 Полиция расследует версию о доведении до самоубийства по делу военного летчика Волошина, - Тракало

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

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"Учитывая информацию, полученную путем мониторинга СМИ, следователи уже внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по ст. 120 Уголовного кодекса Украины – "Доведение до самоубийства", – отметил Тракало.



Ранее сообщалось, что правоохранители рассматривают 5 версий гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство". Также Рада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина.