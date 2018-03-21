 ЕК ждет выполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража, - Шефчович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Европейская комиссия только приветствует решение Стокгольмского трибунала по контракту о снабжении и транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". Еврокомиссия ожидает, что обе стороны будут уважать это решение и что различные положения этого решения позволят перезапустить торговые отношения между "Нафтогазом" и "Газпромом", - сказал зампред Еврокомиссии.
"Но мы не можем не испытывать обеспокоенность в связи с последним развитием ситуации между "Газпромом" и "Нафтогазом" после решения арбитража 29 февраля. Известно, что "Газпром" предпринял инициативу по расторжению газового контракта как по снабжению, так и транзиту. Если это произойдет, мы считаем, что нужно будет действовать согласно предусмотренной процедуре, учитывая права и обязанности обеих сторон и принимая во внимание последствия для третьих сторон, в частности, для государств-членов", - продолжил М.Шефчович.
"Мы считаем, что в интересах, как "Газпрома", так и "Нафтогаза", а также России и Европейского союза, уважать решение Стокгольмского суда. Нужно избегать эскалации и нужно также следить за тем, чтобы "Газпром" уважал положения этого решения, включая выплату 2,6 млрд долларов "Нафтогазу" и чтобы "Газпром продолжал энергоснабжение", - подчеркнул зампред ЕК.
М.Шефчович выразил надежду, что любые меры, принимаемые различными властями, не затронут транзитный газ.
"Это было бы полностью контрпродуктивно и помешало бы любому разрешению нынешней ситуации. И обе стороны обещали мне, что этого не будет", - объяснил он.
"Комиссия, разумеется, готова сегодня сыграть свою роль в переговорах", - заверил М.Шефчович.
Он напомнил, что Украина активировала 1 марта механизм раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике согласно Соглашению об ассоциации с ЕС после того, как заказанный газ не был поставлен.
"Это первый раз, когда данный механизм был активирован, и комиссия немедленно отреагировала. У меня были двусторонние беседы с украинским премьер-министром Гройсманом, с генеральным директором "Нафтогаза" Коболевым и с российским министром энергетики Новаком", - сообщил М.Шефчович.
Он отметил, что также имели место технические консультации, и Еврокомиссия тоже активировала все соответствующие механизмы.
Осознают ли в россосии, что применение россосией БОВ на территории Великобритании, может как-то подкорректировать взгляды суда на данный иск?
Прохання дати розголосу щодо поліції в Києві..
до скандальної потвори Микуляк Ольги Володимирівни, яка приїхала до Києва з Закарпаття в свої 23 рокі вже навчилася фальсифіквати справи проти громадян по ст. 130 купап. Всі справи скасовані судом. Це безглузда тупа пихва продовжує працювати в поліції і ганьбить громадян. Звічайно керівництво цього не бачить і продовжує покривати оборотнів. Це не дивно.
https://court.gov.ua/fair/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67294446
Силка на сайт судова влада.
Прохання поширити
https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to&lc=z22bcjpp4l2os3gxq04t1aokgwt0m10iqvkjc35lcpwyrk0h00410
Вслухайтесь що вони говорять, це жах