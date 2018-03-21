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 Туск отказался поздравлять Путина с победой из-за атаки в Солсбери

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что отказался поздравлять президента России Владимира Путина с его переизбранием из-за нападения с применением химического оружия в британском Солсбери

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Reuters.

"После нападения в Солсбери я не в настроении праздновать переизбрание президента Путина", - сказал Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые западные лидеры не поздравили Путина с победой потому, что эти выборы не были настоящими, - Хербст

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3057016
 
 
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Дональд вааще мутный кедр.. Сегодня поздравил,а завтра проклянет к херам Туск отказался поздравлять Путина с победой из-за атаки в Солсбери - Цензор.НЕТ 6832
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так вон где-то инфа, что дал москалям 48 часов. и будет небольшой армагедец. в сирии.
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во-во.. сегодня поздравил-а завтра пару тысяч кацапни прижмурит
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Вчера где-то читал, что мол там что-то у берегов Сирии намечается. Мол россосия стянула всё, что у неё плавает, а амеры подтянули ударную группу своего 6-го флота к Кипру. И к амерам вроде присоединились кораблики Франции и Британии. Турки, опять же говорят, атакуют уже Алеппо, взятием ( скорее уничтожением) которого так гордились рашковане.
Израильтяне ещё сегоднянапомнили, как в 2007-м за 8 минут уничтожили строящийся для Ассада реактор.

Слухи...слухи... Но какговорил Винни Пух : "Это "ж-ж-ж-ж" не спроста!"
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И амеры выжидают, что они спросят у россии это ваша военная группировка? А они нет, ну амеры и перемолотят вагнеровцев. А потом россия, можно мы заберем своих?
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Только лишь из-за атаки в Солсбери?! А до этого горел желанием поздравить?
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Макрон договорился с Трампом о санкциях против России

Туск отказался поздравлять Путина с победой из-за атаки в Солсбери - Цензор.НЕТ 8579
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оффтоп.
что там с саркози? может кто обьяснить?
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колян посажен под шконку и под следствием за взятку от Кадафи в 2006-ом вроде
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шьют получение взятки как сокрытие доходов и неуплату налогов-это что-бы не обвинять в государственной измене из-за вселенской вони.
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Это приятно слышать.
Но если бы мотивом отказа было то, что хуйло - кровавый убийца, виновный в агрессии против Украины, развязавший войну в Сирии и имеющий отношение к терактам в Европе, это было бы куда приятнее.
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А педор парашенко поздоровив свого партнера?
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Від рашки давно вже тхне, і кожного разу все більше.
"Жители Волоколамского района Подмосковья (Россия) сообщают об очередях в больницах и нескольких случаях госпитализации школьников, которые они связывают с возможным выбросом газа на расположенном рядом мусорном полигоне «Ядрово».
Об этом сообщает российское издание Коммерсант. В социальных сетях жители Волоколамского района массово сообщают о госпитализации людей с признаками отравления, в частности с рвотой. Они жалуются на усиление неприятного запаха в ночь на среду и связывают это с возможным выбросом газа на мусорном полигоне «Ядрово». "
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Так пусть завозят в рашку наш мусор хоть контрабандой, хоть для поддержки канализационных связей, в чем проблема ?
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Россия производит впечатление великой державы. Но больше она ничего не производит. Туск отказался поздравлять Путина с победой из-за атаки в Солсбери - Цензор.НЕТ 5276
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Шутка хорошая ,но...Она добывает.Углеводороды.Этого ей хватает,чтобы коррумпировать уйму важных людей в Западной Европе и отравлять жизнь миллионам людей...
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Сероводород коварен тем, что человек привыкает к запаху, соответствующему летальной концентрации в воздухе. Просто не чувствует через некоторое время.
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Туск отказался поздравлять Путина с победой из-за атаки в Солсбери - Цензор.НЕТ 8065Daniel Rodriguez2 год · Жители Волоколамска, пикетирующие больницу (в которую увезли отравленных сегодня Путиным детей), собираются организовать многотысячный протестный митингГотовятся (морально) к противостоянию с ОМОНомОтдельно доставляет возглас на фоне: "Долбоёбы за Путина проголосовали"...Показати більше...Туск отказался поздравлять Путина с победой из-за атаки в Солсбери - Цензор.НЕТ 9112Туск отказался поздравлять Путина с победой из-за атаки в Солсбери - Цензор.НЕТ 6142
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"отказался поздравлять из-за нападения в британском Солсбери..." Ну да,а до этого всё было,в целом,неплохо...
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"После нападения в Солсбери я не в настроении праздновать переизбрание президента Путина", - сказал Туск..."
Переизбрание и Солсбери - немножко разные разницы. "Переизбрание" на радость РФ, Солсбери - на "радость" Британии или еще ЕС. На тарелочке - доказательства! Тогда не только Туск, а наверное большинство - запрыгают на гробике Путина и с большой радостью. Никогда не стоит - бросаться словами. За них нужно отвечать. Пришла пора соборов кафедральных... Примерно так. Все, что положено? В студию! Тогда и можно говорить, по ДЕЛУ!
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Вот когда докажут, тогда и можно говорить. А где родственники Скрипалей? Есть племянница, ее то же недопускают? А отец Литвиненко извинился прилдно перед человеком, которого обвиняла Великобритания, это как?
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Шо, уже не в настроении? А раньше, в Смоленске, был в настроении?

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яжели фрицовское протеже Туска-(макрель) отвесит ему оплеуху,завтра тусклый поздравит рашиста , и начнет гонять волну,как и трамплин -"протокол" мол...но вот если поздравит по велению фрицовского протеже,тогда может от земляков-поляков "копняка в дупу" отхватить..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТуск отказался поздравлять Путина с победой из-за атаки в Солсбери
 
 
 
 
 
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