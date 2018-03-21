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 Политика Украины
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Все про:авиасообщение (367) Ryanair (44)

 Ryanair откроет 15 новых направлений из Украины. СПИСОК

Стали известны первые направления лоу-коста Ryanair из Украины. Рейсы начнут выполняться осенью 2018 года.

Маршруты опубликованы в мобильном приложении бюджетника для устройств Apple, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Аvianews.

Читайте: До конца недели соглашение с Ryanair будет подписано, - Гройсман

Согласно этой информации, Ryanair будет выполнять полеты из киевского аэропорта Борисполь и Львова.

Маршруты из Киева:

    Киев-Барселона
    Киев-Братислава
    Киев-Гданьск
    Киев-Краков
    Киев-Лондон (Станстед)
    Киев-Вильнюс
    Киев-Вроцлав
    Киев-Познань
    Киев-Стокгольм (Скавста)
    Киев-Варшава (Модлин)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ryanair сначала начнет полеты в Киев, а потом во Львов, в отдаленной перспективе в Харьков, Одессу и Херсон, - коммерческий директор О’Брайан

Маршруты из Львова:

    Львов-Дюссельдорф (Веце)
    Львов-Краков
    Львов-Лондон (Станстед)
    Львов-Мемминген
    Львов-Варшава (Модлин)

Напомним, в августе 2017 года Омелян заявлял, что жители Украины в 2018 году, помимо рейсов крупнейшего европейского авиаперевозчика Ryanair, вероятно, смогут воспользоваться и услугами других известных лоукост-компаний – EasyJet та Eurowings. В январе 2018 года министр информировал, что переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе. Приход компании на украинский рынок может произойти уже в январе-феврале 2018 года.

В 2017 году авиакомпания Ryanair заявила об отказе работать в Украине из-за невыполнения соглашения со стороны аэропорта "Борисполь".

До этого первые рейсы назначены на 30 октября 2017 года.

Из Киева (аэропорт "Борисполь") Ryanair должен был летать в Манчестер (Великобритания), Лондон (Великобритания), Эйндховен (Нидерланды), Стокгольм (Швеция). Из Львова в Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Вроцлав (Польша), Варшаву (Польша), Будапешт (Венгрия), Лондон (Великобритания), Эйндховен (Нидерланды).

Источник: https://censor.net.ua/n3057028
 
 
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Тебя из нафталина достали? А образок своего боха все так же любиш за щечкой подержать?
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открывайте основное направление в Польшу ближе к птицефабрике
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Порошенко украинцам:
-Я вам безвизы во многие страны сделал, лоукосты дешевые сделал,
-Улетайте побыстрее с Украины,
-Освободите для меня и моей банды земли украинские.
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никакой землей украинцы не владеют,все хитро придумано и ей пользуются за мешок зерна
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Благодаря Йуле в том числе, которая многие годы блокирует продажу земли с.х назначения.
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когда надо порошенко назначить кума генпрокурора за несколько часов меняют конституцию,а что касается земли,то хер вам,а не рыночная цена
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4 дек. 2017 г. - Глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий "работает на мафию", так как отказывается поставить на голосование вопрос о включении законопроекта о продлении моратория на продажу землисельскохозяйственного ...назначения.
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Та наоборот, теперь орет, что на чужбине жысть не сахар, вкалывайте дома, а то мусоров уже не на что содержать
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так рабы разбегаются в разные стороны,не хотят работать за деньги на проезд
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Не, не так. Многие украинцы настолько мелко мыслят, что не способны прочувствовать всю глубину и мощь 144 рэформ, вот и бегут
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еще можно проще.Украинцы бегут, бо хотят жрать
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Та да, забебала черная икра на завтрак, обед и ужин. Хочется обыденной колбасы просто. Та и слитки золота тяготят, хочется шкаф с нормальной одеждой, а не заваленым слитками до верху
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основная цель отъезжающих украинцев за рубеж,это подставить президента перед выборами
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Майкл Бом Бом,псевданим "сиди,я сам открою"
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Ванянахуй-2018: Польша приостанавливает выдачу виз рабсиянам
С 27 марта 2018 года все визовые центры Польши на России временно приостанавливают свою деятельность. Об этом говорится в сообщении визового провайдера VFS Global, работающего с польской стороной.
Ryanair откроет 15 новых направлений из Украины - Цензор.НЕТ 2392
Указывается, что последний день приема документов в региональных визовых центрах был 20 марта. Последний день приема документов в Москве - 22 марта. По сведениям провайдера, с 21 марта региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, а с 23 марта на выдачу готовых паспортов будет работать визовый центр в Москве.

