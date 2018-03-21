 Минрегионразвития введет нормы, регулирующие застройку городов по высоте, - замминистра Парцхаладзе. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине до сих пор нет норм по ограничению высотности застройки территории. Сейчас мы это меняем, обновляя важные градостроительные ГСН по планированию и застройке территорий. В частности, вводим новое понятие "голубые линии", которые будут регулировать ограничения застройки по высоте в населенных пунктах. Это поможет решить проблемы хаотичной застройки по высотности и гармонизировать городское пространство", - отмечает он.
По его словам, в действующих сегодня нормах есть только ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог - так называемые "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройство улиц, а также "линии регулирования застройки" - расположение зданий.
"Проект нового ГСН "Планировка и застройка территорий" был разработан на замену ГСН 360-92** "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и других и будет утвержден в ближайшее время. Он уже согласован и получил все одобрения", - объясняет Парцхаладзе.
Почему все стройки не превышают 9-ти этажей? Технологически. По устройству пожарных лестниц, их поднимаемости и прочего. Может и правильно. Всем, кто выше - сочувствие. Прочитал материал выше и так никуя и не понял. Даже не о чем пишу.
"Булльо" Шо бульо? Весь світ росте вгору, економить, земні, земельні - ресурси, а тут "бульо-стальо".
И теперь, если застройщик захочет построить рядом с этим старым хламом высотку, то не сможет это сделать, т.к. не будет "гармонии"?
Гармония...
Высота бараков, будет предопределять облик Киева.