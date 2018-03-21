 Саркози обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Саркози задержали 21 марта и взяли под стражу. Позднее его отпустили. По данным французских средств массовой информации бывший президент будет находиться на свободе, но под судебным контролем.
Дело о предполагаемом финансировании властями Ливии предвыборной кампании Саркози было открыто еще в апреле 2013 года. Годом ранее в прессе появилась информация о том, что режим свергнутого диктатора Муаммара Каддафи предложил 66 миллионов долларов для финансирования предвыборной кампании Саркози. Власти Ливии заявили, что документ сфабрикован. Саркози также отверг обвинения.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. На президентских выборах 2012 года он проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду. Ранее сообщалось, что Саркози могут привлечь к суду по обвинению в незаконном финансировании его неудавшейся предвыборной кампании в 2012 году.
@ShkvarkiUA
Амстердам вставай - Париж піднімай!!!
на самом деле Саркози подкупил Курченко,а тот уже передал деньги Хуйлу,что бы он напал на Грузию,а Саркози поехал и стал миротворцем,что бы его жена любила
бывайте ихтиандры уевы
тут ты не промахнулся
Как известно, этот деятель не только был нечист на руку, но и подрабатывал у Путина в качестве международного «решалы». Именно через него Саакашвили слил часть Грузии Путину, без единых юридических последствий для себя. Что характерно, уже давно ходили слухи о том, что Николе не был чужд меркантильности и скорее всего, слив Грузии прошел для него не бесплатно. К сожалению, такие вещи никогда не будут расследованы как положено, если только сам фигурант не расскажет как о собственном интересе, в том давнем деле, так и интересе Саакашвили, который почему-то не смог отказаться от предложения, озвученного Саркози, фактически сдав часть территории своей страны даже без возможности возврата ее через суды или военным путем. Так может всплыть и тот самый лысый источник, с крысиной мордочкой, которого россияне еще раз назвали президентом. В любом случае, пока непонятно, насколько Париж готов увидеть, как глубока эта крысиная норка. Тем временем, друг Герхард пока чувствует себя вполне уверенно и продолжает открыто продавливать интересы Путина в Германии.
Глядя на этот пейзаж, хочется задать вопрос нашим европейским партнерам, так надрывно рассказывающим о борьбе с коррупцией в Украине: «А самим, слабо?» http://censoru.net/25641-kolya-drug-vovy.html
чревоугодие,
блуд,
сребролюбие,
гнев,
печаль,
тщеславие,
гордыня
порохоботство
а класно по цепочке друзеи хуила берёт за шкварник, ну тех кого не ликвидировали - берлускони, саркази, шрёдер, ....
Журналисты программы "Схемы" рассказали, что стоимость лоббистских услуг для Тимошенко составляет $65000 в месяц
Председатель фракции Батькивщина в парламенте Юлия Тимошенко дважды отказалась отвечать на вопрос журналиста программы "Схемы" в кулуарах Верховной Рады о происхождении десятков тысяч долларов, которые должны быть оплачены фирмой, действующей от ее имени, на счет компании Барри Беннетта, бывшего помощника Дональда Трампа, за предоставление ей лоббистских услуг на территории США. Об этом сообщает программа "Схемы", передает Радио Свобода.
На просьбу прокомментировать вопрос о американских лоббистах сначала пресс-секретарь фракции ВО Батькивщина сообщила, что Тимошенко даст ответ позже, что впоследствии подтвердила и сама лидер политической силы. Когда журналист во второй раз подошел к Тимошенко, она вообще проигнорировала вопрос и быстро скрылась за дверью сессионного зала парламента, рассказывают журналисты.
Фирма Avenue Strategies, которую возглавляет Беннетт, подала в Министерство юстиции США документы, где говорится о том, что стоимость лоббистских услуг для Тимошенко составляет $65000 в месяц.
При этом контракт с фирмой Беннетта подписала не сама Тимошенко, а фирма Two Paths LLC, что согласно документам, действует от ее имени.
