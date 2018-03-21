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 Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласился со сравнением чемпионата мира по футболу-2018 в России и Олимпиады 1936 года, проводившейся в нацистском Берлине

Как передает Цензор.НЕТ об этом  сообщают РИА "Новости".

В ходе заседания комитета британского парламента по международным делам депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил: "Путин собирается использовать его (ЧМ по футболу), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года".

Джонсон согласился с ним, отметив, что "сравнение с 1936 годом, конечно, правильное".

Также читайте: Недемократическим режимам выгодно сместить внимание населения на внешнего врага, - Джонсон связал нападение на Скрипалей с выборами в РФ

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3057010
 
 
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Красноярский художник Вася Слонов разработал концепцию спец русских "берестяных" презервативов, которые предложил раздавать во время ЧМ-2018.


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Ватаны всегда бухали и потом когда болели опять бухали
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Тогда даже поговорка была про ДИНАМО КИЕВ, МУНТЯН ПОРКУЯН И 9 КИЕВЛЯН))))
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Голландия - СССР 2:1 Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине - Цензор.НЕТ 6427. Дасаев в сборной был явно лишний. Чанов должен был быть ДЕСЯТЫМ!

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2:0 было )
А с вашим мнением согласен...
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гол ван Бастена - шедевр. При таком исполнении, это просто, не берущийся мяч, для любого вратаря.
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Не согласен. С точки зрения форварда - шедевр. С точки зрения голкипера - ладушки, а по взрослому про-ал. На гифке это четко видно. Лобановского заставили поставить на матч Дасаева. А как же "Спартак" - ЧампиЁн Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине - Цензор.НЕТ 6839 . Только тогда даже в Мацкве удивились появлению на поле Рената вместо Чанова
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Читать - Голландия - СССР 2:0. Далее по тексту
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На Россию опасно ехать ,могут бесследно забрать в сибирские лагеря.
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Зачем так далеко? У них в центре Мацквы Лубянка есть. Там и утилизируют. Не в первой
Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине - Цензор.НЕТ 2111
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Самый первый ,как ты думаешь кто был здесь расстрелян? правильно семья Ленина , того Ленина фабриканта ,у которого террорист Ульянов умыкнул паспорт и его фамилию
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Сейчас это уже не секрет. Везучий ты Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине - Цензор.НЕТ 3954. Еще лет 30 назад, за такую инфу, тебя бы в лучшем случае, чекиста в дом "Хи-Хи" упрятали. Надеюсь, что в Украину эти времена никогда не вернутся
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Зачем мне гуглить. Предмета для спора не вижу с твоим постом согласен... А сесть? Ну как говорили знающие люди - "был бы человек, а дело пришьют"
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а шо у машки и без противогаза морда достаточно страшная?
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ага, даже яд стороной обходит, хотя надо присмотретса, чтоб понять - она в противогазе или без него, выдаёт цвет кожи.
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Чекаємо на бойкот мундіалю 2018 саме від збірної Англії.. Вони породили цю гру, вони повинні вбити наругу над цією грою на території мельдонію та "новічка".. Вони розпочнуть, а там і німці з французами , італійцями та іспанцями підтягнуться.. Час для такого демаршу ще є..
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Опять ?

А Олимпиаду 2014 года он как использовал ?
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Если болельщики проявят смекалку, то песенка про Путина может звучать в прямом эфире на каждом матче ЧМ2018
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Джонсон наш щирий українець за духом і розумінням суті парашки як нацистської держави.
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отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери, хм, читал что велика возможность, через вентиляцию его авто, которого усиленно искали.
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по радио слышал, шо вроде на фильтре салона следы нашли.
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мне не известно, нашли ли автомобиль, была как версия что через воздухазаборник салона.
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вроде бы да. и следы на фильтре воздухана салона. красный бмв. обратились вроде бы к населению в помощи по трекингу его последнего следования
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Когда я хулиганю на кацапских форумах, то самая резкая реакция на посты, где я использую термин "красные фашисты"... Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине - Цензор.НЕТ 2837
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Наконец то до буржуев дошло, что не в бабле счастье..
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Москва спалённая недаром, ватанам французами дана Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине - Цензор.НЕТ 3957
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Вот не надо почём зря оскорблять Рейх.
Сначала смотрим фильм Лени Рифеншталь об Олимпиаде 1936 года и оцениваем хотя бы ЭСТЕТИКУ происходящего - к слову, из нарезки этого фильма сделан клип Rammstein - Stripped (Depeche Mode cover).
А потом ощущаем разницу германского мероприятия и скрепного убожества на росисе.

