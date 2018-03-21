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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2200) прослушка (212) Сытник (507) Холодницкий (417) САП (728)

 Сытник назвал "фантастикой" информацию о прослушке в кабинете Холодницкого

Сообщения некоторых СМИ о негласной прослушке в кабинете главы САП Назара Холодницкого являются искаженной информацией.

Как передает Цензор.НЕТ об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил на круглом столе "Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел" в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос  Укринформа.

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея ни единого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", - заявил Сытник, подчеркнув, что здесь "нечего комментировать".

Директор НАБУ отметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкого, о том, что же "он там нашел в своем кабинете".

Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы "кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП".

В четверг директор НАБУ Сытник и руководитель САП Холодницкий в Европарламенте примут участие в международной конференции по вопросам борьбы с коррупцией в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В кабинете Холодницкого несколько месяцев велась "прослушка", материалы находятся у Луценко

Ранее некоторые СМИ сообщали со ссылкой на источники, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет руководителя САП Холодницкого.

Подчеркивалось, что оборудование для прослушки в кабинете Холодницкого было установлено сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры и согласно санкции суда.

Оборудование для прослушки якобы было установлено в аквариуме в кабинете руководителя САП.

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056995
 
 
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Может известный украинский фантаст Юрик Луценко пишет новые "Марсианские хроники" ?
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Фантаст - тот, кто запустил эту "зраду". Ну, а те, кто поддержал - фантасты-дебилы.
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Сытника не смогли купить порошенки и луценки и выгнать из страны не могут,как Саакашвили,вот и был бы лучший кандидат в президенты
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Новый МЕССИЯ?

Какой там уже у вас по счёту?
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достойный кандидат в президенты,которого Украина будет выбирать скоро,не то что твой барыга проворовавшийся и опозорившийся на всь мир и себя и Украину
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спроси у начальника,он же записывает тех ,кого он в Польшу высылает на частных самолетах
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В четверг директор НАБУ Сытник и руководитель САП Холодницкий в Европарламенте примут участие в международной конференции по вопросам борьбы с коррупцией в Украине.

Вот где фантастика. Фантастическая конференция о том чего не существует.
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Ой ли!...
Фантастические романы просто отдыхают - по сравнению с действиями и брехнёй украинской влады!
Тут уже не знаешь кому и чему верить, ибо брешут все!
Самый лучший маркер - это наша сегодняшняя жизнь. А она не вселяет ни малейшего оптимизма - всё хуже и хуже...
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Понавидумували різних набу-ібу щоб отримувати зарплати.
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можно всех разогнать,сам порошенко решать будет все,с другом ахметовым
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тебе порошенко хоть платит,за такие комменты или просто дает носок понюхать?
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))) это стёб. она в этом деле мастерица )).
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Так шо, это всего лишь белка Югика посещала?
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Три года существует НАБУ. Назовите хоть один приговор суда где посажен хоть один коррупционер где расследовали детективы НАБУ ?
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Суды курирует друг порошенко грановский,к нему и обращайся
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Вчера, Яга ачкастого пгокугора пистанула, что якобы Савченко готовила теракт в верховонной зраде. Типа должна была распылить газ, а Парасюк, Семенченко и им подобные "терористы", стояли бы у выходов и блокировали двери, пока бедные и несчастные МАДНДАтчики задыхались угаром!! Сытник назвал "фантастикой" информацию о прослушке в кабинете Холодницкого - Цензор.НЕТ 5163 Сытник назвал "фантастикой" информацию о прослушке в кабинете Холодницкого - Цензор.НЕТ 5163 Сытник назвал "фантастикой" информацию о прослушке в кабинете Холодницкого - Цензор.НЕТ 5163
Пора бы ачкастому пистаболу престать пылесосить дороги и вместе со своей Ягой записаться к наркологу. Сытник назвал "фантастикой" информацию о прослушке в кабинете Холодницкого - Цензор.НЕТ 3887
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И еще, что Миха с курченком финансировали это "мероприятие"!!
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Генпрокуратура под руководством уважаемого Генпрокурора Луценко вернула народу украденные Януковичем 3 миллиарда $ а что вернула НАБУ ?
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Сегодня мураевский сепарский телеканал пустил фейк о первом месте в рейтинге Бахини. орцуны даю слово что в 2025 году уважаемый Петр Алексеевич Порошенко будет готовится к выборам Президента на третий срок правления страной. Народ любит и уважает своего лидера который сумел спасти страну.
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"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея ни единого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", - заявил Сытник, подчеркнув, что здесь "нечего комментировать".

А потім #ятобінедорогенька ображаються, що їх називають медіа...лядями.
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НАБУ к полиции отношения не имеет никакого,это заведование Авакова и его НФ,что состовляют дружную компашку с БПП и барыгой
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В аквариуме,брюлики хорошо прятать.Фиг найдёшь.А ось прослушку,не впевен,що не зафонит Сытник назвал "фантастикой" информацию о прослушке в кабинете Холодницкого - Цензор.НЕТ 9854
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник назвал "фантастикой" информацию о прослушке в кабинете Холодницкого
 
 
 
 
 
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