 Украинские заробитчане часто возвращаются домой ни с чем, при этом натерпевшись унижений, - расследование СМИ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы расследований "Секретные материалы" на телеканале 1+1.

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"Когда приезжаешь в другую страну, сталкиваешься с этим менталитетом, с той культурой, с проблемами, которые здесь есть, и уже начинаешь ценить и понимать, что не все так плохо, как кажется", – рассказал трудовой мигрант Юрий.

По словам заробитчан, украинцам за границей платят минимум, и при этом часто пытаются разными способами оштрафовать или недоплатить.

"Контракт ничего не значит. Нам даже не дали копию контракта, в принципе. У нас просто была фотография. Мы проработали 14 дней. Заплатили нам почему-то за 11", –заявила работница Карина.

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"Нам обещали зарплату где-то 5-5,5 тысяч. Ну это плюс-минус тысяча долларов. Это 30,5 рабочих дней ставка. А февраль, это короткий месяц, и он нам дает зарплату не за месяц, а посчитал за 22 дня", – рассказал герой программы Владимир.

Вместе с тем, по словам реальных людей, которые попробовали работать за границей, от украинцев требуют максимальной отдачи. Поэтому работать приходится очень тяжело. При такой нагрузке за сравнимые деньги можно зарабатывать и в Украине. Но эту реальность фирмы по трудоустройству тщательно скрывают.

"Знаете, как сарафанное радио. Все говорят: вот в Польше, в Польшу, в Польшу поехал, сам почувствовал, что это такое и как. За те усилия, которые ты прикладываешь, можно прикладывать на территории Украины, и, в принципе, зарабатывать те же деньги", – рассказал трудовой мигрант Юрий.

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