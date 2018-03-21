 "Рад тому, что Украина отвязалась от искусственной привязки к российской экономике", - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Понятно, что когда страны находятся рядом, (в условиях агрессии одной из них. - Ред.) очень важно полностью оборвать все отношения. Но надо сказать, что именно Россия сделала абсолютно неприемлемые шаги по военной агрессии, экономической агрессии, торговой агрессии в отношении Украины. Поэтому мы были вынуждены переориентировать нашу экономику на совсем другие рынки", - сказал В.Гройсман.
Он отметил, что в настоящее время растут объемы украинского экспорта на рынках Европейского Союза, Америки, стран Африки и Азии.
"Мы осваиваем новые рынки. Но также нужно понять, что мы от этих вызовов становимся сильнее", - сказал премьер Украины.
В.Гройсман подчеркнул, что приоритетом украинского правительства сегодня является создание предприятий внутри Украины и производства большего количества отечественной конкурентоспособной продукции. "Это – вопрос №1 сегодня", - сказал он.
При этом премьер отметил, что это – вопрос не одного года, но он "рад тому, что Украина отвязалась от искусственной привязки к российской экономике".
Как сообщалось, 21 марта Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.
7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали Программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.
Программа экономического сотрудничества представляет собой документ, отражающий совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодно сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров. В Программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.
Основные направления сотрудничества: совершенствование режима свободной торговли товарами и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в сфере технического регулирования, инноваций и научных исследований, приграничное и межрегиональное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество и сотрудничество в области конкурентной политики.
Приоритетное сотрудничество предусматривалось в таких отраслях: углеводородная энергетика, электроэнергетика, ядерная энергетика, авиационная промышленность, космическая промышленность, судостроение, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика и курортно-рекреационный комплекс. Кроме того, приоритетным определялось сотрудничество в социально-гуманитарной сфере.
Ключевыми целевыми показателями объемов взаимного сотрудничества, которые предполагалось достичь по результатам выполнения программы, являлись: повышение оборота двусторонней торговли товарами в среднем не менее чем на 10-15% в год (в физических объемах); повышение оборота двусторонней торговли услугами в среднем не менее чем на 12-15% в год; повышение доли торговли несырьевыми товарами, а также услугами с третьим странами; повышение объема взаимных инвестиций в среднем не мене чем на 15-20% в год; повышение выпуска предприятий с взаимным инвестициями не менее чем в пять раз к 2020 году.
Как сообщалось, в 2017 году украинский экспорт товаров и услуг возрос на 16% - до $52,33 млрд, тогда как импорт на 23,3% – до $54,96 млрд. По данным Госстата, в торговле с ЕС экспорт товаров и услуг рос быстрее импорта – соответственно 26,7% (до $20,05 млрд) и 19,1% (до $23,3 млрд), хотя сальдо пока остается отрицательным. Экспорт же в страны СНГ увеличился на 9,2% – до $10,65 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 31,2% – до $12,12 млрд.
https://biz.nv.ua/economics/torhovlja-ukrainy-s-rossiej-vyrosla-silnee-chem-s-es-2443089.html
За 11 месяцев 2017 года (январь-ноябрь) Украина увеличила суммарный товарооборот с Россией на 28,6% - до $9,36 млрд. При этом товарооборот со странами Европейского Союза за указанный период вырос на 27,6% - до $29,28 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает агентство Интерфакс-Украина.
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А как кацапы нам газ перекрыли, то сразу обосрались и ввели в стране ЧП!
Одного не пойму, вот нахрена так цинично брехать и рапортовать, как на комсомольском собрании, если знаешь, шо правда всё равно наружу вылезет?!
Нас такими речами уже не усыпишь. Торгуете вы - и с кацапами, и с сепарами, и с подкацапским приднестовьем, и бизнесы, у вас сволочей, там работают - аж гудят.
час народжуватися, і час помирати; час насаджувати, і час виривати посаджене;
час убивати, і час лікувати; час руйнувати, і час будувати;
час плакати, і час сміятися; час ремствувати, і час танцювати;
час розкидати каміння, і час збирати каміння; час обіймати, і час ухилятися від обіймів;
час шукати, і час втрачати; час зберігати, і час кидати;
час роздирати, і час зшивати; час мовчати, і час говорити;
час любити, і час ненавидіти; час війні, і час миру.
Прийшов час і бізнес переорієнтувався на інші ринки, тапер можна і послати.
