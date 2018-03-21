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 Попытки отрицания ответственности РФ в "деле Скрипаля" подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт

В Государственном департаменте США заявили, что попытки России отрицать свою ответственность в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля напоминают схему с отрицанием своей ответственности за Крым, MH17, Донбасс и отравление Литвиненко.

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Соединенные Штаты и Британия правильно сделали, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за нападение с помощью нервно-паралитического вещества. Попытки отрицания ответственности подражают знакомому сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т. д.", - заявила Нойерт.

Как известно, МИД РФ собрал почти всех иностранных послов, чтобы высказать свою точку зрения относительно ситуации с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. В России заявили, что британское правительство не способно защитить себя от теракта на собственной территории или же само является режиссером нападения на бывшего российского шпиона.

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Посол Великобритании в России отказался посетить встречу, которую организовывал российский МИД.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Попытки отрицания ответственности РФ в деле Скрипаля подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт 01

Источник: https://censor.net.ua/n3057017
 
 
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рашка, единственная страна где по указу хуйла можно делить на ноль, а синус в военное время может достигать значения = 3 !!
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если взять интеграл параболы, спускающейся по синусоиде, умножить на косинус фи, то срендее значение по козлостану 86%.
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Один боевой бурят идет за десятерых обычных россиян.
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Кацапи - запасайтесь бярьозовим дьогтем або солідолом.. "Сношать" вас , юродивих, будуть набагато жорсткіше.. Крєпчайтє, кацики, крєпчайтє.. Попытки отрицания ответственности РФ в "деле Скрипаля" подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт - Цензор.НЕТ 5756
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Схемы отработаны, они просты и эффективны, ... сам дурак, это не мы... и т.д. и т. п.. Это ведь все для внутреннего расейского потребления, а остальные им пофиг...
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А це у нас нова полюція сабаківська
https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to&lc=z22bcjpp4l2os3gxq04t1aokgwt0m10iqvkjc35lcpwyrk0h00410
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Каци давно на морозі. Вьівсеврьоті і всьо.
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Скажу, что везде, где какие то войны, кофликты, отжатие территорий, этно конфликты, везде вмочен пятак винторогов и все об этом знают, но закрывали глаза пока от безнаказанности хуйлостан вкрай не обнаглел. Теперь пытаются кольцо в ноздри вставить хуйлу, но многие этого не будут делать, т.к. в руках у них лежат бабки от грязьпрома, вот и топчатся на месте
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Неужели кацапы, смогли этим удивить госдеп?
Попытки отрицания ответственности РФ в "деле Скрипаля" подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт - Цензор.НЕТ 1727

Они ведь ничего нового не выдумали - действуют по шаблонам.
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Он сказал, что понарошку поздравил, не по-настоящему.
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ух до выдёргивались на Москве в Англии речь уже толкнули не хуже того что сер Унии выдал в Фултоне Попытки отрицания ответственности РФ в "деле Скрипаля" подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт - Цензор.НЕТ 3330 И Госдеп тоже выдал на гора в стиле Рони изоляция бешеной бензоколонки намечается Попытки отрицания ответственности РФ в "деле Скрипаля" подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт - Цензор.НЕТ 3330
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та как сего "нудиста" не называй хоть герцогом Мальборо хоть 1м лордом адмиралтейства Попытки отрицания ответственности РФ в "деле Скрипаля" подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт - Цензор.НЕТ 4963
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Просто Цирк "Х@йлошапито" выступает со старой программой...
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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Все по делу и правильно. Ещё бы пысок Трампу закрыть, и все будет оптимистичненько😄
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По *мурлаєвському * зараз *цирк соєвого ПРокугора * Попытки отрицания ответственности РФ в "деле Скрипаля" подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт - Цензор.НЕТ 11


А в цей час ...*КРАДУТЬ ПО НОВОМУ !*
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Скрипки плачут за Скрипалем. И виолончель тихо и мирно заиграет... Великие скрипачи... А как же - Моцарт и Сольери - там тоже был яд! Сольери слил что-то Моцарту - и тот же Скрипаль получился. Ерунда какая-то и скрипичная нафиг никчемная возня.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПопытки отрицания ответственности РФ в "деле Скрипаля" подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт
 
 
 
 
 
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