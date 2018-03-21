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 Политика Украины
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 Facebook потакает созданным РФ бот-аккаунтам, - Мининформполитики

Администрация социальной сети Facebook фактически потакает сетям бот-аккаунтов, которые государство-агрессор использует для нанесения вреда украинскому информационному пространству.

Об этом заявил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В то же время, по его словам, влияние на общественное мнение посредством соцсетей уже имеет место в Украине, однако пока не достигло пика своих возможностей.

"На самом деле этот скандал (с созданием таргетированной информации на основании пользовательских данных Facebook. - Ред.) разоблачил то, что и так уже давно происходит в мировом информационном пространстве, и в Украине в частности. Правда, в Украине это явление еще не достигло такого уровня технологической сложности. Кроме того, последние блокировки украинских блогеров в Facebook показали, что социальная сеть фактически потакает ботнетам, которые государство-агрессор использует для нанесения вреда украинскому инфопространству", - заявил он.

По словам Д.Золотухина, призывы дать людям возможность "самим выбирать контент" никак не заботясь об их безопасности, оказались несостоятельными. На самом деле, пользователи будут информационно потреблять то, что специально кем-то для них приготовлено, нежели фильтровать информацию.

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"Относительно будущих выборов – ни для кого не секрет, что онлайн-площадки могут стать, и вероятно станут, инструментом внешнего влияния на ход предвыборной кампании со стороны государства-агрессора. Однако возможности предотвратить такое воздействия на предвыборную кампанию через Facebook у Украины, на данный момент, к сожалению, нет. Это связано с необходимостью сотрудничества социальной сети с украинскими уполномоченными органами, обменом информацией, с возможностью оспаривать, к примеру, решения по блокировке", - подчеркнул он.

По словам Д.Золотухина, достаточно очевидно, что администрация Facebook не заинтересована в сотрудничестве с украинскими уполномоченными органами. И чтобы это изменить, необходимо использовать возможности для принуждения компании соблюдать законы Украины.

"А такие предложения в Украине непременно атакуются общественностью и журналистами, как попытки давления на свободу слова. Поэтому вряд ли мы что-то сможем с этим сделать. Только лишь конкурировать в информационном пространстве за внимание потребителя с помощью инструментов стратегических коммуникаций", - заявил Д.Золотухин.

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В то же время, по его мнению, личная переписка политиков и должностных лиц в Facebook не находится под угрозой (как в соцсетях "ВКонтакте" или "Одноклассники"), однако он сам никогда не использует Facebook или другие мессенджеры для передачи сколько-нибудь "чувствительной" информации.

Как сообщалось, ИнАУ считает проникновение Facebook в Украине недостаточным для влияния на политическую ситуацию в стране.

Глава Facebook Марк Цукерберг в следующие 24 часа намерен выступить в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая получила персональные данные более 50 млн пользователей Facebook, сообщило в среду издание Axios со ссылкой на источник, близкий к М.Цукербергу.

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее в среду совет директоров Cambridge Analytica временно отстранил от должности гендиректора компании Александера Никса, который сообщил журналисту под прикрытием о деталях сотрудничества со штабом Д.Трампа.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Британские парламентарии и американские конгрессмены пригласили М.Цукерберга принять участие в слушаниях лично.

В США штаты Нью-Йорк и Массачусетс открыто затребовали у Facebook информацию о Cambridge Analytica, а Федеральная торговая комиссия, по данным информированных источников, начала расследование в связи с возможными нарушениями.

Один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вышел в тренды. Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3056987
 
