 Ryanair откроет 15 новых направлений из Украины. СПИСОК

Маршруты опубликованы в мобильном приложении бюджетника для устройств Apple, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Аvianews.
Читайте: До конца недели соглашение с Ryanair будет подписано, - Гройсман
Согласно этой информации, Ryanair будет выполнять полеты из киевского аэропорта Борисполь и Львова.
Маршруты из Киева:
Киев-Барселона
Киев-Братислава
Киев-Гданьск
Киев-Краков
Киев-Лондон (Станстед)
Киев-Вильнюс
Киев-Вроцлав
Киев-Познань
Киев-Стокгольм (Скавста)
Киев-Варшава (Модлин)
Маршруты из Львова:
Львов-Дюссельдорф (Веце)
Львов-Краков
Львов-Лондон (Станстед)
Львов-Мемминген
Львов-Варшава (Модлин)
Напомним, в августе 2017 года Омелян заявлял, что жители Украины в 2018 году, помимо рейсов крупнейшего европейского авиаперевозчика Ryanair, вероятно, смогут воспользоваться и услугами других известных лоукост-компаний – EasyJet та Eurowings. В январе 2018 года министр информировал, что переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе. Приход компании на украинский рынок может произойти уже в январе-феврале 2018 года.
В 2017 году авиакомпания Ryanair заявила об отказе работать в Украине из-за невыполнения соглашения со стороны аэропорта "Борисполь".
До этого первые рейсы назначены на 30 октября 2017 года.
Из Киева (аэропорт "Борисполь") Ryanair должен был летать в Манчестер (Великобритания), Лондон (Великобритания), Эйндховен (Нидерланды), Стокгольм (Швеция). Из Львова в Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Вроцлав (Польша), Варшаву (Польша), Будапешт (Венгрия), Лондон (Великобритания), Эйндховен (Нидерланды).
-Я вам безвизы во многие страны сделал, лоукосты дешевые сделал,
-Улетайте побыстрее с Украины,
-Освободите для меня и моей банды земли украинские.
https://www.youtube.com/watch?v=ajnNmdteqbw
С 27 марта 2018 года все визовые центры Польши на России временно приостанавливают свою деятельность. Об этом говорится в сообщении визового провайдера VFS Global, работающего с польской стороной.
Указывается, что последний день приема документов в региональных визовых центрах был 20 марта. Последний день приема документов в Москве - 22 марта. По сведениям провайдера, с 21 марта региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, а с 23 марта на выдачу готовых паспортов будет работать визовый центр в Москве.
Подача визовых заявлений с 23 марта будет возможна только через консульский отдел посольства Польши в Москве и только при условии предварительной регистрации, уточняется в сообщении.
Ранее глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик заявил, что власти страны могут выслать российских дипломатов из страны из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.Антироссийские санкции польские власти откладывали до объявления официальных результатов президентских выборов на России. Замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил: «После случая в Солсбери стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия». Он уточнил, что Польша из-за отравления Скрипаля попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» и намерена поддержать Британию в санкциях против России.
Юлия Владимировна бедна, как церковная мышь - в ее декларации абсолютно ничего нет. Впрочем, если речь идет о национальных интересах - деньги найдутся. На эти интересы конечно надо смотреть через призму самой Тимошенко, которая убеждена что мессия для Украины - это женщина с косой.
65 тысяч долларов - такую сумму ежемесячно платить Юлия Тимошенко за услуги бывшего лоббиста Дональда Трампа Бари Беннетта.
То есть за год сотрудничества американец получит лично от Тимошенко 720 тысяч долларов. Например, организация прошлогодней встречи с Трампом стоила Тимошенко 141 тысячу долларов.
В период с 2011 по 2014 года лоббисты из Wiley Rein LLP получили от Владимировны 1 миллион 50 тысяч долларов США.
В общем этой компании ЮВТ выплатила 2 миллиона 440 тысяч американских долларов. За последние 8 лет пиар и лоббизм высосал из карманов Юлии Тимошенко почти три миллиона долларов (2 миллиона 870 тысяч долларов.)
Donald J. TrumpПодлинная учетная запись @realDonaldTrump 2 ч.2 часа назад
I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......
.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn't have the "smarts." Obama and Clinton tried, but didn't have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH!
- это шедевр в стиле Овоща. Как двигаться наряду со страной наверное знают только избранные.