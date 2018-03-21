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 Политика Украины, Общество
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Все про:строительство (1503) Парцхаладзе (14) Минрегионразвития (64)

 Минрегионразвития введет нормы, регулирующие застройку городов по высоте, - замминистра Парцхаладзе. ИНФОГРАФИКА

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует ввести в Государственные строительные нормы (ГСН) новый термин - "голубые линии".

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине до сих пор нет норм по ограничению высотности застройки территории. Сейчас мы это меняем, обновляя важные градостроительные ГСН по планированию и застройке территорий. В частности, вводим новое понятие "голубые линии", которые будут регулировать ограничения застройки по высоте в населенных пунктах. Это поможет решить проблемы хаотичной застройки по высотности и гармонизировать городское пространство", - отмечает он.

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По его словам, в действующих сегодня нормах есть только ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог - так называемые "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройство улиц, а также "линии регулирования застройки" - расположение зданий.

"Проект нового ГСН "Планировка и застройка территорий" был разработан на замену ГСН 360-92** "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и других и будет утвержден в ближайшее время. Он уже согласован и получил все одобрения", - объясняет Парцхаладзе.

Минрегионразвития введет нормы, регулирующие застройку городов по высоте, - замминистра Парцхаладзе 01
Минрегионразвития введет нормы, регулирующие застройку городов по высоте, - замминистра Парцхаладзе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3056992
 
 
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Весь центр Киева застроили, можно и нормы утвердить.
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"В частности, вводим новое понятие "голубые линии", которые будут регулировать ограничения застройки по высоте в населенных пунктах..."
Почему все стройки не превышают 9-ти этажей? Технологически. По устройству пожарных лестниц, их поднимаемости и прочего. Может и правильно. Всем, кто выше - сочувствие. Прочитал материал выше и так никуя и не понял. Даже не о чем пишу.
"Булльо" Шо бульо? Весь світ росте вгору, економить, земні, земельні - ресурси, а тут "бульо-стальо".
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В Киеве, около 3000 "хрущевок".

И теперь, если застройщик захочет построить рядом с этим старым хламом высотку, то не сможет это сделать, т.к. не будет "гармонии"?
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Задача таких печерних австралопітеків як цей парцхаладзе перетворити Україну в непомітну державу яка нічим би не виділялася і не сміла рівнятися на великих (США, Гонконг, Японія, Німеччина, Британія де будуються висотки та гармонізуються з архаїкою). Гнати в печери доки не пізно інакше замість космодромів та портів будуть хрущовки і церкви
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А по ширине ? Приезжайте в Одессу в жылмассив ..радужный.. , только клаустрофобов просьба не беспокоить
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Один из топовых коррупционеров - вводит нормы, ахах...
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А где нормы, которые бы не позволяли застраивать исторические места Киева и сносить памятки архитектуры ? На старинном Подоле, как только хотят отжать землю, так сразу и поджог здания устраивают всякие твари, кто в доле.
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Подол сам по себе развалится, когда мост откроют. Да и коммуникации там конца 19-го века. Шо вы все к тому Подолу прицепились? Куча гламурных генделей и жилплощадей с ценниками на уровне какого-нибудь Лондона. Там есть куча зданий, которые от слова совсем не вписываются в общую картину. По хорошему там процентов 40 зданий можно смело снести и построить новые в старом стиле, но главное все равно коммуникации
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Молимся чтобы не запретили выше восьми этажей, а то придется сносить девятые этажи девятиэтажек.
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Походу эти тоже кокс возят. Ограничте на 2 километрах. Просто будет немножко дороже. Не 300 штук, а три ляма,
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В будинках, етажність яких більше дозволеного, зайві поверхи знесуть. Готуйтесь.
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Лева Парцхаладзе - замминистра?!!! Минрегионразвития введет нормы, регулирующие застройку городов по высоте, - замминистра Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 9572 Ну это ещё одна победа революции Минрегионразвития введет нормы, регулирующие застройку городов по высоте, - замминистра Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 4023
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ДЕРЖАТЬ И НЕ ПУСКАТЬ - вот и вся "реформа" у этой "власти.
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Зліва красивіше, крутіше, сучасніше. Нехай парцхаладзе лізе назад в печери якщо йому не подобається массивність та футуризм людської архітектури. Нью-Йорк та Дубаї краще виглядають ніж нещасні євро містечка без величі (та й то, шведи з іспанцями теж почали гармонізувати висотки з архаїчною архітектурою, але печерному парцхвалідзе це не дано знати)
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Угу... В пляжных зонах у нас тоже есть нормы строительства... Только толстосумов, это никак не останавливает строить свои "халупы" на берегах морей и рек(((
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Минрегионразвития введет нормы, регулирующие застройку городов по высоте, - замминистра Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 2119

Гармония...
Высота бараков, будет предопределять облик Киева.
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ПізДно! В Києві вже в цьому плані Ж! Особливо Позняки. І нажель це вже не виправити.
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Державні будівельні норми України застаріли, та не відповідають потребам народного господарства.. Наприклад та, що нормами дозволено в США , або навіть нарасіі - недопустимо чомусь в Україні, особливо щодо площі протипожежних відсіків та взагалі протипожежних норм .. Наприклад - якби інспектор пожежної охорони побачив корівник в США - його площу, матеріал конструкцій , то втратив би свідомість від переліку порушень норм для України, котрі в США не є порушеннями.. Діючі норми по проектуванню елеваторів та скотарських підприємств прийняті в 1995 та 1998 роках, і з того часу діють без змін та оновлень.. І це в країні , котра позиціонує себе як житниця світу.. Не туди дивиться Мінінфраструктури , не вся Україна Київ.. І Київ - це далеко не вся Україна.. Десь так..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинрегионразвития введет нормы, регулирующие застройку городов по высоте, - замминистра Парцхаладзе. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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