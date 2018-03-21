 Сытник назвал "фантастикой" информацию о прослушке в кабинете Холодницкого

Как передает Цензор.НЕТ об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил на круглом столе "Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел" в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос Укринформа.

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея ни единого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", - заявил Сытник, подчеркнув, что здесь "нечего комментировать".

Директор НАБУ отметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкого, о том, что же "он там нашел в своем кабинете".

Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы "кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП".

В четверг директор НАБУ Сытник и руководитель САП Холодницкий в Европарламенте примут участие в международной конференции по вопросам борьбы с коррупцией в Украине.

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Ранее некоторые СМИ сообщали со ссылкой на источники, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет руководителя САП Холодницкого.

Подчеркивалось, что оборудование для прослушки в кабинете Холодницкого было установлено сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры и согласно санкции суда.

Оборудование для прослушки якобы было установлено в аквариуме в кабинете руководителя САП.