Фирма Two Paths LLC - это американская компания, зарегистрированная в так называемом оффшорном штате Делавэр, сообщают журналисты программы "Схемы". Узнать о ее реальных владельцах из публичных источников невозможно, компания даже не обязана их указывать при регистрации. Она также не публикует свои годовые финансовые отчеты. Все это дает достаточно высокую степень анонимности клиентам, которые выбирают штат Делавэр как место регистрации своих юридических лиц.
Фирма Two Paths LLC создана 13 февраля 2017 года, о чем свидетельствует выписка из реестра юридических лиц штата Делавэр (США).
Именно эта фирма, согласно контракту с американскими лоббистами, должна от имени Тимошенко платить десятки тысяч долларов ежемесячно за предоставление украинскому политику лоббистских услуг.
Юристы говорят: если это деньги самой Тимошенко, то она должна указать эти расходы в своей ежегодной электронной декларации по итогам 2018 года и объяснить их происхождение.
Ранее американское издание The Hill сообщило, что Тимошенко в подготовке к президентским выборам наняла американских лоббистов, которые работали на кампанию Трампа.
Контракт продлится с февраля по август 2018 года. Предусмотрена также возможность его продления. Лоббистские услуги, среди прочего, предусматривают "исследования, связи с правительством, PR, стратегические консультации". Лоббисты также должны будут помогать Тимошенко налаживать связи с конгрессменами и помогать отвечать на запросы и просьбы правительства США.
Беннетт сообщил американским журналистам, что будет работать "только персонально на Юлию Тимошенко, чтобы организовать несколько ее визитов" в США.
А на армию пусть оффшорные барыги-кровосиси жертвуют.
Щойно провалили дуже короткий законопроект, який зобов'язував Уряд та мінфін починати розробку нового бюджету та бюджетної резолюції не з літа, як зараз, а на пів року раніше, як це роблять у всіх нормальних країнах. Це б дало змогу парламенту не опинятися перед фактом, а експертам більш детально аналізувати всі етапи бюджетного процесу.Утверджується реальна середньострокова перспектива.
Пояснити, чому парламент проти, абсолютно неможливо, тим більше виступили представники фракцій, включно з Оппоблоком та "Матьківщиною". Усі говорили про все на світі, але щодо закону висловилися схвально. І в результаті - тупий провал. Часткова вина на "болоті", яке звично поповзло в буфет та красуватися перед журналістами в кулуарах. Але показово, що чітко валила закон і не дала жодного голосу ширка "Батьківщина - Оппоблок", які ж були не проти. Раніше комітет виборців прорахував, що позиції щодо голосувань найчастіше співпадають саме в "Батьківщини" та Оппі-Блоппі. Це так просто, щоб не було зайвих ля-ля...
Ще раз: Тимошенко співпрацювала з вбивцею українців.
Савченко продовжує зливати Тимошенко розповідаючи правду через те, що вона відмовилась її підтримати.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1865542810137176&id=100000444264109
Wiley Rein LLP в 2011-2014 годах получила 1 млн 50 тыс. долл США, в 2014-2016 годах - 990 тыс. долл США, а в 2016-2017 годах - 400 тыс долл. США. В целом 2 млн 440 тыс американских долларов.
MKW Group в 2015-2016 годах за свои лоббистские услуги получила 270 тысяч долларов США, а в 2016-2017 гг - 160 тыс. долл США. В целом, 430 тыс. долларов США.
Большинство этой суммы приходится на период с 2014 года. За последние четыре года эти две компании налоббировали Юлию Тимошенко на 1 миллион 820 тысяч долларов.
https://www.depo.ua/rus/politics/timoshenko-vitratila-na-amerikanskih-lobistiv-mayzhe-3-mln-20180207722726
Інформації скільки грошей Юлія Тимошенко передала на підтримку сил АТО у відкритих джерелах не знайдено.
тут видео)это песня
ТО ЕСТЬ РАШКА СЕЬЕ ВО ФРАНЦИИ ВЫБРАЛА ПРЕЗидента. А французы ушами прохлопали.
щас дошло? Ждемс высылки дипломатов из Парижа.