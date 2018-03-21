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Все про:Госэкоинспекция (31) Запорожье (1370) мусор (384) свалка (130) Минэкологии (160) отходы (59)

 У организаторов свалки опасных медотходов в Запорожье не было не только лицензий, но и документов на помещение, - Минэкологии

У "Муниципальной экологической компании", которая вывозила отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья, не было лицензии на этот вид деятельности.

Об этом в письме Укринформу сообщило Министерство экологии и природных ресурсов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"ООО "Муниципальная экологическая компания" отсутствует в перечне лицензиатов на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами, который размещен на официальном портале Министерства экологии и природных ресурсов Украины", - говорится в письме.

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В нем также подтверждается, что 24 декабря 2017 года Днепровским отделом полиции были проведены следственные действия по поводу выявленных опасных отходов в Запорожской области. К участию в следственных действиях были привлечены инспекторы по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции в Запорожской области.

Выяснилось, что территория принадлежит фирме ООО "Муниципальная экологическая компания", которая должна была вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья.

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"По данным Госэкоинспекции в Запорожской области, в проведении следственных действий участвовало лицо, которое представилось директором ООО "Муниципальная экологическая компания". В частности, оно проинформировало, что компания является пользователем здания для хранения отходов от предоставления медицинских услуг. Однако подтверждающих документов на право пользования помещением, а также документов, удостоверяющих происхождение или владельца опасных отходов, лицо, которое представилось директором, не предоставило. В соответствии с требованиями действующего законодательства ООО "Муниципальная экологическая компания" не имеет правовых оснований для деятельности по сбору, перевозке и хранению опасных отходов", - информирует Минэкологии.

Напомним, в прoмышленной зoне Зaпoрожья обнаружили свалку с биоматериалами, в том числе с возбудителями тубeркулеза и человеческими конечностями. Отходы пролежали около трех месяцев в здании с выбитыми окнами бeз какой-либо oхраны. После того как резкий неприятный запах распространился по окрестностям, нa место происшествия люди вызвали следственно-oпeрaтивную группу. Правоохранители начали уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3057025
 
 
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все болшая свалка. в мутной воде лучше ловится. надо их на чистую воду выводить.
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утилизация - затратный процесс.
денег никто платить не хочет. отсюда такие свалки.
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Возьмите за яйца директора свалки, который запускал эти отходы, и преступление - раскрыто, грёбанные "пинкертоны".
Ни одна машина/телега/повозка не попадёт на свалку без спец разрешения/пропуска!
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Таких расстреливать надо в белых тапках и на раз-два. Отменять мораторий и в расход, шоб неповадно было.
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власти не давали им этой фирме утилизировать отходы решением суда. теперь фирму еще и крайними делают.
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а уголовное производство против кого ? Против терпилы? А вторая сторона бутерброда - те кто с терпилой договора без лицензии позаключал ? А тот кто команду заключать договора дал, попадают в список ? Или следствие установит -пришел мужик с улицы - я к вам за отходами - Во как хорошо, забирай.. Про тендер я вообще молчу...
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Губернатор Запорожской области - Брыль - всю жизнь проработал на гос. службе (сидел на нее нашей), т.е. все доходы проверяются… на сегодня он миллионер… откуда деньги?.... его дочурка 18 лет от роду квартиру продала за 4 000 000… талантливые дети, жены
и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ организаторов свалки опасных медотходов в Запорожье не было не только лицензий, но и документов на помещение, - Минэкологии
 
 
 
 
 
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