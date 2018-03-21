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Все про:арбитраж (114) Газ (8774) Газпром (2742) Еврокомиссия (758) Нафтогаз (2461) Шефчович Марош (44)

 Европа требует, чтобы "Газпром" заплатил Украине и выполнил требования "Нафтогаза"

Стокгольмский арбитраж сыграл важную роль в отношениях "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", заявил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович на слушаниях в среду в Брюсселе в комитете Европейского парламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Европейская комиссия только приветствует решение Стокгольмского трибунала по контракту о снабжении и транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". Еврокомиссия ожидает, что обе стороны будут уважать это решение и что различные положения этого решения позволят перезапустить торговые отношения между "Нафтогазом" и "Газпромом", - сказал зампред Еврокомиссии.

"Но мы не можем не испытывать обеспокоенность в связи с последним развитием ситуации между "Газпромом" и "Нафтогазом" после решения арбитража 29 февраля. Известно, что "Газпром" предпринял инициативу по расторжению газового контракта как по снабжению, так и транзиту. Если это произойдет, мы считаем, что нужно будет действовать согласно предусмотренной процедуре, учитывая права и обязанности обеих сторон и принимая во внимание последствия для третьих сторон, в частности, для государств-членов", - продолжил М.Шефчович.

"Мы считаем, что в интересах, как "Газпрома", так и "Нафтогаза", а также России и Европейского союза, уважать решение Стокгольмского суда. Нужно избегать эскалации и нужно также следить за тем, чтобы "Газпром" уважал положения этого решения, включая выплату 2,6 млрд долларов "Нафтогазу" и чтобы "Газпром продолжал энергоснабжение", - подчеркнул зампред ЕК.

 

М.Шефчович выразил надежду, что любые меры, принимаемые различными властями, не затронут транзитный газ.

"Это было бы полностью контрпродуктивно и помешало бы любому разрешению нынешней ситуации. И обе стороны обещали мне, что этого не будет", - объяснил он.

"Комиссия, разумеется, готова сегодня сыграть свою роль в переговорах", - заверил М.Шефчович.

Он напомнил, что Украина активировала 1 марта механизм раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике согласно Соглашению об ассоциации с ЕС после того, как заказанный газ не был поставлен.

"Это первый раз, когда данный механизм был активирован, и комиссия немедленно отреагировала. У меня были двусторонние беседы с украинским премьер-министром Гройсманом, с генеральным директором "Нафтогаза" Коболевым и с российским министром энергетики Новаком", - сообщил М.Шефчович.

Он отметил, что также имели место технические консультации, и Еврокомиссия тоже активировала все соответствующие механизмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3057013
 
 
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"куплю костюм с отливом и в Буковель.. гулять на бабки "Газпрома"
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А я на Мальдивы, главное не перепутать рейс с Молдовой.
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Ніколи так не "сношалі" грязьпром і кацапню , як при царювані императора хуйла..
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Ага, ждітє. Грязьпром придумує якусь нову пакость.
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А вот интересно, помнятли в россосии, что иск по взятке гавнюковичу ( ака иск за 3 лярда, которые россосия дала ему перед бегством ) рассматривается в Лондонском суде?

Осознают ли в россосии, что применение россосией БОВ на территории Великобритании, может как-то подкорректировать взгляды суда на данный иск?
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Если "многоходов очка" больше чем на два хода - то для лишнехромосомных эта задача нерешаемая.
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https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to&lc=z22bcjpp4l2os3gxq04t1aokgwt0m10iqvkjc35lcpwyrk0h00410

Прохання дати розголосу щодо поліції в Києві..

до скандальної потвори Микуляк Ольги Володимирівни, яка приїхала до Києва з Закарпаття в свої 23 рокі вже навчилася фальсифіквати справи проти громадян по ст. 130 купап. Всі справи скасовані судом. Це безглузда тупа пихва продовжує працювати в поліції і ганьбить громадян. Звічайно керівництво цього не бачить і продовжує покривати оборотнів. Це не дивно.
https://court.gov.ua/fair/

http://reyestr.court.gov.ua/Review/67294446
Силка на сайт судова влада.
Прохання поширити﻿
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Ну, можливо i не потрiбно так в цьому випадку дуже поспiшати з выплатою - з 1 березня кожний день протермiнування тягне штрафнi 0,5 млн. дол. Вже до кiнця мiсяця будем мати танкову роту новiтних "Оплотiв" , и так далi.... Кацапня на Донбасi буде дуже вдячна и задоволена дiйсно братньою допомогою великоi Мокшандii .
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Коцабы !!!
Когда вернёте нам свои бабки за ваш газ, питушня казламордая, а ???
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придется видно из этой нищебродной монголоидной русни бабки выбивать силой.
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А якщо не дочекаєтесь, то висловите глибоке занепокоєння? Чи вже стурбованість?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропа требует, чтобы "Газпром" заплатил Украине и выполнил требования "Нафтогаза"
 
 
 
 
 
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