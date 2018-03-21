 Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении визового провайдера VFS Global, работающего с польской стороной.

Отмечается, что последний день приема документов в региональных визовых центрах был 20 марта. Последний день приема документов в Москве — 22 марта 2018 года.

Провайдер отметил, что с 21 марта региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, а с 23 марта на выдачу готовых паспортов будет работать визовый центр в Москве.

Подача визовых заявлений с 23 марта возможна только через Консульский отдел посольства Республики Польша в Москве и только при условии предварительной регистрации, отметил провайдер.

На сайте посольства Польши в России сообщается, что визовые заявления на имя польского консульского учреждения во всех визовых центрах московского округа с 27 марта временно не будут приниматься.

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