учреждения, которое ликвидируется, включая обязательства работодателя (государства) по трудоустройству работников ликвидированного учреждения.