 Высший совет правосудия отменил решение о привлечении к дисциплинарной ответственности пяти судей КААС и ВАСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.

Высший совет правосудия 20 марта 2018 года рассмотрел жалобу судей Киевского апелляционного административного суда Виктории Мацедонской, Владимира Алименко, Игоря Личевецкого; представителя судей Высшего административного суда Украины Сергея Горбатюка, Анатолия Еремина - адвоката Ростислава Кравца на решение Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 5 октября 2017 года №3135/1дп/15-17 "О привлечении к дисциплинарной ответственности судей Киевского апелляционного административного суда Личевецкого И.А., Мацедонской В.Е., Алименко В.А., Высшего административного суда Украины Еремина А.В., Горбатюка С.А. и оставление без рассмотрения дисциплинарной жалобы и закрытия дисциплинарного дела в отношении судьи Высшего административного суда Украины Кравцова О.В.".

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Член Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сообщил, что решение Первой Дисциплинарной палаты от 5 октября 2017 года принято по результатам рассмотрения жалоб адвоката И.В. Костюченко, поданных в интересах Фонда гарантирования вкладов физических лиц, о нарушении судьями Мацедонской, Алименко и Личевецким норм процессуального права при принятии 21 июля 2016 года постановления о частичном удовлетворении апелляционной жалобы и, соответственно, частичное удовлетворение административного иска по делу № 826/10834/14, а также допущенное судьями поведение, порочащее звание судьи и подрывающее авторитет правосудия; о нарушении судьями Ереминым, Горбатюком и Кравцовым норм процессуального права при утверждении 30 ноября 2016 года постановления об оставлении кассационных жалоб без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 21 июля 2016 года и постановления от 4 августа 2016 года по делу № 826/10834/14 - без изменений.

Указанные судебные решения касались дела по иску частного акционерного общества "Граве Україна страхування життя" к государственному учреждению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию публичного акционерного общества "ЕРДЕ Банк" Ткач М.Ю., третьи лица: ПАО "ЕРДЕ Банк", прокуратура города Киева о признании противоправными действий и обязательстве совершить определенные действия.

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Не соглашаясь с решением Первой Дисциплинарной палаты, судьи подали жалобы, в которых, в частности, отметили, что указанное решение подлежит отмене, поскольку дисциплинарная жалоба подана неполномочным лицом, а ее суть фактически сводится к несогласию с судебным решением, Дисциплинарная палата не имеет полномочий пересматривать судебное решения и несогласие с правовой позицией не может быть основанием для привлечения судей к ответственности.

Докладчик отметил, что Первая Дисциплинарная палата пришла к выводу, что судьями были совершены действия, определенные подпунктом "б" пункта 1 статьи 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей": в судебном решении не указаны мотивы принятия или отклонения доводов сторон, однако такое утверждение опровергается содержанием постановления Киевского апелляционного административного суда и постановления Высшего административного суда Украины.

Кроме того, Игорь Бенедисюк напомнил, что основания дисциплинарной ответственности судьи и мотивы, по которым принято решение Дисциплинарной палаты или Высшего совета правосудия, должны касаться исключительно действий судьи, а не оценки содержания принятого им решения.

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"Анализ текста решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП дает основания для вывода, что Дисциплинарная палата вышла за пределы своих полномочий, поскольку мотивация решение касается законности и обоснованности постановления суда апелляционной инстанции и постановления суда кассационной инстанции. Таким образом, считаю, что Первая Дисциплинарная палата фактически дала оценку указанным судебным решением, а не действиям судей во время их принятия. Судебные решения могут быть пересмотрены другим органом или лицами за пределами судопроизводства, за исключением решений об амнистии и помиловании, - отметил Игорь Бенедисюк. - Считаю, что доводы и ссылки, положенные в основу решения Первой Дисциплинарной палаты, являются ложными".

Высший совет правосудия постановил отменить решение Первой Дисциплинарной палаты ВСП и закрыть дисциплинарное производство.