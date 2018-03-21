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Все про:виза (1043) Польша (4248) Россия (68539)

 Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу

С 27 марта 2018 года все визовые центры Польши в России временно приостанавливают свою деятельность.

 Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении визового провайдера VFS Global, работающего с польской стороной.

Отмечается, что последний день приема документов в региональных визовых центрах был 20 марта. Последний день приема документов в Москве — 22 марта 2018 года.

Провайдер отметил, что с 21 марта региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, а с 23 марта на выдачу готовых паспортов будет работать визовый центр в Москве.

Подача визовых заявлений с 23 марта возможна только через Консульский отдел посольства Республики Польша в Москве и только при условии предварительной регистрации, отметил провайдер.

На сайте посольства Польши в России сообщается, что визовые заявления на имя польского консульского учреждения во всех визовых центрах московского округа с 27 марта временно не будут приниматься.

Также читайте: Польша солидарна с Украиной в условиях агрессии России, - глава МИД Чапутович

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056989
 
 
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та вроде тока в Москве..... надо точнее писать ... Поляки ожидают скидки на газ)) а то уже достали эти Кёнигберцы - за жрачкой ездить дешёвой в Польшу и все там фоткать в НАТО стране
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Почему нежданчик?В свете последних событий - очень даже жданчик!
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нечего ездить в страны НАТО,нужно дать ответку и провести парад

Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу - Цензор.НЕТ 9922
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для москалів тільки тури в Монголію до витоків їхньої ординської цивілізації Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу - Цензор.НЕТ 4462
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Вывсеврети, у них ещё зимбабве есть туры
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Клеветник однако! А безвиз с Северной Кореей? Это же ватще круть - чисто машина времени - раз и ты в СССр -тридцать седьмой год!
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Молодцы , поляки! Зря рашка старается нас рассорить. Ничто так не сближает как общий враг
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глибоко помиляєтесь, доки при владі в польщі буде вилупок качинський, нічого спільного в нас з поляками не буде
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ну наконец, первый пошёл, эх, свободно едишь по Европе и нет лишнехромосомных - думаите долго придётса ждать, а вот не уверен что долго. Кстати, сколько времени хочет разследовать яд - ну вот.
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Таки, сдаётся мне, что-то надвигается... Неуютно становится на планетке. Очень хочу ошибиться.
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еще четыре года назад, Папа Римский сказал, что началась Третья Мировая .
как бы мы не прятали голову в песок, но факт остается фактом.
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Я-то, как раз, и не прячу. Правда, это плохо отражается на нервной системе.
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Спасибо, теперь еще больше украинцев уедет в Польшу вместо кацапов.
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Захочуть поїдуть, не захочуть - не поїдуть, тобі-то яка різниця кацапе?
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Смысла особого нет в этом демарше. Шенген он один, получаешь в любом другом посольстве европейской страны. Греки и испанцы с удовольствием выдают русским годичные шенгены. А там хоть в Польшу, хоть куда...
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вот и будете ездить в Польшу через Грецию,пока ваш сброд еще туда пускают
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судя по твоим флажкам на Цензоре- ты уже давно ездишь по миру, стесняясь своей кацапской тряпки
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стесняется того что русская,так как это синоним быдла или циганей,поэтому и фамилии своей стесняется
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Навантаження на консульські служби греції та іспанії виростут збільшиться термін розгляду спав, з іспанською візою жителя кацапії можуть не пустити в Польщу - тільки літаком в Іспанію)))
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Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу

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И?
Что нам с того?
ps- Пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла.
- всё отчётливее становится национальной идеей.
И это напрягает.
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Отличай соседа от смертельного врага! Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу - Цензор.НЕТ 2845
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Теперь на экскурсию и "деловые" поездки к своим узкоглазым братьям, в северную корею Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу - Цензор.НЕТ 6569
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Россия , превратилась в образование , племен, оккупированных Моссковией, и окружено цивилизацией.
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наверно это поляки с ватой воюют, территорию вата у них отжала,а мы 4 года торговые партнеры ,а иначе нельзя липецкую фабрику отожмут Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу - Цензор.НЕТ 6004
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"Прима́ты - один из наиболее прогрессивных отрядов плацентарных млекопитающих, включающий, в том числе, обезьян и человека."
так шо, "примати" - то не образа

вивчайте матчастину - та буде вам щастя
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Щас, еще, эти подтянутся, ну, эти как их там « Ночные телки » подтянутся. Поедут рейстаг брать. Правда всегда дают х.й, но то такое. Тадиции, есть традиции.
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Америка безвіз для кацапів ввела ше минулого року, після видворення дипломатів)))
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оккупацией Крыма, Россия обьявила войну устоявшемся Мировому Порядку а значит и ВСЕМУ МИРУ

еще четыре года назад, Папа Римский сказал, что началась Третья Мировая . как бы мы не прятали голову в песок, но факт остается фактом



ее у нас не замечают только торговые партнеры,
они только на этом имеют хороший гешефт.
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И какая будет Атветка от смехдержавы?
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Забор, колючая проволока под напряжением и минное поле, вот что нужно, а не визы.
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«А почему вы, блять, детей рузцкому не учите?!»
- «А зачем?»
- «Как же? Это открывает большие дополнительные перспективы!!!!»
- «Какие же?!»
- «Ну там, переводчиком, искусствоведом!»
- «Вы сами в это верите?»
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хіба що, якщо хліб на гівно переводити, то певно може бути
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У поляков всё путем и санкции мордора на пользу...Экспорт яблок вырос на 30% Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу - Цензор.НЕТ 643
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Но есть и хорошие новости (кстати, на дату обратите внимание - там уже завтра):
Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу - Цензор.НЕТ 9018
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Москалів безвіз з однією країною Шенгенської зони - мої вітання кацапам!)))
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У грузин и украинцев безвизовый въезд в Европу. Зато у рассеян безвизовый въезд в Крым. И ещё на Даунбас. Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу - Цензор.НЕТ 5748
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Ну шо кацапы,заменим Гейропу скрепным Таймыром?
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Ау-у-у-у !!!
Хто ещё не получил доступ к остывающему телу пидорахи, атзавитесь !!! Все визовые центры Польши в России приостанавливают работу - Цензор.НЕТ 1151
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВсе визовые центры Польши в России приостанавливают работу
 
 
 
 
 
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