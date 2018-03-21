 На ремонт единственной украинской антарктической станции направлено 15 млн грн, - МОН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, эти средства пойдут на то, чтобы создать комфортные условия для жизни на станции, а также улучшить возможности для проведения исследований.
Об этом шла речь во время традиционных проводов 23-й Украинской антарктической экспедиции, которые прошли с участием министра образования и науки Украины Лилии Гриневич 21 марта 2018 года.
"У нас есть много различных вызовов, в частности, связанные с финансированием наших научных исследований в Антарктиде. Сейчас вся украинская антарктическая программа стоит 72 миллиона гривен. Впервые за много лет сюда заложены средства для проведения капитального ремонта на станции. Кроме того, благодаря проведению открытых тендерных процедур Национального антарктического научного центра в этом году удалось сэкономить около 10 млн гривен, которые мы хотим инвестировать в развитие и улучшение исследований", - отметила Лилия Гриневич.
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Это приоритеты. Сила сильного в познании. Можно прекратить финансировать, а можно без "вызовов" - не развивать фундаментальность, не изучать - 40-50-80 по С и не знать больше, чем другие - жить от тарелки к тарелке.