EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2366  23
Все про:Генштаб ВС (854) Конго (45) миротворцы (640) миссия (113) ВСУ (7)

 Участники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго. ФОТОрепортаж

В Демократической Республике Конго началась замена военнослужащих 7-й ротации 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Из Львовского международного аэропорта имени Даниила Галицкого в африканскую страну вілетела первая группа украинских военных вместе с представителями оперативной группы Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весь мир готов к миротворческой миссии на Донбассе. Не готова только Россия, - Климкин

Во время торжественного построения в одной из военных частей начальник армейской авиации командования сухопутных войск ВСУ полковник Игорь Яременко пожелал воинам-миротворцам 8-й ротации профессионально и достойно выполнить воинский долг в составе миротворческого контингента по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Особенностью этой ротации является то, что большинство военнослужащих участие в миротворческой миссии принимают впервые и являются участниками АТО.

Также читайте: ООН передислоцирует украинских миротворцев в Конго

Ротация украинского миротворческого контингента будет происходить в три этапа в течение недели. После этого материально-ответственные должностные лица 8-й ротации примут должности, имущество и технику и приступят к выполнению задач по назначению в этой стране.

Участники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго 01
Участники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго 02

Читайте также: До конца марта будет сформировано Командование сил логистики ВСУ, - Генштаб

Участники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго 03
Участники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго 04
Участники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго 05
Участники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго 06

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы работаем с ООН через страны-члены ЕС и с нашими международными партнерами, - Могерини о миротворцах на Донбассе

Участники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго 07

Источник: https://censor.net.ua/n3057014
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пётр Алексеевич, журнал Forbes Украина опубликовал рейтинг 100 самых богатых украинцев в 2016 году, в котором отметил позитивную динамику роста вашего бизнеса. Скажите, пожалуйста, это элемент гибридной войны России по дискредитации президента Украины или просто удачное стечение обстоятельств плюс профессионализм вашей команды антикризисных менеджеров?
 показать весь комментарий
 
 
На відео типове озброєне бидло в законі
 показать весь комментарий
 
Чем то напоминает дурдом, мы сами требуем миротворцев и при этом куда то их посылаем??????? Может быть для начала научимся собственную землю защищать ??????
 показать весь комментарий
 
 
Для того, щоб допомагали нам, потрібно допомагати іншим, так і в житті. На даних момент наша авиация не задіяна у нас. Немає ніякого дурдому.
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно глупая мысль изложена. Мы не можем ставить своих миротворцев, а лишь с других стран. В АТО и так народу достаточно. Дополнительные силы могут понадобиться лишь в случае открытой войны с внарасейкой. А пока пускай наши солдаты набираются опыта зарубежом. И это не говоря о том, что они там хорошие деньги получают...
 показать весь комментарий
 
 
Не забудьте побольше горилки с собой взять... Ну как обычно, я имею в виду...
 показать весь комментарий
 
Там мабуть зараз спека і горілка не катить.
 показать весь комментарий
 
 
Ещё как катит... Все эти миротворческие операции, это массовый, перманентный, алкогольный коматоз... По крайней мере это касается нашего украинского контингента... Миссия-беспробудного пьянства...
 показать весь комментарий
 
я так розумію, ви безпосередній учаник декількох таких місій?
 показать весь комментарий
 
 
О, кацап решил нам чёта про водку рассказать. Иди жри с лопаты, и запивай брагой, тупое животное. Такое же как и вся твоя, вечно пьяная, недоармия...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шабашка , Родина подождёт!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А может Конго как-нибудь без нас, не? Или с Донбассом мы уже все решили?
 показать весь комментарий
 
 
а миротворческий росийский контингент пополняем Участники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго - Цензор.НЕТ 5465
 показать весь комментарий
 
 
А миротворческий контингент в Сумской и Черниговской областях яко бы уже и совсем не потребен? Ото живём!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У нас уже война закончилась? Или она даже не начиналась? Дебилы.
 показать весь комментарий
 
 
Кацап днем и ночью,и в любое воремя года должен быть уверен:из Украины он вернётся либо грузом 200,либо инвалидом!Это-национальная идея!Обьясните,а Африка нам при этом зачем? !
 показать весь комментарий
 
 
Украина, страна-участник ООН.
И поэтому, украинские миротворцы, принимают участие в миссиях.
Миссии финансируются из бюджета ООН.
 показать весь комментарий
 
 
Очень даже хорошо, что Украина в ООН ! Но если решения этой организации способна заблокировать одна страна-агрессор ,то нахрен такая ООНия!!!???
 показать весь комментарий
 
Рашка - постоянный член совета безопастности ООН.
Выгнать ее из совета безопастности, руководствуясь действующим уставом ООН невозможно.
Для этого, нужна глобальная реформа ООН.
Но реформа, позволяющая выгонять постоянных членов совбеза, поддержана не будет, т.к. противником подобных изменений выступает не только рашка, но и США, Великобритания, некоторые страны ЕС.
Да, ООН деградировала, как в свое время Лига Наций, но выходить из ООН, было бы глупостью.
 показать весь комментарий
 
 
в африканскую страну вілетела первая группаИсточник: https://censor.net.ua/n3057014
==========
Что сделала?
 показать весь комментарий
 
Не нервничайте .
В Конго тоже есть магазины Рошен , их нужно защищать . А в Бомбасе с ними всё в порядке .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчастники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх