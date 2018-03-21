 НСК "Олимпийский" закроют на 2 месяца из-за подготовки в финалу Лиги чемпионов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСК.

"С 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно, НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут происходить экскурсионные туры и спортивные тренировки", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, финал Лиги чемпионов в Киеве состоится 26 мая 2018 года. За 2 дня до этого будет проведен финал Лиги чемпионов среди женских команд.