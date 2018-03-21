 Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении визового провайдера VFS Global, работающего с польской стороной.
Отмечается, что последний день приема документов в региональных визовых центрах был 20 марта. Последний день приема документов в Москве — 22 марта 2018 года.
Провайдер отметил, что с 21 марта региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, а с 23 марта на выдачу готовых паспортов будет работать визовый центр в Москве.
Подача визовых заявлений с 23 марта возможна только через Консульский отдел посольства Республики Польша в Москве и только при условии предварительной регистрации, отметил провайдер.
На сайте посольства Польши в России сообщается, что визовые заявления на имя польского консульского учреждения во всех визовых центрах московского округа с 27 марта временно не будут приниматься.
как бы мы не прятали голову в песок, но факт остается фактом.
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И?
Что нам с того?
ps- Пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла.
- всё отчётливее становится национальной идеей.
И это напрягает.
так шо, "примати" - то не образа
вивчайте матчастину - та буде вам щастя
еще четыре года назад, Папа Римский сказал, что началась Третья Мировая . как бы мы не прятали голову в песок, но факт остается фактом
ее у нас не замечают только торговые партнеры,
они только на этом имеют хороший гешефт.
- «А зачем?»
- «Как же? Это открывает большие дополнительные перспективы!!!!»
- «Какие же?!»
- «Ну там, переводчиком, искусствоведом!»
- «Вы сами в это верите?»
Хто ещё не получил доступ к остывающему телу пидорахи, атзавитесь !!!