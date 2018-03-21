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 С начала суток 21 марта нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб АТО

В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон боевиками НВФ придерживался.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: " По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Ситуация находится под контролем украинских защитников. Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей по полному прекращению огня".

Также читайте: За прошедшие сутки враг 5 раз обстрелял позиции ВСУ, один военнослужащий ранен, еще один получил боевую травму, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3056988
 
 
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Лолита исполняет план ху*ла по уничтожению Украины изнутри !!!
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Странно, что утром писали что боевики ведут обстрел нашей территории, а теперь уже обстрелов не зафиксировано. Видать ОБСЕ фиксирует обстрелы только с нашей стороны.
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Парашка починає смердіти з усіх боків. Російською це звучить так: "Забзделась".

"Жители Волоколамского района Подмосковья (Россия) сообщают об очередях в больницах и нескольких случаях госпитализации школьников, которые они связывают с возможным выбросом газа на расположенном рядом мусорном полигоне «Ядрово».
Об этом сообщает российское издание Коммерсант. В социальных сетях жители Волоколамского района массово сообщают о госпитализации людей с признаками отравления, в частности с рвотой. Они жалуются на усиление неприятного запаха в ночь на среду и связывают это с возможным выбросом газа на мусорном полигоне «Ядрово». "
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 21 марта нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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