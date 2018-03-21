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 Экономика
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 Вместе с Донбассом и Крымом Украина потеряла $100 млрд, - Atlantic Council

Экономические потери Украины от агрессии России в Крыму и на Донбассе составили не менее 100 миллиардов долларов. Эти убытки не включают гуманитарные и политические потери.

Такими оценками поделился эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд в своем отчете "Цена агрессии Кремля в Украине", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В своих подсчетах Аслунд опирался на методологию экономиста Томаса Пиккети, который определил, что общая стоимость всех активов европейской страны примерно в четыре раза превышает ее ВВП.

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Аннексированный Крым и оккупирована часть Донбасса вместе обеспечивали 14% ВВП Украины. Таким образом, принимая за основу ВВП 2013 года, стоимость утраченных активов в Украине составляет более 100 млрд долларов - примерно 27 млрд потеряно в Крыму и 73 миллиарда - на Донбассе, утверждает ученый.

Потеряв Крым, Украина потеряла 3,6% ВВП; 1,5% экспорта; 80% нефтегазовых залежей (1,62 триллиона кубометров) на черноморском шельфе; 10% портовой инфраструктуры, включая 4 миллиона тонн зерна, запрет для судов проходить через Керченский пролив; 4-4,5 миллиона, которые украинцы ежегодно тратили на отдых в Крыму.

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Потеряв Донбасс, Украина потеряла: 15% ВВП; 25% промышленности; 23% товарного экспорта; 100 из 150 украинских шахт оказались на оккупированной территории, создав сложности с поставкой антрацита; активы банков 4,3 миллиарда долларов; активы железной дороги и прочее.

Источник: https://censor.net.ua/n3057018
 
 
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Поболее наверно, и заплатить придется, рано или поздно...
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а в суд подать и потребовать компенсации мешают магазины рошен в россии?
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Швидко тільки коментаторів-зрадофілів роблять...
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4 года мало конечно,нужно на втором сроке попробовать
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Скільки потрачено грошей на це?
https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to&lc=z22bcjpp4l2os3gxq04t1aokgwt0m10iqvkjc35lcpwyrk0h00410

Це нова полюція!!!
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А такого видео про полюцию паРаши днем с огнем не сыскать....
Там только камеру достал..или пасть открыл...сразу мордой в снег...удар по почкам...и в камеру лечится.....
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Это хорошее дело посчитать..нужное...придет время в Гааге пригодится.....
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осталось накинуть лярдов 300 стоимости государственного имущества и те деньги, которые Украина вложила начиная со времени передачи Крыма,Украине тоесть с 1954 года...совсем "мелочь"
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Это же депрессивные регионы на дотациях, которые Украина по доброте душевной содержала?
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І вкладені дотації + до цього. Порахують все, на хвилюйся. До речі, ваша фрау вже поздоровила ЬІмпіратора хуйла?
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Ну депресняк у них как видим и не закончился, но мы работаем над этим)))
А вот дотации да, на уголь ахметка наколядовал, теперь шахтеры сосут, а ахметка вместо этого ротердамит)
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ну як в пісні пайотся
кто-то теряет кто-то находит
думай!
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Дамбасса оккупирован кусок 1/3 часть,у Гиркиндов и прочей шушеры кремля бензину не хватило
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВместе с Донбассом и Крымом Украина потеряла $100 млрд, - Atlantic Council
 
 
 
 
 
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