 
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Вряд ли..где ж тогда наши мухаси, будут про перемогу верещать
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реальна статья, я в прошлу суботу на фб написал одному челу с рф что пукан п... так меня заблокироли и удалили.... бабки рф и до фб дошли - правда
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я нашёл ещё одну группу против Украины - правда они в израиле живут - но украинцев очень унижают в публикациях - проверьте хлопцы.. может заблокируем?https://www.facebook.com/groups/simansheatarusi/about/...чувак там пишет гавно на Украину https://www.facebook.com/michael.galin.35
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петя тоже порохоботав нашлёпал ,научился у ху8ла....
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блокувати тільки, тому що діалог це марна трата часу.
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Та боты полбеды. Мадерасты любую критику шопоренко сразу удаляют. Видать утусов установил новую систему выявления ключевых слов
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Критика должна быть конструктивной а не деструктивной. И по теме, если например тема сугубо про рашку или другую страну и тут кто-то встряёт "барыга", "пеця" и понеслась на вентилятор.. Ну нельзя же так топорно.)
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В понедельник в штабквартире Фесбука, какой-то мировой скандал начался -- типа, аккаунты пользователей взламываются и всё читается кем-то... ...я ещё не разобрался... ...но речь идёт о 50 миллионах пользователей...
...отакэ...
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Да,говорят в инете такое,и штрафы Цукербергу вроде бы угрожают астрономические.
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Я радио слухаю... ...как правило -- первая радиоинфа проскакивает без цензуры -- корры на местах красавы! Потом уже газеты и телек бадягу разводят...
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Кстати YouTube тоже на подтанцовке у пукинского ФСБ. Атаки на сайты оппозиции остаются без внимания, зато жалобы и претензии СК расею рассматриваются в пожарном порядке. Это, как считает хозяева YouTube, символ террористов
Facebook потакает созданным РФ бот-аккаунтам, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 1
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ага.. А должен был выкохувать "минстыцькиздыць"? Так?)))))
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Фейсбук является независимым ,так что не надо пистеть,любой человек может высказать своё и опубликовать видео,все зависит от круга друзей.
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Вы Данило, еще тоже самое про независимый и объективный НеЦе скажите. Вместе посмеемся Facebook потакает созданным РФ бот-аккаунтам, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 2812
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Этот Данила уже не раз в потакании бото_темам замечен. На воре шапка горит
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Букви забув, чи читати розучився, га Данило?
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Ты москаль, украинцем не прикидывайся. Нет в украиском ЧУДО есть ДИВО. Данило Галицький.? Скоморох ты ряженый, Возьми себе погонялово Малюта Скурлатов, Ванька Каин или Андрюша Власов. Ваше это кацапское. а номерок по проще - одной шестерки за глаза хватит
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Добровольно фейсбук не будет по бороться с россботами, ему это не нужно по целому ряду причин. которые тяжело в посте проанализировать. Скорей наоборот боты будут потихоньку убивать фб, по крайней мере русскоязычный сегмент.
ПОРА СОЗДАВАТЬ УКРАИНСКУЮ СОЦ,СЕТЬ! Мы воюющая страна украинская соц. сеть необходима, чтобы безопасно могли общаться и объединяться, волонтер, ветераны, постмайдановская часть общества, просто думающие и неравнодушные люди. И не должно быть дискуссии быть или не быть. Надо обсуждать Когда и Как.
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Создавать чебурнет?
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А зачем нам ваш лишнехромосомый недоинтернет. Только мультики обижать. смотри лучше м\ф "хуйло продакшн"
Facebook потакает созданным РФ бот-аккаунтам, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 1737
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Конечно не будет . Фейсбук никогда не боролся и не борется с кремлеботами .. Он им наоборот помогает . Я этот фейсбук за многие годы изучил досконально ,, помойка он ,самая натуральная . После блокировки там , моего пятого аккаунта , больше и не регистрируюсь. Facebook потакает созданным РФ бот-аккаунтам, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 1332 .
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Аналогично меня заблокировал фб за мочилово кацапов еще во времена Майдана и теперь просят скан паспорта с датой рождения!! и т.д Пришлось делать под другим именем.
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У меня тоже требуют , и всегда требовали . Только какой смысл там регистрироваться .? Что бы читать кацапскую х..ню ,и не иметь возможности ответить , ибо сразу бан на месяц . !?
Когда меня это начало доставать ,я начал писать в службу поддержки всё что об ихнем ублюдочном фейсбуке думаю , и не подбирая слов ,, и о Цукерберге в том числе . Начали блокировать аккаунты . Ну и хрен с ними . ! Facebook потакает созданным РФ бот-аккаунтам, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 2979.
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какую по счету создавать? И в какой заднице предыдущие?
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В идеале создать соц.сеть на базе Миротворца)))), чтобы меньше было там врагов и неопределившихся)))
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и будут в той сети стучать друг на друга)))) А сайт лепки из чикалата не надо создавать? Ну чтоб совсем стать,как кацапсвиньи. В тот же мифотворец люди столько из ВК и ОК сливали,в надежде,что поймают,посадят и т.д... А оказалось - пшик.
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Сорри, только эмоции ни одного аргумента
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а какой нужен аргумент? Что надо создать сеть "стукач.юа"? Так вам,порохоботам,и тюремной почты на ниточках хватит... Зачем заморачиваться? Где те,разрекламированные соцсети? Одна - торжественно загнулась с формулировкой - денег жрет много,а посещений кот наплакал. Вторая - там же.. А мифотворцу надо бы слегка данные обновить. А то висят тела,которых еще в 15 году суд по амнистии выпустил. Да и вообще , после яркой заказухи - мифотворец это просто творец мифов.
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Фейсбук создан для нормальных адекватных людей.но порохолюбы людьми не являются.
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Вы считаете данный свой пост адекватным? А что вы скажите по поводу создания украинской соц.сети, оринетированной на борьбу за неависимость своей страны?
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Вопросы задавай мин Стецю,для меня достаточно пока фейсбука.
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Тоесть , по твоему , нормальные адекватные люди это кремлеботы ,, которых там в соотношении с порохоботами 100 к 1 .. ? .
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Конечно создания украинской соц.сети ориентированной на защиту независимости лишит Кремля мощного инструмента воздействия на Украины. К сожалению ФБ уже давно выполняет и эти функции тоже, еще с Майдана . Поэтому волна негатива по поводу создания украинской соц.сети, особенно если на базе Миртоворца, неизбежна. Но мы все равно придем к этому.
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Социальніе сети - говорите? С самого начала все, что содано СОВРЕМЕННЫМ человеком - подразумевает доминирование, стяжательство и "наживу" и не более. Искать сейчас ботов в фейсбуке, инстаграмм и контактах... Это все деньги и деньги самого пользователя. Но не создателя. Есть тысяча и один способ - отобрать... что угодно. Но лучше всего? Красиво, под т.н. брендом и вывеской. Отобрать - "красиво." Кидайте и дальше свои мысли и фоты в эту прорву... вам и "возздасться!"
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Не надо никого контролировать. Люди не тупее чем те, кто пытаются контролировать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныFacebook потакает созданным РФ бот-аккаунтам, - Мининформполитики
 
 
 
 
 
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