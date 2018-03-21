 Вместе с Донбассом и Крымом Украина потеряла $100 млрд, - Atlantic Council

Такими оценками поделился эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд в своем отчете "Цена агрессии Кремля в Украине", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В своих подсчетах Аслунд опирался на методологию экономиста Томаса Пиккети, который определил, что общая стоимость всех активов европейской страны примерно в четыре раза превышает ее ВВП.

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Аннексированный Крым и оккупирована часть Донбасса вместе обеспечивали 14% ВВП Украины. Таким образом, принимая за основу ВВП 2013 года, стоимость утраченных активов в Украине составляет более 100 млрд долларов - примерно 27 млрд потеряно в Крыму и 73 миллиарда - на Донбассе, утверждает ученый.

Потеряв Крым, Украина потеряла 3,6% ВВП; 1,5% экспорта; 80% нефтегазовых залежей (1,62 триллиона кубометров) на черноморском шельфе; 10% портовой инфраструктуры, включая 4 миллиона тонн зерна, запрет для судов проходить через Керченский пролив; 4-4,5 миллиона, которые украинцы ежегодно тратили на отдых в Крыму.

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Потеряв Донбасс, Украина потеряла: 15% ВВП; 25% промышленности; 23% товарного экспорта; 100 из 150 украинских шахт оказались на оккупированной территории, создав сложности с поставкой антрацита; активы банков 4,3 миллиарда долларов; активы железной дороги и прочее.