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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (7098) самоубийство (556) Волошин Владислав (23) Тракало (2)

 Полиция расследует версию о доведении до самоубийства по делу военного летчика Волошина, - Тракало

Следствие по делу гибели и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика, ветерана АТО Владислава Волошина начало производство о доведении до самоубийства.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: "Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Учитывая информацию, полученную путем мониторинга СМИ, следователи уже внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по ст. 120 Уголовного кодекса Украины – "Доведение до самоубийства", – отметил Тракало.

Ранее сообщалось, что правоохранители рассматривают 5 версий гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство". Также Рада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина.

Источник: https://censor.net.ua/n3057024
 
 
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Не можна Україні втрачати таких людей.. Не можна.. Гірко.. Дуже гірко.. Лиш лайно на плаву на п'ятому році після Майдану.. петя вихолощує все, до чого тільки доторкається.. За виключенням , звісно - своїх статків..
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на жаль в системі координат вальцмана такі люди не потрібні
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Це похвально, що поліція розслідує наслідки. Але все ж таки не менш важливо для держави створити ефективний режим психологічної реабілітації воїнів, які пройшли пекло війни на Донбасі. Хоча б по прикладу США.
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самогубство не вихід. я ніколи не зрозумію. маєш проблеми, вирішуй, навіть ціною життя. але не сам себе на той світ.
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Саме оце я і маю на увазі, що людина з абсолютно здоровою психікою ніколи не скоїть самогубство. А після того, що пережив Волошин, психіка абсолютно здоровою бути не могла. Бо війна - нехарактерний, ба, навіть шкідливий стан для людської психіки. Не його винаа в самогубстві, тому на мій погляд навіть з точки зору релігії його не можна вважати самогубцею. Він - жертва, яка так і не повернулася з війни. А держава не допомогла, не підтримала, не вберегла.
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Ага ...Особливо коли ..*КРАДЕМО ПО НОВОМУ * ! Полиция расследует версию о доведении до самоубийства по делу военного летчика Волошина, - Тракало - Цензор.НЕТ 5759
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завжди є два виходи. другого він не бачив. але повторюсь, самогубство не вихід. самоусторонення від проблеми..
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Почитайте статистику щодо США. Там самогубств серед ветеранів не менше, а злочинів, вчинених колишніми ветеранами - через край.
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Некоректно порівнювати Україну і США. Бо російсько-українська війна триває незначний термін порівняно. І пік самогубств і злочинності серед ветеранів АТО, як би це не сумно було визнавати - ще попереду. А США беруть участь у військових конфліктах повсьому світу майже безперервно майже все ХХ-те і початок ХХІ-го століття. І кількість людей, які пройшли через військові дії в Україні і в США - неспівставна. А в США все-таки діє державна програма по реабілітації колишніх учасників бойових дій, і плоди вона приносить - попереджається хоч якась кількість самогубств і злочинів. А в Україні такої державної програми немає поки що.
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Жаль, конечно летуна. Не так их много у нас, да еще с опытом. Их бы беречь, что бы потом молодых учили. Ак как с ним? Вряд ли узнаем, может позже, а пока читал и смотрел - такое:
https://strana.ua/news/130530-vladislav-voloshin-pochemu-zastrelilsja-byvshij-voennyj-letchik.html
А как человеку, земля пухом!
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Волошин звільнився з ВСУ більше 2 років тому. Він вже не льотчик. Захотів бути комерсантом.
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Глупо и подло с вашей стороны такое писать. Могут не красивые факты всплыть о доведении до самоубийства.
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Всем ветеранам войны с парашей (а никакого не "АТО") и патриотам Украины надо запомнить одно правило: в ПМ 8 патронов в магазине. Плюс есть запасные магазины. Стрелять надо не себя, а тех, кто Вас пытается "довести до самоубийства". Кстати, в автоматном рожке патронов и правильных возможностей ещё больше...
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Він же бойовий льотчик, бойовий характер. Якщо знав тих, хто довів його до межі, то треба було б розквитатися спочатку з ними, а потім вже вирішувати, як бути далі. Шкода дітей-сиріт і самого Волошина.
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Понад рік тому у Миколаєві вирішили відновити міжнародний аеропорт, гучно презентували проект, збирали кошти "зі світу по нитці", але вже понад рік не можуть його запустити. За цей час запуск летовища переносили чотири рази, кошторис проекту сягнув 150 мільйонів, директор аеропорту поговорів на хабарі, а обласні чиновники засвітилися в гучному корупційному скандалі.

видео: Аеропорт для "своїх": як чиновники Миколаєва примудрилися обдурити самих себе...
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это убийство. Доведение или не доведение, все это убийство. И есть те которые виноваты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция расследует версию о доведении до самоубийства по делу военного летчика Волошина, - Тракало
 
 
 
 
 
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