 Минрегионразвития введет нормы, регулирующие застройку городов по высоте, - замминистра Парцхаладзе. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине до сих пор нет норм по ограничению высотности застройки территории. Сейчас мы это меняем, обновляя важные градостроительные ГСН по планированию и застройке территорий. В частности, вводим новое понятие "голубые линии", которые будут регулировать ограничения застройки по высоте в населенных пунктах. Это поможет решить проблемы хаотичной застройки по высотности и гармонизировать городское пространство", - отмечает он.

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По его словам, в действующих сегодня нормах есть только ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог - так называемые "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройство улиц, а также "линии регулирования застройки" - расположение зданий.

"Проект нового ГСН "Планировка и застройка территорий" был разработан на замену ГСН 360-92** "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и других и будет утвержден в ближайшее время. Он уже согласован и получил все одобрения", - объясняет Парцхаладзе.



