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Все про:нацизм (234) Олимпиада (737) ЧМ-2018 (88) Захарова (133) Джонсон_Борис (83)

 "Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства", - спикер МИД РФ о главе британского МИД

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова отреагировал на слова главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что РФ использует ЧМ-2018 по футболу с такой же целью, как и Гитлер олимпиаду 1936 года в Берлине.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Захарова написала: "Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним - создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?

Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласился со сравнением чемпионата мира по футболу-2018 в России и Олимпиады 1936 года, проводившейся в нацистском Берлине.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3057020
 
 
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Бла-бла-бла- сказала великая профессионалка Захарова
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Ну так профессионалками называют лучших представительниц первой древнейшей профессии! "Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства", - спикер МИД РФ о главе британского МИД - Цензор.НЕТ 3444
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Это намек?


Тогда Джонсону нужна охрана...
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Это скорее Захарова отравлена ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства
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просто алкогольным отравлением она отравлена
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а еще Джонсон плохо говорит по английски,заявили в МИД РФ
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Да Джонсон проста агалтелый русафоб!!! "Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства", - спикер МИД РФ о главе британского МИД - Цензор.НЕТ 6524
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ну так сын джона. все джоны русафобы.
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И ещё была у него избушка лубяная, а у Маши ледяная, ну и дальше по сценарию...
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голову бы ей помыть как-то, прямо в её же присутствии
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А ведь немытая голова о себе это сказала, о банде всей террористической у корыта и о 86% или сколько там рашабыдла
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А если на волне слухов об отставке Печальной Лошади эта Баба-Яга станет министром?
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Маня,хлопни традиционный литр ,занюхай аргентинской мукой и упади спать. Достала своим бредом, уродина!
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Какая же она убогая и примитивная, эта Манька. Впрочем, как и вся русня.
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Вот идиотка. Самое умное что ты могла сделать, это не обращать на это внимание. Один клоун сказал, другой ответил. Дипломатия епта.
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Маша, если хочешь кого-то обосрать - набери в рот говна и плюйся.
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Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?-2014 год,Украина,КРЫМ И ДОНБАСС действия куйла описанны спикером рашистского МИДа...
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Это не МИД - это героиновые торчки и барыги.
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Ну да, а Захарова судя по ее логике конечно же образец христианской морали и добродетельности... проэкция как она есть. Это в психологии такое явление, когда все свои плохие стороны приписываешь окружающим.
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В МИДе запоребья сейчас наверное гавном бздит - капец...
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Когда маша повесится, а хуйло загнётся от передоза аргентинской мукой, вот тогда и запляшут пингвины в Антарктиде "Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства", - спикер МИД РФ о главе британского МИД - Цензор.НЕТ 2355
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Профессионализм,это когда Наркобарон на весь мир произнес : найдем всех,никто не скроется
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Первобытно-азиатская шаболда с коцабской памойки изволила давать оценку лидерам цивилизованного мира...
Не, меня это обстоятельство определённо умиляет... "Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства", - спикер МИД РФ о главе британского МИД - Цензор.НЕТ 6965
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И вообще послушать этих русских так все они или белые и пушистые или жертвы диктатуры и ни в чем не виноваты.
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(с) Прошмандовка "Ценой... сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?" - А это - угроза!
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Жаль, Що Джонсон - англійський джентльмен - він захерову послати не може. А було б цікаво. бо у чоловіка все добре як і зі словниковим запасом, так і з почуттям гумору. Хоча, як на мене, зехерова на леді не тягне. І не лише словниковим запасом проститутки-трасовички, а й манерами і зовнішнім виглядом.
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Ну как для кацапки вполне скрепно выглядит , однако .
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Настільки "скрєпно", я я ніяк не можу вирішити, як жінка без кокошника, а все одно видно, що кацапка. По фейсу, чи що? І попрошу зауважити, що це лише фото і вона ще говорити не почала.
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по афоризмам кремлевского негодяя Наркобарона можно защитить диссертацию в Ютубе "Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства", - спикер МИД РФ о главе британского МИД - Цензор.НЕТ 4635
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патологическая отравительница. сама же травит и об этом публично заявляет. травят народ.
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Хизер Науэрт водяру ведрами не жрет как Захерова вот и не имеет уникальной кацапской импозантности .
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Всё больше склоняюсь к мысли, что РФ намеренно дразнит Запад, чтобы у неё отобрали ЧМ-2018.. Интересно, как далеко они готовы зайти в этом деле?!!!
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Борис Джонсон отравил 200 людей в Волокаламске "Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства", - спикер МИД РФ о главе британского МИД - Цензор.НЕТ 8999
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Британская дипломатия рулила в мире когда на место расеи было то ли мацковское княжество, то ли татарский улус "Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства", - спикер МИД РФ о главе британского МИД - Цензор.НЕТ 8333. Дикари аристократов этикету учат...
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То есть нестиранная захерова утверждает, что Джонсон отравлен МИД россосии и илично самой захеровой?

Бо " ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства" постоянно брызжет сама машка и все представители МИД россосии.
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очередной ядерный пердеж от Захаровой, держите меня семеро ща я вам всем что то покажу )))) "Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства", - спикер МИД РФ о главе британского МИД - Цензор.НЕТ 977
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Segodnia Dzonson udare.Vsio pravilno skazal.Ecio on skazal sto karlik bandyt,vor,kgbist "Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства", - спикер МИД РФ о главе британского МИД - Цензор.НЕТ 9445
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства", - спикер МИД РФ о главе британского МИД
 
 
 
 
 
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