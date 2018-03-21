 Украинский суд принял иск о моральной компенсации в 1 биткоин

"В производстве Бориспольского горрайонного суда Киевской области находится гражданское дело по иску ЛИЦА_1 против Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Государственной казначейской службы Украины о возмещении морального вреда, причиненного действиями работников правоохранительных органов, которую оно просит взыскать в криптовалюте в один биткоин", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте "Судова влада України".

Согласно постановлению суда, иск подан в феврале 2018 года. Истец указал, что моральный (неимущественный) вред причинен в результате незаконного проведения обыска в ходе уголовного производства сотрудниками органов досудебного расследования и прокуратуры. Подготовительное судебное заседание назначено на 19 июня этого года.

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