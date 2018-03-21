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Все про:Польша (4248) заробитчане (172)

 Украинские заробитчане часто возвращаются домой ни с чем, при этом натерпевшись унижений, - расследование СМИ. ВИДЕО

Украинцы, выезжающие за границу в надежде заработать деньги, часто возвращаются домой ни с чем. Кроме того, что они теряют время, им еще приходится терпеть пренебрежительное отношение со стороны иностранных работодателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы расследований "Секретные материалы" на телеканале 1+1.

...

"Когда приезжаешь в другую страну, сталкиваешься с этим менталитетом, с той культурой, с проблемами, которые здесь есть, и уже начинаешь ценить и понимать, что не все так плохо, как кажется", – рассказал трудовой мигрант Юрий.

По словам заробитчан, украинцам за границей платят минимум, и при этом часто пытаются разными способами оштрафовать или недоплатить.

"Контракт ничего не значит. Нам даже не дали копию контракта, в принципе. У нас просто была фотография. Мы проработали 14 дней. Заплатили нам почему-то за 11", –заявила работница Карина.

Также читайте: "Над нами стояли, кричали и подгоняли, называли нас по-разному", - украинские заробитчане о работе в Польше

"Нам обещали зарплату где-то 5-5,5 тысяч. Ну это плюс-минус тысяча долларов. Это 30,5 рабочих дней ставка. А февраль, это короткий месяц, и он нам дает зарплату не за месяц, а посчитал за 22 дня", – рассказал герой программы Владимир.

Вместе с тем, по словам реальных людей, которые попробовали работать за границей, от украинцев требуют максимальной отдачи. Поэтому работать приходится очень тяжело. При такой нагрузке за сравнимые деньги можно зарабатывать и в Украине. Но эту реальность фирмы по трудоустройству тщательно скрывают.

"Знаете, как сарафанное радио. Все говорят: вот в Польше, в Польшу, в Польшу поехал, сам почувствовал, что это такое и как. За те усилия, которые ты прикладываешь, можно прикладывать на территории Украины, и, в принципе, зарабатывать те же деньги", – рассказал трудовой мигрант Юрий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На украинских заробитчанах зарабатывают мошенники-посредники

