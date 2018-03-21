 Участники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Из Львовского международного аэропорта имени Даниила Галицкого в африканскую страну вілетела первая группа украинских военных вместе с представителями оперативной группы Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВСУ.

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Во время торжественного построения в одной из военных частей начальник армейской авиации командования сухопутных войск ВСУ полковник Игорь Яременко пожелал воинам-миротворцам 8-й ротации профессионально и достойно выполнить воинский долг в составе миротворческого контингента по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Особенностью этой ротации является то, что большинство военнослужащих участие в миротворческой миссии принимают впервые и являются участниками АТО.

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Ротация украинского миротворческого контингента будет происходить в три этапа в течение недели. После этого материально-ответственные должностные лица 8-й ротации примут должности, имущество и технику и приступят к выполнению задач по назначению в этой стране.





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