 Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 по футболу в РФ и Олимпиады 1936 года в нацистском Берлине

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают РИА "Новости".
В ходе заседания комитета британского парламента по международным делам депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил: "Путин собирается использовать его (ЧМ по футболу), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года".
Джонсон согласился с ним, отметив, что "сравнение с 1936 годом, конечно, правильное".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
А с вашим мнением согласен...
А Олимпиаду 2014 года он как использовал ?
https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to&lc=z22bcjpp4l2os3gxq04t1aokgwt0m10iqvkjc35lcpwyrk0h00410
Сначала смотрим фильм Лени Рифеншталь об Олимпиаде 1936 года и оцениваем хотя бы ЭСТЕТИКУ происходящего - к слову, из нарезки этого фильма сделан клип Rammstein - Stripped (Depeche Mode cover).
А потом ощущаем разницу германского мероприятия и скрепного убожества на росисе.
P.S.: на всякий случай - я не нацист (у меня национал-либертарианские взгляды, не путать с либерализмом), но... Впрочем, это богатая и сложная тема; здесь просто скажу, что эстетика Рейха - ВЕЛИКОЛЕПНА.
1. Главврач с трибуны будет нечленораздельно сообщать о состоянии больного и пять раз ставить на голосование за назначение лекарств;
2. Установят металлоискатели, чтобы отдельные эйфорические больные не проносили шприцы для особо приятных уколов под колоннами.
3. Подключат микрофоны, чтобы каждый больной мог бы от души обругать медперсонал больницы нецензурными словами и снять с него неприкосновенный халат.
И если психиатрическая медицина окажется бессильна, то выдать волчий билет с правом никогда не занимать депутатское кресло, никогда не выдвигаться в президенты и не объедать украинскую землю до последнего зеленого листочка.
...Нет, я не "обожествляю" и не "восхваляю" Алоизыча.
НО!
Даже как "великий злодей" - это персонаж, достойный быть в одном кругу с Наполеоном, Аттилой, Тамерланом, Вильгельмом Завоевателем и другими угрюмыми братьями Ордена Мрачного Жнеца.
Хуйло - нет.
В этом презренном плешивом недомерке нет и быть не может главного:
Мистического Кроваво-Чёрного ОРЕОЛА
Если не выходит забрать, то нужно бойкотировать.
Иначе все эти сравнения кацапов с нацистами - просто банальный треп.
Историческое фото. Английская футбольная команда в Берлине. Да-да, английская.
О, спорт! Ты мир! Прибытие Олимпийского огня в столицу Олимпийских игр 1936 года.
Сначала потакают российскому мировому терроризму, а затем думают, что с ним делать.
Ну, не придурки!?