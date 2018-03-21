 Украинские заробитчане часто возвращаются домой ни с чем, при этом натерпевшись унижений, - расследование СМИ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы расследований "Секретные материалы" на телеканале 1+1.
"Когда приезжаешь в другую страну, сталкиваешься с этим менталитетом, с той культурой, с проблемами, которые здесь есть, и уже начинаешь ценить и понимать, что не все так плохо, как кажется", – рассказал трудовой мигрант Юрий.
По словам заробитчан, украинцам за границей платят минимум, и при этом часто пытаются разными способами оштрафовать или недоплатить.
"Контракт ничего не значит. Нам даже не дали копию контракта, в принципе. У нас просто была фотография. Мы проработали 14 дней. Заплатили нам почему-то за 11", –заявила работница Карина.
"Нам обещали зарплату где-то 5-5,5 тысяч. Ну это плюс-минус тысяча долларов. Это 30,5 рабочих дней ставка. А февраль, это короткий месяц, и он нам дает зарплату не за месяц, а посчитал за 22 дня", – рассказал герой программы Владимир.
Вместе с тем, по словам реальных людей, которые попробовали работать за границей, от украинцев требуют максимальной отдачи. Поэтому работать приходится очень тяжело. При такой нагрузке за сравнимые деньги можно зарабатывать и в Украине. Но эту реальность фирмы по трудоустройству тщательно скрывают.
"Знаете, как сарафанное радио. Все говорят: вот в Польше, в Польшу, в Польшу поехал, сам почувствовал, что это такое и как. За те усилия, которые ты прикладываешь, можно прикладывать на территории Украины, и, в принципе, зарабатывать те же деньги", – рассказал трудовой мигрант Юрий.
Совсем не ха ха для неспециалиста в Украине.
Да и для спеца такая з п крайняя редкость.
https://www.youtube.com/watch?v=AQZmd-aewL8
Уважать - нет...
Сидят два червяка отец и сын в куче навоза. И сын спрашивает:
- Пап а хорошо жить в банане?
- Да, сынок, очень хорошо, рай.
- Пап, а хорошо жить в яблоке?
- Да сынок, прекрасно, лафа.
- Пап, а почему мы в дер""е живем?
- Знаешь сынок, есть такое слово "Родина"!!!
Ну а если серьезно, если кто думает, что поехал в Польшу, будет получать штуцер и ничего не делать, эта работа не для этого контингента бездельников)))
Прям как наше правительство, говорят, Украинцы мало получают, потому, что маленькая производительность труда.
Украинец уезжая в Польшу имеет производительность труда в пять, а в Германии в десять раз больше.
Так может не в Украинце дело???