EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Киевские новости
  342  12
Материалы по теме:
Все про:ДТП (4725) кортеж (173)

 Пострадавшему в результате ДТП с кортежем Порошенко пенсионеру Мыснику будет проведена вторая операция, - "Украинские новости"

Врачи прооперировали пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля из кортежа Президента Петра Порошенко, но его ожидает еще одна операция.

Как передает Цензор.НЕТ об этом Українським Новинам сообщил сотрудник 17-й больницы, где находится пострадавший.

По его словам, операция была проведена на ноге.

Также читайте: У пострадавшего в ДТП с президентским кортежем 87-летнего пенсионера Мысника диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени

В ближайшее время ожидается еще одна операция.

Он сообщил, что состояние пострадавшего стабильное, он по-прежнему находится в реанимации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пострадавший в ДТП с президентским кортежем 87-летний Мысник до сих пор находится в реанимации

Как сообщалось, в Киеве на перекрестке ул. Шелковичной и Институтской служебный автомобиль полиции, который сопровождал президента, сбил пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Порошенко поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056981
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
состояние пострадавшего стабильное, он по-прежнему находится в реанимации Пострадавшему в результате ДТП с кортежем Порошенко пенсионеру Мыснику будет проведена вторая операция, - "Украинские новости" - Цензор.НЕТ 8797 что они там курят?
 показать весь комментарий
 
 
Так с ним же 'ничего страшного не произошло'! По версии соевых, дудушке 'напавшему на кортеж' и переходившему дорогу 'не на пешезодном переходе' - 'пошла на пользу маленькая встряска мозга и поломанные кости'. следующий раз будет дома сидеть и выползать из дома только тогда, когда нужно будет проголосовать за Порошенко .
 показать весь комментарий
 
 
Тю. Так Патріоти ж ще місяць тому казали що дід помер і давали посилання на ;Рус-весну;.
 показать весь комментарий
 
 
Сыну можно отсудить у лолиты лимонов сорок. Начать с того,что по вине олигарха,он не собирается лечиться в больницах,которым не доверяет.
 показать весь комментарий
 
 
Деду соевые сделают эвтаназию,и все нету тела нету дела.
 показать весь комментарий
 
https://journalist.today/u-tieliekanala-zik-khotiat-siloi-otobrat-kiievskuiu-studiiu/

Пресс-центр медиа-холдинга ZIK сообщает, что Октябрьский дворец, где дислоцируется киевская студия телеканала, хотят силой захватить.
«С осознанием всей серьезности данного заявления и его последствий, телеканал ZIK считает необходимым срочно сообщить зрительской аудитории, правоохранительным органам и международным правозащитным организациям о том, что на наш канал уже в ближайшее время готовится атака», - говорится в сообщении пресс-центра.
Кроме того, по информации источников, за организацией захвата стоит Администрация Президента, однако осуществляться атака на телеканал будет руками подконтрольных ей радикальных организаций.
«Полученную нами информацию подтверждает и тот факт, что захват телеканала тщательно планировался заранее. Так, по указанию Министра внутренних дел Арсена Авакова 1 марта 2018 года Национальная гвардия Украины в одностороннем порядке без каких-либо объяснений разорвала соглашение об охране телеканала», - отмечается в послании.идет зачистка неугодных и неподконтрольных сми
 показать весь комментарий
 
Во время пребывания во Львове президента Украины Петра Порошенко произошел показательный случай.
Львовский активист подошел к президенту и задал вопрос. Между активистом и Порошенко произошел конфликт, после чего Порошенко предложил пожать руки и загладить ситуацию
Реакция Львовского активиста откровенно поразила он отказался пожать руку соевому,назвав его предателем,после чего соевое ретировалось
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПострадавшему в результате ДТП с кортежем Порошенко пенсионеру Мыснику будет проведена вторая операция, - "Украинские новости"
 
 
 
 
 
 вверх