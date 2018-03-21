 Попытки отрицания ответственности РФ в "деле Скрипаля" подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты и Британия правильно сделали, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за нападение с помощью нервно-паралитического вещества. Попытки отрицания ответственности подражают знакомому сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т. д.", - заявила Нойерт.
Как известно, МИД РФ собрал почти всех иностранных послов, чтобы высказать свою точку зрения относительно ситуации с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. В России заявили, что британское правительство не способно защитить себя от теракта на собственной территории или же само является режиссером нападения на бывшего российского шпиона.
Посол Великобритании в России отказался посетить встречу, которую организовывал российский МИД.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to&lc=z22bcjpp4l2os3gxq04t1aokgwt0m10iqvkjc35lcpwyrk0h00410
Они ведь ничего нового не выдумали - действуют по шаблонам.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
А в цей час ...*КРАДУТЬ ПО НОВОМУ !*