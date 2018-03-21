 Совет Европы отказался поздравить Путина с победой на фальшивых выборах

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Reuters.
"После нападения в Солсбери я не в настроении праздновать переизбрание президента Путина", - сказал Туск.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые западные лидеры не поздравили Путина с победой потому, что эти выборы не были настоящими, - Хербст
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
У тупина свои друзья !
Израильтяне ещё сегоднянапомнили, как в 2007-м за 8 минут уничтожили строящийся для Ассада реактор.
Слухи...слухи... Но какговорил Винни Пух : "Это "ж-ж-ж-ж" не спроста!"
что там с саркози? может кто обьяснить?
Но если бы мотивом отказа было то, что хуйло - кровавый убийца, виновный в агрессии против Украины, развязавший войну в Сирии и имеющий отношение к терактам в Европе, это было бы куда приятнее.
BDSM-мишка- талисманрф...
https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to&lc=z22bcjpp4l2os3gxq04t1aokgwt0m10iqvkjc35lcpwyrk0h00410
Просимо поважати, бачите які гниди
"Жители Волоколамского района Подмосковья (Россия) сообщают об очередях в больницах и нескольких случаях госпитализации школьников, которые они связывают с возможным выбросом газа на расположенном рядом мусорном полигоне «Ядрово».
Об этом сообщает российское издание Коммерсант. В социальных сетях жители Волоколамского района массово сообщают о госпитализации людей с признаками отравления, в частности с рвотой. Они жалуются на усиление неприятного запаха в ночь на среду и связывают это с возможным выбросом газа на мусорном полигоне «Ядрово». "
Переизбрание и Солсбери - немножко разные разницы. "Переизбрание" на радость РФ, Солсбери - на "радость" Британии или еще ЕС. На тарелочке - доказательства! Тогда не только Туск, а наверное большинство - запрыгают на гробике Путина и с большой радостью. Никогда не стоит - бросаться словами. За них нужно отвечать. Пришла пора соборов кафедральных... Примерно так. Все, что положено? В студию! Тогда и можно говорить, по ДЕЛУ!
Он звонил или как? подскажите