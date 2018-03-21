 Сытник назвал "фантастикой" информацию о прослушке в кабинете Холодницкого

Как передает Цензор.НЕТ об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил на круглом столе "Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел" в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос Укринформа.
"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея ни единого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", - заявил Сытник, подчеркнув, что здесь "нечего комментировать".
Директор НАБУ отметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкого, о том, что же "он там нашел в своем кабинете".
Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы "кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП".
В четверг директор НАБУ Сытник и руководитель САП Холодницкий в Европарламенте примут участие в международной конференции по вопросам борьбы с коррупцией в Украине.
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Ранее некоторые СМИ сообщали со ссылкой на источники, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет руководителя САП Холодницкого.
Подчеркивалось, что оборудование для прослушки в кабинете Холодницкого было установлено сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры и согласно санкции суда.
Оборудование для прослушки якобы было установлено в аквариуме в кабинете руководителя САП.
Какой там уже у вас по счёту?
Вот где фантастика. Фантастическая конференция о том чего не существует.
Фантастические романы просто отдыхают - по сравнению с действиями и брехнёй украинской влады!
Тут уже не знаешь кому и чему верить, ибо брешут все!
Самый лучший маркер - это наша сегодняшняя жизнь. А она не вселяет ни малейшего оптимизма - всё хуже и хуже...
Пора бы ачкастому пистаболу престать пылесосить дороги и вместе со своей Ягой записаться к наркологу.
А потім #ятобінедорогенька ображаються, що їх називають медіа...лядями.
https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to&lc=z22bcjpp4l2os3gxq04t1aokgwt0m10iqvkjc35lcpwyrk0h00410