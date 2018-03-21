Об этом в письме Укринформу сообщило Министерство экологии и природных ресурсов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"ООО "Муниципальная экологическая компания" отсутствует в перечне лицензиатов на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами, который размещен на официальном портале Министерства экологии и природных ресурсов Украины", - говорится в письме.

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В нем также подтверждается, что 24 декабря 2017 года Днепровским отделом полиции были проведены следственные действия по поводу выявленных опасных отходов в Запорожской области. К участию в следственных действиях были привлечены инспекторы по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции в Запорожской области.

Выяснилось, что территория принадлежит фирме ООО "Муниципальная экологическая компания", которая должна была вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья.

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"По данным Госэкоинспекции в Запорожской области, в проведении следственных действий участвовало лицо, которое представилось директором ООО "Муниципальная экологическая компания". В частности, оно проинформировало, что компания является пользователем здания для хранения отходов от предоставления медицинских услуг. Однако подтверждающих документов на право пользования помещением, а также документов, удостоверяющих происхождение или владельца опасных отходов, лицо, которое представилось директором, не предоставило. В соответствии с требованиями действующего законодательства ООО "Муниципальная экологическая компания" не имеет правовых оснований для деятельности по сбору, перевозке и хранению опасных отходов", - информирует Минэкологии.

Напомним, в прoмышленной зoне Зaпoрожья обнаружили свалку с биоматериалами, в том числе с возбудителями тубeркулеза и человеческими конечностями. Отходы пролежали около трех месяцев в здании с выбитыми окнами бeз какой-либо oхраны. После того как резкий неприятный запах распространился по окрестностям, нa место происшествия люди вызвали следственно-oпeрaтивную группу. Правоохранители начали уголовное производство.