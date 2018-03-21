 Попытки отрицания ответственности РФ в "деле Скрипаля" подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Соединенные Штаты и Британия правильно сделали, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за нападение с помощью нервно-паралитического вещества. Попытки отрицания ответственности подражают знакомому сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т. д.", - заявила Нойерт.



Как известно, МИД РФ собрал почти всех иностранных послов, чтобы высказать свою точку зрения относительно ситуации с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. В России заявили, что британское правительство не способно защитить себя от теракта на собственной территории или же само является режиссером нападения на бывшего российского шпиона.

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Посол Великобритании в России отказался посетить встречу, которую организовывал российский МИД.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.