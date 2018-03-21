 С начала суток 21 марта нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: " По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Ситуация находится под контролем украинских защитников. Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей по полному прекращению огня".
"Жители Волоколамского района Подмосковья (Россия) сообщают об очередях в больницах и нескольких случаях госпитализации школьников, которые они связывают с возможным выбросом газа на расположенном рядом мусорном полигоне «Ядрово».
Об этом сообщает российское издание Коммерсант. В социальных сетях жители Волоколамского района массово сообщают о госпитализации людей с признаками отравления, в частности с рвотой. Они жалуются на усиление неприятного запаха в ночь на среду и связывают это с возможным выбросом газа на мусорном полигоне «Ядрово». "