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 Киевские новости, Спорт
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 НСК "Олимпийский" закроют на 2 месяца из-за подготовки в финалу Лиги чемпионов

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" (Киев) будет закрыт с 14 апреля по 5 июня в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСК.

"С 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно, НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут происходить экскурсионные туры и спортивные тренировки", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, финал Лиги чемпионов в Киеве состоится 26 мая 2018 года. За 2 дня до этого будет проведен финал Лиги чемпионов среди женских команд.

Источник: https://censor.net.ua/n3056984
 
 
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Неужто снова можно будет увидеть игру Динамо на Лобановского?)
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В Союзе нет -- мы скажем прямо -- команды лучше, чем Динамо!
Дайте мне женщину синюю-синюю -- я проведу по ней белую линию!
...работал в начале 80хх. на Динамо... ...Лобана даже, случалось, возил... -- раньше были Времена, а теперь мгновения...*)
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНСК "Олимпийский" закроют на 2 месяца из-за подготовки в финалу Лиги чемпионов
 
 
 
 
 
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