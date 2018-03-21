 "В людей стреляли и люди умирали", - свидетель защиты Януковича из Крыма не смогла назвать фамилии якобы погибших при инциденте с активистами на Черкасщине в 2014 году

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского райсуда Киева.

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Медиева рассказала, что работала в офисе Партии Регионов, была активной участницей так называемого "Антимайдана", жила в Мариинском парке.



20-го февраля, рассказывает Медиева, они колонной автобусов поехали из Киева в Крым, однако их остановили на импровизированных блокпостах майдановцы. Свидетельница утверждает, что многих избивали, автобусы обыскивали, их называли "титушками", обвиняли в нелюбви к Украине, стреляли по автобусам, были раненные. Часть автобуса, в котором ехала она, говорит свидетельница, загорелась. "Я увидела, как упали несколько мальчиков из других автобусов, мы все испугались, побежали... Одного в ногу ранили, в бедро, он еще переживал, чтобы не отстрелили чего", - рассказывает женщина.



"В некоторых заявлениях обвиняемый Янукович Виктор Федорович про события рассказывал эти и говорил, что крымчан расстреляли. Был кто-то расстрелян?", - спросил судья Владислав Девятко. Свидетельница ответила: "Мои знакомые, которые убежали, они видели, как в людей стреляли и люди умирали. Я лично не видела". Фамилии якобы погибших она тоже назвать не смогла. Отметила, что у нее по приезду в Крым диагностировали лишь ушибы, однако через несколько дней выяснилось, что у нее повреждены позвонки. Однако она сообщила, что в милицию заявление не писала.

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На вопрос адвокатов, действительно ли данное нападение на автобусы стало причиной негативных настроений в Крыму, Медиева ответила утвердительно. "Власти Украины нас не защитили. Поэтому я была за то, чтобы Крым был с Россией", - резюмировала женщина.



Адвокат Виталий Сердюк уточнил, что сейачс у Медиевой российское гражданство. Прокуроры протестовали против ее допроса, заявляя, что ее показания не имеюют отношения к сути обвинения.



Напомним, что 18-20 февраля 2014 года на Майдане были массовые расстрелы протестующих, и в те дни действительно активисты и протестующие обыскивали автобусы, выезжающие из Киева в поисках оружия и сотрудников правоохранительных органов.

20 февраля 2014 Медиева вместе с другими "антимайданавцами", "титушки" и группой бойцов "Беркута", отправилась в направлении Крыма. Вблизи административного центра Корсунь-Шевченковский Черкасской области колонну автобусов остановили сторонники "Евромайдана". Пассажиров вывели, провели обыск, некоторых избили. Адвокаты Януковича утверждают, что Медиева была среди пострадавших и ходатайствовали о ее допросе в суде в качестве свидетеля.



Во время вторжения регулярных российских войск в Крым Медиева поддержала аннексию и впоследствии получила российский паспорт. Сейчас она числится членом избирательной комиссии аннексированного Симферополя.