А от якої б заспівали тутешні патрідіоти, якби відразу припинили всі контакти з кацапами і той час, коли товарообіг з рашею забезпечував понад 40% ВВП?
До речі, голандці 80 років воювали з Іспанією за незалежність і при цьому так успішно, що часом срібний флот ішов безпосередньо в Амстердам, стільки товарів голандські купці продавали у Іспанію. А за податки, що ті купці сплачували, будувалися кораблі, купувалася та вироблялася зброя, вінансувалося військо.
Ворогу треба створювати ті проблеми, які він не може вирішити. Візьміть Крим. Торгова блокада, підрив електроопор патрідіотамистворили кацапам проблеми, та вони їх вирішили, так трохи витратилися, та вирішили, але Україні втратили 1 млрд баксів експортної виручки на припинені торгівлі з Кримом та 0,5 морд баксів на припинені постачання електроенергії. Як ви думаєте, ця валюта у торгівельному балансі була зайва? А податки з цих грошей? Скільки б можна було профінансувати оборонних програм?
І тільки не меліть про офшори та "фсьоукралі баригі", з цим на міхомайданчик.
А от проблему води вирішити неможливо, тому перекриття воли вірний, прорахований крок. Так само як відмова обсліговувати ракети СС-18.
Ми повинні заробляти гроші будь бе, хоч і на кацапах, а на зароблене купувати патрони, щоб кацапів убивати! Голанці так робили і здобули свого часу незалежність. На жаль вони вбивали не кацапів.
В такому разі треба негайно треба легалізувати важкі наркотики, проституцію та терміново налагодити потужний експорт цих та інших прибуткових товарів/послуг не тільки у Європу, а і по всьому світі
А про те щоб постачати у Европу... Ви таки з лугандону пишете!
За президентства Порошенка з України було вкрадено 42 мільярди доларів, - колишній Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж
ВИДЕО
https://twitter.com/twitter/statuses/976504881442893824
Йозеф Геббельс.
Журнашлюшки дуже ображаються на те, що їх вважають тупими лахудрами, адже вони вважають себе принциповими, незалежними, вважають, що несуть "правду в маси", але ображатися вони мають тільки на себе.
Беремо один з останніх гучних випадків, коли на 1+1 запрошують Онищенка.
Це, взагалі, нормально брати інтерв'ю в злочинця-втікача, який доведено кинув країну на мільярди?
Ну хз… доручення шефа вище правди, моралі і справедливості. Але чого ж тоді ображатися, що вас вважають не незалежними і не принциповими, а особами мінливо-легкої поведінки?
Далі. Онищенка запрошують спеціально для того, щоб той озвучив, що Порошенко має 5 млрд. доларів щорічно на схемі "Роттердам +"
Ок, озвучив. Але ви ж претендуєте на інтелектуальність, професійність, то візьміть об'єми виробництва електроенергії на ТЕС за рік. Це приблизно 40 млрд. кВт-год. і помножте на ціну електроенергії на оптовому ринку. Це приблизно 1,35 грн. за 1 кВт-год. в 2017 році.
І вийде, що вартість електроенергії, виробленої в 2017 році всіма українськими ТЕС, по цінах оптового ринку склала приблизно 54 млрд. грн., що рівно приблизно 2 млрд. дол. США.
ВСІ ТЕС в Україні виробили е/е на 2 млрд. дол. США (для власного споживання і для експорту).
А тепер увага! Порошенку з цієї суми зробили відкат в розмірі 5 млрд. дол. США.
Все нормально, віримо?
І вони це поширюють. І вони ображаються на те, що їх вважають тупими і брехливими.
І я взагалі дивуюсь, як вони ще не почали транслювати те, що написано на парканах? А чим це не інфа?
Мені здається, що нормальні ЗМІ мали б доносити до людей правдиві свідчення, а не просто транслювати будь-яке лайно. Хіба ні?
Ну, і окремий привіт НКРЕКП, Уряду, Міністерству енергетики і прекрасній редакційній політиці 5-го каналу, які за 1,5 року так і не спромоглись озвучити, що формула "Роттердам +" визначає ПЛАНОВУ вартість е/е на оптовому ринку, що держава дотує тарифи на е/е для населення, і вони менші оптових тарифів, що так звані "експерти з енергетики" не мають поняття в тому, що говорять, і елементарно не відрізняють планову вартість від фактичної, що "експерти з енергетики" насправді нічого не рахували, що "експерти з енергетики" програли 2 суди з цього приводу, і багато інших аспектів, які описані тут.