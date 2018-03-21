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 Политика Украины
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 "В людей стреляли и люди умирали", - свидетель защиты Януковича из Крыма не смогла назвать фамилии якобы погибших при инциденте с активистами на Черкасщине в 2014 году

Сегодня в Оболонском суде Киева по видеосвязи из Севастополя была допрошена свидетельница защиты Януковича Оксана Медиева, которая рассказала, что 20 февраля на нее и других протестующих с “антимайдана” напали на импровизированных блокпостах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского райсуда Киева.

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Медиева рассказала, что работала в офисе Партии Регионов, была активной участницей так называемого "Антимайдана", жила в Мариинском парке.

20-го февраля, рассказывает Медиева, они колонной автобусов поехали из Киева в Крым, однако их остановили на импровизированных блокпостах майдановцы. Свидетельница утверждает, что многих избивали, автобусы обыскивали, их называли "титушками", обвиняли в нелюбви к Украине, стреляли по автобусам, были раненные. Часть автобуса, в котором ехала она, говорит свидетельница, загорелась. "Я увидела, как упали несколько мальчиков из других автобусов, мы все испугались, побежали... Одного в ногу ранили, в бедро, он еще переживал, чтобы не отстрелили чего", - рассказывает женщина.

"В некоторых заявлениях обвиняемый Янукович Виктор Федорович про события рассказывал эти и говорил, что крымчан расстреляли. Был кто-то расстрелян?", - спросил судья Владислав Девятко. Свидетельница ответила: "Мои знакомые, которые убежали, они видели, как в людей стреляли и люди умирали. Я лично не видела". Фамилии якобы погибших она тоже назвать не смогла. Отметила, что у нее по приезду в Крым диагностировали лишь ушибы, однако через несколько дней выяснилось, что у нее повреждены позвонки. Однако она сообщила, что в милицию заявление не писала.

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На вопрос адвокатов, действительно ли данное нападение на автобусы стало причиной негативных настроений в Крыму, Медиева ответила утвердительно. "Власти Украины нас не защитили. Поэтому я была за то, чтобы Крым был с Россией", - резюмировала женщина.

Адвокат Виталий Сердюк уточнил, что сейачс у Медиевой российское гражданство. Прокуроры протестовали против ее допроса, заявляя, что ее показания не имеюют отношения к сути обвинения.

Напомним, что 18-20 февраля 2014 года на Майдане были массовые расстрелы протестующих, и в те дни действительно активисты и протестующие обыскивали автобусы, выезжающие из Киева в поисках оружия и сотрудников правоохранительных органов.

20 февраля 2014 Медиева вместе с другими "антимайданавцами", "титушки" и группой бойцов "Беркута", отправилась в направлении Крыма. Вблизи административного центра Корсунь-Шевченковский Черкасской области колонну автобусов остановили сторонники "Евромайдана". Пассажиров вывели, провели обыск, некоторых избили. Адвокаты Януковича утверждают, что Медиева была среди пострадавших и ходатайствовали о ее допросе в суде в качестве свидетеля.

Во время вторжения регулярных российских войск в Крым Медиева поддержала аннексию и впоследствии получила российский паспорт. Сейчас она числится членом избирательной комиссии аннексированного Симферополя.

Источник: https://censor.net.ua/n3057008
 
 
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регулярно жила в мариинском парке ))
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москалі красиво роблять з України опудало. З такими прокурорами ми невдовзі будемо янеку виплачувати за вимушені прогули.
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с Топазом регулярно...жила,была.взяли автобусы в трусиках и прям на блокпостах.... "В людей стреляли и люди умирали", - свидетель защиты Януковича из Крыма не смогла назвать фамилии якобы погибших при инциденте с активистами на Черкасщине в 2014 году - Цензор.НЕТ 7941
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да он сука ещё та, тут видео за март 2014 года - лежала в постели, целая как фарш))) а сейчас её снова вытащили для фейков про бандеровцев и распинутых мальчиков- только чтобы по росс сми показать что идёт суд.. кстати она есть на фб -- жесть баба - такая страшная https://www.youtube.com/watch?v=kdHHjCuoiKQ миротворец https://myrotvorets.center/criminal/medieva-oksana-olegovna/
двайте её зашкварим на ФБ___ приглашаю писать ей гнилые комменты https://www.facebook.com/novak.ksiu
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ну что погнали её чмырить ? может заблокируем ей сайт ?
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И не уточнила с кем она регулярно "жила". На морозе? Жила? Извращенка.
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Всю охорону перебили бендеравці і лише Зек єнакуєвський повзком дістався до Криму, загубивши по дорозі золотий унітаз.
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Она как Надя создает сюреалистическую реальность.
Расстреляли небесную сотню в прямом эфире, а она не видела, за то видела как антимайдановцев убили.
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Шерепа відео подивилася в ютюбі як в Звенигородці як автобуси з любителями Януковоча зупинили і розігнали їх.
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Что раньше произойдет, выберут очередного президента или накажут предыдущего?
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А це не вона тримає плакат? Тільки зараз перефарбована в блондинку.

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не похожа... она тут ... напишем ей там на сайте красотке симфика?
https://www.facebook.com/novak.ksiu
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- Хозяйка, опасности подстерегали нас на каждом шагу!
- Пули свистели над головой!

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*Плечевая* (кац) . "В людей стреляли и люди умирали", - свидетель защиты Януковича из Крыма не смогла назвать фамилии якобы погибших при инциденте с активистами на Черкасщине в 2014 году - Цензор.НЕТ 8893 ..Аж з Криму догребалась до Києва та назад !
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Вообще в русском мире так принято,бьёт-значит любит,а глупая бабенка не распознала своего счастья ,счастье за ней гналось, а она от него. И исчо непонятно,отстрелили "что нибудь" её подельнику или нет,самое интересное не рассказала
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А кто назовет фамилии Небесной сотни, если спросят?

Статья и предъявы к антимайданихе - не по делу.
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Типично рашинское- "Сама не видела, но знаю!"
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Антимайдановская Белладонна жгет!
Обнять и заплакать!

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страшная баба, рассказывает о переживаниях, какого то, имбецила, чтобы, чего то там, ему не отстрелили. Трэш и хоррор. Баба Яга и пионэры.
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А що тут обговорювати:тітушок молотили. І не тільки під Корсунем, а й під Золотоношею.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В людей стреляли и люди умирали", - свидетель защиты Януковича из Крыма не смогла назвать фамилии якобы погибших при инциденте с активистами на Черкасщине в 2014 году
 
 
 
 
 
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