Подача визовых заявлений с 23 марта будет возможна только через консульский отдел посольства Польши в Москве и только при условии предварительной регистрации, уточняется в сообщении.

Ранее глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик заявил, что власти страны могут выслать российских дипломатов из страны из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.Антироссийские санкции польские власти откладывали до объявления официальных результатов президентских выборов на России. Замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил: «После случая в Солсбери стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия». Он уточнил, что Польша из-за отравления Скрипаля попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» и намерена поддержать Британию в санкциях против России.
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Не нужны нам єти долбаные барыги. Все перелеты должны быть бесплатными. Ryanair геть
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Сколько тратит Тимошенко, чтобы впоследствии Украина не пропала

Ryanair откроет 15 новых направлений из Украины - Цензор.НЕТ 490




Юлия Владимировна бедна, как церковная мышь - в ее декларации абсолютно ничего нет. Впрочем, если речь идет о национальных интересах - деньги найдутся. На эти интересы конечно надо смотреть через призму самой Тимошенко, которая убеждена что мессия для Украины - это женщина с косой.
65 тысяч долларов - такую сумму ежемесячно платить Юлия Тимошенко за услуги бывшего лоббиста Дональда Трампа Бари Беннетта.

То есть за год сотрудничества американец получит лично от Тимошенко 720 тысяч долларов. Например, организация прошлогодней встречи с Трампом стоила Тимошенко 141 тысячу долларов.
В период с 2011 по 2014 года лоббисты из Wiley Rein LLP получили от Владимировны 1 миллион 50 тысяч долларов США.
В общем этой компании ЮВТ выплатила 2 миллиона 440 тысяч американских долларов. За последние 8 лет пиар и лоббизм высосал из карманов Юлии Тимошенко почти три миллиона долларов (2 миллиона 870 тысяч долларов.)
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Если честно, то с пластикой Юля перестаралась
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В одной клинике с хуйлом рожи рихтуют.
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ты хотел сказать: "В одном офшоре с фуйлом бабло хранят"
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И такое есть, у Йули путеновны в оффшоре ломбард зарегистрирован.
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Получается, что Юлька не только воровка и брехуха, но и офшорница?
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А неслабо ли в Магадан? Прямой рейс. Для самых непоСедливых. И - летите, голуби, летите...
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Цензор - переведите для ваших читателей, что написал этот идиот.... Пипец..... Ryanair откроет 15 новых направлений из Украины - Цензор.НЕТ 4133

Ryanair откроет 15 новых направлений из Украины - Цензор.НЕТ 923 Donald J. Trump‏Подлинная учетная запись @realDonaldTrump 2 ч.2 часа назад
I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......

.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn't have the "smarts." Obama and Clinton tried, but didn't have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH!

Ryanair откроет 15 новых направлений из Украины - Цензор.НЕТ 7315
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Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......
- это шедевр в стиле Овоща. Как двигаться наряду со страной наверное знают только избранные.
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Цікаво, скільки коштуватиме Братислава? Там проживання не дороге і до Відня всього 50км, білет на автобус туди і назад 5 євро. Можна використати як базу і облазитивесь Відень, та і у Братислааві є що подивитися.
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Окреме вітання для дамбабве росфігачили свої аеропорти - льотайте на скрепних газельках а не літаках..
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Лоукостеры постоянно открывают новые маршруты. Уж слишком много внимания-пиара с этими Ryanair. Пусть сначала скажут на каких условиях эта компания будет летать в Киев (не заставят ли эту авиакомпанию спонсировать из горбюджета) - тогда порадуемся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныRyanair откроет 15 новых направлений из Украины. СПИСОК
 
 
 
 
 
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