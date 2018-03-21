 Участники АТО усилят украинский миротворческий контингент в Конго. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Из Львовского международного аэропорта имени Даниила Галицкого в африканскую страну вілетела первая группа украинских военных вместе с представителями оперативной группы Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВСУ.
Во время торжественного построения в одной из военных частей начальник армейской авиации командования сухопутных войск ВСУ полковник Игорь Яременко пожелал воинам-миротворцам 8-й ротации профессионально и достойно выполнить воинский долг в составе миротворческого контингента по стабилизации в Демократической Республике Конго.
Особенностью этой ротации является то, что большинство военнослужащих участие в миротворческой миссии принимают впервые и являются участниками АТО.
Ротация украинского миротворческого контингента будет происходить в три этапа в течение недели. После этого материально-ответственные должностные лица 8-й ротации примут должности, имущество и технику и приступят к выполнению задач по назначению в этой стране.
https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to&lc=z22bcjpp4l2os3gxq04t1aokgwt0m10iqvkjc35lcpwyrk0h00410
И поэтому, украинские миротворцы, принимают участие в миссиях.
Миссии финансируются из бюджета ООН.
Выгнать ее из совета безопастности, руководствуясь действующим уставом ООН невозможно.
Для этого, нужна глобальная реформа ООН.
Но реформа, позволяющая выгонять постоянных членов совбеза, поддержана не будет, т.к. противником подобных изменений выступает не только рашка, но и США, Великобритания, некоторые страны ЕС.
Да, ООН деградировала, как в свое время Лига Наций, но выходить из ООН, было бы глупостью.
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Что сделала?
В Конго тоже есть магазины Рошен , их нужно защищать . А в Бомбасе с ними всё в порядке .