 Ryanair откроет 15 новых направлений из Украины. СПИСОК

Маршруты опубликованы в мобильном приложении бюджетника для устройств Apple, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Аvianews.

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Согласно этой информации, Ryanair будет выполнять полеты из киевского аэропорта Борисполь и Львова.



Маршруты из Киева:



Киев-Барселона

Киев-Братислава

Киев-Гданьск

Киев-Краков

Киев-Лондон (Станстед)

Киев-Вильнюс

Киев-Вроцлав

Киев-Познань

Киев-Стокгольм (Скавста)

Киев-Варшава (Модлин)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ryanair сначала начнет полеты в Киев, а потом во Львов, в отдаленной перспективе в Харьков, Одессу и Херсон, - коммерческий директор О’Брайан

Маршруты из Львова:



Львов-Дюссельдорф (Веце)

Львов-Краков

Львов-Лондон (Станстед)

Львов-Мемминген

Львов-Варшава (Модлин)

Напомним, в августе 2017 года Омелян заявлял, что жители Украины в 2018 году, помимо рейсов крупнейшего европейского авиаперевозчика Ryanair, вероятно, смогут воспользоваться и услугами других известных лоукост-компаний – EasyJet та Eurowings. В январе 2018 года министр информировал, что переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе. Приход компании на украинский рынок может произойти уже в январе-феврале 2018 года.

В 2017 году авиакомпания Ryanair заявила об отказе работать в Украине из-за невыполнения соглашения со стороны аэропорта "Борисполь".

До этого первые рейсы назначены на 30 октября 2017 года.



Из Киева (аэропорт "Борисполь") Ryanair должен был летать в Манчестер (Великобритания), Лондон (Великобритания), Эйндховен (Нидерланды), Стокгольм (Швеция). Из Львова в Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Вроцлав (Польша), Варшаву (Польша), Будапешт (Венгрия), Лондон (Великобритания), Эйндховен (Нидерланды).