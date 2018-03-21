 Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают РИА "Новости".

В ходе заседания комитета британского парламента по международным делам депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил: "Путин собирается использовать его (ЧМ по футболу), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года".

Джонсон согласился с ним, отметив, что "сравнение с 1936 годом, конечно, правильное".

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.