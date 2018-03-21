 Пострадавшему в результате ДТП с кортежем Порошенко пенсионеру Мыснику будет проведена вторая операция, - "Украинские новости"

Как передает Цензор.НЕТ об этом Українським Новинам сообщил сотрудник 17-й больницы, где находится пострадавший.
По его словам, операция была проведена на ноге.
В ближайшее время ожидается еще одна операция.
Он сообщил, что состояние пострадавшего стабильное, он по-прежнему находится в реанимации.
Как сообщалось, в Киеве на перекрестке ул. Шелковичной и Институтской служебный автомобиль полиции, который сопровождал президента, сбил пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали.
Порошенко поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.
https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to
Пресс-центр медиа-холдинга ZIK сообщает, что Октябрьский дворец, где дислоцируется киевская студия телеканала, хотят силой захватить.
«С осознанием всей серьезности данного заявления и его последствий, телеканал ZIK считает необходимым срочно сообщить зрительской аудитории, правоохранительным органам и международным правозащитным организациям о том, что на наш канал уже в ближайшее время готовится атака», - говорится в сообщении пресс-центра.
Кроме того, по информации источников, за организацией захвата стоит Администрация Президента, однако осуществляться атака на телеканал будет руками подконтрольных ей радикальных организаций.
«Полученную нами информацию подтверждает и тот факт, что захват телеканала тщательно планировался заранее. Так, по указанию Министра внутренних дел Арсена Авакова 1 марта 2018 года Национальная гвардия Украины в одностороннем порядке без каких-либо объяснений разорвала соглашение об охране телеканала», - отмечается в послании.идет зачистка неугодных и неподконтрольных сми
Львовский активист подошел к президенту и задал вопрос. Между активистом и Порошенко произошел конфликт, после чего Порошенко предложил пожать руки и загладить ситуацию
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