 Пострадавшему в результате ДТП с кортежем Порошенко пенсионеру Мыснику будет проведена вторая операция, - "Украинские новости"

Как передает Цензор.НЕТ об этом Українським Новинам сообщил сотрудник 17-й больницы, где находится пострадавший.

По его словам, операция была проведена на ноге.

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В ближайшее время ожидается еще одна операция.

Он сообщил, что состояние пострадавшего стабильное, он по-прежнему находится в реанимации.

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Как сообщалось, в Киеве на перекрестке ул. Шелковичной и Институтской служебный автомобиль полиции, который сопровождал президента, сбил пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Порошенко поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.