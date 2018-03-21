 С начала суток 21 марта нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: " По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ситуация находится под контролем украинских защитников. Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей по полному прекращению огня".

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