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056982
 
 
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"Украинские заробитчане часто возвращаются домой ни с чем, при этом натерпевшись унижений, - расследование СМИ" - а марионетка Пахана, Грося, чем занимается, и зачем он вообще нужен, неужели в нищей, разрушенной Украине нету работы молодым, образованным, перспективным людям, а может Грося занял чужое место и ждёт пока его не вынесут вместе с Паханом, а Украина в конце концов, начнёт и закончит европейские реформы без саботажников.
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На жизнь жалуются слабые алкаши и неудачники
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Нормальные зарплаты в Украине будут тогда, когда люди ПЕРЕСТАНУТ СОГЛАШАТЬСЯ РАБОТАТЬ ЗА НИЩЕНСКИЕ!!!!
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Это называется зачатки рыночных отношений - создание общего с ЕС рынка труда. Только таким способом можно у нас поднять зарплату, когда специалисты уезжают за границу. Ахметов, Фирташ, Коломойский и ко. уже потеряли ТЫСЯЧИ квалифицированных работников, поэтому заказной скулеж.
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вЛАДА зачухалась Українські заробітчани часто повертаються додому ні з чим, при цьому натерпівшись принижень, - розслідування ЗМІ - Цензор.НЕТ 1776 Уже сказываеться нехватка квалифицированной рабочей силы начинаються рассказы в стиле расейских говносми про ужасы запада
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Петюнька испугался чито его все покинут.
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А еще в посольстве проголосуют без фальсификаций
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А вони думали шо там медом намазано і приїхали з лопатами загрібати гроші. Хе-хе.
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брехня.. в любій розвинутій країні до якої Україна не належить, є ціла купа законів по захисту робітника, та проти різного виду дискримінації. усе що потрібно знати це любе працевлаштування має бути легальне. якщо працевлаштування нелегальне, то ви самі вже порушили закон і на яке відношення ви розраховуєте? взагалі навіть нелегально в розвинутій країні працевлаштуватися доволі важко, легше легально. тому ці історії казки для дорослих.
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Шо Л'ня команду получил, задрьігались суки, твои хозяева, некому на них пахать будет! Уродьі сраніе!
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Понимаю, что ты бот, но все же отвечу. Лично для меня деньги второстепенное. Я исключительно ради бабла никуда бы не поехал. Но в последнее время задумываюсь об этом. Потому что когда смотрю на суды, на коррупцию, на работу правоохранительной системы, мне не хочется жить в этой стране. И мне за нее искренне обидно. И если все так будет и дальше, я 100% уеду. Потому что смотреть на это все просто больно.
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Как раз чаще всего все хорошо и люди зарабатывают хорошие деньги. Все совсем не так как хочется всяким кацапским сми. Но кидают и унижают чаще в кацапии. И конкуренция сейчас очень большая за границей - очень много беларусов, которые готовы работать за меньшие деньги чем платят украинцам. Почему то белорусы не хотят ехать в рАисию работать, едут в Европу.
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Ви що приколюетесь?!Розенко вам каже,що в Украине на 15 штук,вакансий дофига и больше,а вы не цените.Все кудись уезжаете
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Ребята , да я с работы возвращаюсь точно с тем же !
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А ви хотили 100 років з кацапами горілку пити, в дупи їх цілувати, будува з ними різні -ІЗМИ, знищувати в гулагах та морити голодом кращих людей, воювати з усім світом, голосувати за різних ригів, шапкокрадів, а потім такі раз ... ііі на сраних жигулях приїхати в Штутгарт іііі, радісно сказати -МИ ПРИЇХАЛИ, платіть нам!
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Видюшка не заказняк наших олигархов, чтоб холопы за копейки вкалывали для них?)
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Зарплата 5-5,5 тысяч ...ха-ха. 3 000 злот для не специалиста потолок(не стройка). Да и автор в курсе валют не ориентируется.... 1000 долл это 3500 злот
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3000 злотых это 20000 гривен.
Совсем не ха ха для неспециалиста в Украине.
Да и для спеца такая з п крайняя редкость.
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Я и не говорю , это хорошо. Я смеюсь , где обещали зарплату 5000 злот
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Хороший специалист и со знанием языка вполне может рассчитывать на 5000 злотых , друг работает в Кракове зарабатывает 4000-4500 злотых
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А не квалифицированные кадры на вряд-ли больше 3000 заработают
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Мін. з/п у Польщі для поляка - 473 евро = 15 271 гр.
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Они просто надеются, что многочисленые дипломаты в рф их защитят
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мы плотим в день украинцам по 50 евреев,В ПОЛьШЕ, работа не пыльная, и все довольны, а вот на украине ,быдло говорит что то мало.смотрите видео нашего предприятия, будем скоро на украине, в минуту люди зарабатывают 0,30 центов

https://www.youtube.com/watch?v=AQZmd-aewL8
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Возвращаются говорите? Не знаю зачем. Должны драться за не возвращение. Чего им тут ждать? Бла-бла? У хорошего хозяина и волы нагодовани и т.д. Чему удивляться. Тиграми - становятся по своей воле и убеждению и желанию. Краини все Бог дав, только отобрал разум.
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Угу...
Сидят два червяка отец и сын в куче навоза. И сын спрашивает:
- Пап а хорошо жить в банане?
- Да, сынок, очень хорошо, рай.
- Пап, а хорошо жить в яблоке?
- Да сынок, прекрасно, лафа.
- Пап, а почему мы в дер""е живем?
- Знаешь сынок, есть такое слово "Родина"!!!
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А можно еще и на Украинское предприятие устроиться на 4-5 тыщ ( не строка и не Киев) на тех же условиях )))
Ну а если серьезно, если кто думает, что поехал в Польшу, будет получать штуцер и ничего не делать, эта работа не для этого контингента бездельников)))
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Токо и слышно, шо Украинцы - бездельники.
Прям как наше правительство, говорят, Украинцы мало получают, потому, что маленькая производительность труда.
Украинец уезжая в Польшу имеет производительность труда в пять, а в Германии в десять раз больше.
Так может не в Украинце дело???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские заробитчане часто возвращаются домой ни с чем, при этом натерпевшись унижений, - расследование СМИ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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