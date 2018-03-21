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 Общество
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Все про:Антарктида (22) наука (501) Минобразования (902) Гриневич (272)

 На ремонт единственной украинской антарктической станции направлено 15 млн грн, - МОН

В этом году Минобразования впервые за длительный период времени выделил около 15 млн гривен для проведения капитального ремонта на единственной украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, эти средства пойдут на то, чтобы создать комфортные условия для жизни на станции, а также улучшить возможности для проведения исследований.

Об этом шла речь во время традиционных проводов 23-й Украинской антарктической экспедиции, которые прошли с участием министра образования и науки Украины Лилии Гриневич 21 марта 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет развивать научные исследования не только в Антарктике, но и в Арктике, - глава НАНЦ Дикий

"У нас есть много различных вызовов, в частности, связанные с финансированием наших научных исследований в Антарктиде. Сейчас вся украинская антарктическая программа стоит 72 миллиона гривен. Впервые за много лет сюда заложены средства для проведения капитального ремонта на станции. Кроме того, благодаря проведению открытых тендерных процедур Национального антарктического научного центра в этом году удалось сэкономить около 10 млн гривен, которые мы хотим инвестировать в развитие и улучшение исследований", - отметила Лилия Гриневич.

Источник: https://censor.net.ua/n3057009
 
 
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Медведчуківська пропаганда, лоліта, абирвалг, перетворює українців, офшори, зрада, на злісних дибілів, смерть порохоботам, абирвалг, Ліпєцкая фабріка, абирвалг зрада.
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І торгівля з онучами, а також ви всі замерзнете)
Туй руцкім духом пахне.А могли б на Марс літати)
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))) А шо він не так написав? Я на цензор заходжу тільки чисто треш такий почитати, щоб зрадоботов потролити, але й це вже тут забороняється. Чуть шо - бан.
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И зачем им там гривни? Там и Эпицентра-то нет.
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Купят в Киеве в Эпицентре 2 банки краски и кисточку + доставка , как раз и потянет все это на 15 лимонов
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деньги точно не дойдут, а цементу подкинуть или снега закупить можно.
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Как коренной украинец скажу Вам ответ-все 15 млн освоят в Киеве.
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15 млн. гривень це менше 600 тис. доларів, з врахуванням вартості доставки будь-чого туди.. Небагато.. Прихильники інкогніто - скільки петя просрав на Мальдівах ніби-то своїх грошей? Нам пишатися цією "перемогою" після петіної відпустки?
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на сало и резиновую женщину должно хватить
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Вартість логістики (фрахт судна льодового класу Marigolds та послуг компанії, яка організовує поїздку): 37,5 млн грн. На ремонт единственной украинской антарктической станции направлено 15 млн грн, - МОН - Цензор.НЕТ 8386
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А они на собаках повезут . Чукчи стоят в разы дешевле. Там валюта - ОГНЕННАЯ ВОДА и стеклянные бусы.... На ремонт единственной украинской антарктической станции направлено 15 млн грн, - МОН - Цензор.НЕТ 3369
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За такие деньги их куда хочешь завезут вместе с собаками ....
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Я до того що там чукчів нема. Це Антарктика, Південний полюс.
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Прямо в Арктику. А , что за Организация будет проводить этот ремонт и в какие сроки ? (ну не медведи же белые)
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Ти географію мабуть скурив. Арктика/Антартика - різні полюси.
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И белые медведи там точно не живут На ремонт єдиної української антарктичної станції направлено 15 млн грн, - МОН - Цензор.НЕТ 6903
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Жмоты конченные. Даже если материалы для ремонта в Чили или Аргентине закупать, одна доставка во что обойдется? А еще бытовая техника для комфорта и аппаратура для исследований На ремонт єдиної української антарктичної станції направлено 15 млн грн, - МОН - Цензор.НЕТ 2923 . Да, не зажируешь
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""У нас есть много различных вызовов, в частности, связанные с финансированием наших научных исследований в Антарктиде ..."
Это приоритеты. Сила сильного в познании. Можно прекратить финансировать, а можно без "вызовов" - не развивать фундаментальность, не изучать - 40-50-80 по С и не знать больше, чем другие - жить от тарелки к тарелке.
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Треба ще,направить в лес на фестиваль бардов, несколько лямов
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа ремонт единственной украинской антарктической станции направлено 15 млн грн, - МОН
 
 
 
 
 
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