P.S.: на всякий случай - я не нацист (у меня национал-либертарианские взгляды, не путать с либерализмом), но... Впрочем, это богатая и сложная тема; здесь просто скажу, что эстетика Рейха - ВЕЛИКОЛЕПНА.
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нихрена не понял, но на всякий случай поставил лайк.
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в каждой непонятной фиговине ставь лайк и фсё! Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине - Цензор.НЕТ 1081
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надя под юродивую закосить пытается-так пусть ей на Павлова лайкают
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Таки в Павловской больнице давно пора завести спецотделение для депутатов, где :
1. Главврач с трибуны будет нечленораздельно сообщать о состоянии больного и пять раз ставить на голосование за назначение лекарств;
2. Установят металлоискатели, чтобы отдельные эйфорические больные не проносили шприцы для особо приятных уколов под колоннами.
3. Подключат микрофоны, чтобы каждый больной мог бы от души обругать медперсонал больницы нецензурными словами и снять с него неприкосновенный халат.
И если психиатрическая медицина окажется бессильна, то выдать волчий билет с правом никогда не занимать депутатское кресло, никогда не выдвигаться в президенты и не объедать украинскую землю до последнего зеленого листочка.
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Суть: скрепная россосисия - это свинособака, недостойная приближаться даже к шакалам и гиенам... не то что к костям мёртвого, но до сих пор страшного Волка (Третий Рейх).
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Хуйло - червь по сравнению с Адольфом.
...Нет, я не "обожествляю" и не "восхваляю" Алоизыча.
НО!
Даже как "великий злодей" - это персонаж, достойный быть в одном кругу с Наполеоном, Аттилой, Тамерланом, Вильгельмом Завоевателем и другими угрюмыми братьями Ордена Мрачного Жнеца.
Хуйло - нет.
В этом презренном плешивом недомерке нет и быть не может главного:
Мистического Кроваво-Чёрного ОРЕОЛА Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине - Цензор.НЕТ 9892
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погуглите по "волоколамск отравление" )))
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только детей - минимум полсотни. зарытая на свалке санкционка - нанесла ответный удар ))
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Ми надьеемся , что ти протолжиш наше дьело , Вофочка...


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Такого, как путин-хуютин, они не то что на бутылку шнапса - на фаустпатрон бы посадили.
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Единственное несоответствие, это слишком большая разница в возрасте!

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Ну а как насчет того, что бы этот чемпионат у рашки забрать?
Если не выходит забрать, то нужно бойкотировать.
Иначе все эти сравнения кацапов с нацистами - просто банальный треп.
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сеня, объясни товарищу, зачем володька сбрил усы! (с)
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Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине - Цензор.НЕТ 201Андрей Мальгин‏ @andrey_malgin 6 мин.6 минут назад
Историческое фото. Английская футбольная команда в Берлине. Да-да, английская.

Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине - Цензор.НЕТ 6158

О, спорт! Ты мир! Прибытие Олимпийского огня в столицу Олимпийских игр 1936 года.

Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине - Цензор.НЕТ 3080
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ЧМ-2018 по футболу в РФ - и это в той россии которая убивает детей и мирных граждан в Сирии, которая захватила украинский Крым и развязала войну в Украине, которая шастает по всему миру и взрывает, травит граждан .... ? - ЧМ-2018 по футболу в РФ - нонсенс ...

Сначала потакают российскому мировому терроризму, а затем думают, что с ним делать.
Ну, не придурки!?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДжонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине
 
 
 
 
 
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