 "Работает на правительство США": Минобороны России обвинило создателя "Новичка" Мирзаянова в пособничестве терроризму

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК. Сам факт открытой публикации этой формулы в Минобороны рассматривают как пособничество терроризму.
"Российская Федерация рассматривает факт открытой публикации Мирзаяновым в своей книге формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму", - сказал Кириллов на прошедшем в МИДе брифинге для иностранных диппредставителей.
По словам Кириллова, при наличии раскрытой Мирзаяновым формулы и необходимого оборудования боевое отравляющее вещество мог бы "без особого труда" получить любой, кто получил образование на химическом факультете университета.
В связи с этим, по мнению Кириллова, все вопросы о существовании "Новичка" необходимо задавать Мирзаянову. "Который работает на правительство США, и именно он указывает, что "Новичок" является сильнодействующим боевым отравляющим веществом. Россия не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнул Кириллов.
Мирзаянов назвал в комментарии РБК обвинения со стороны министерства "глупостью". "Террористы в горах и в Сирии, а я - пенсионер", - отметил он.
Химик также заявил, что опубликованная им формула "бесполезна", так как в тексте не указан промотор реакции - вещество, добавляемое к катализатору для улучшения его свойств. По словам Мирзаянова, без специальных знаний вещество синтезировать не удастся. "Террористы это знают и не будут этим заниматься, так как знают, что погибнут, поэтому они стараются пользоваться обычной взрывчаткой", - добавил он.
В середине марта сам Мирзаянов, работавший в 1970–1980 годах в группе ученых над разработкой нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок", в интервью Би-би-си допустил, что по опубликованной им в 2007 году формуле кто-то действительно мог создать отравляющее вещество. Но, по его словам, даже при наличии формулы процесс его синтеза сложен, опасен и очень дорог.
"Если даже по моим формулам английские эксперты создали вещество и сняли спектры и все другие физико-химические константы, это же не говорит о том, что они прошли все этапы испытания и главный этап - создание оружия. На это надо тратить очень много средств, это не так просто. Это работа многих сотен людей, на это выделять надо деньги. На Западе деньги умеют считать и зря тратить не будут. Раз химическое отравляющее вещество, химическое оружие запрещено, то любой парламент откажет кому угодно в разработке, потому что это нарушение конвенции", - сказал тогда Мирзаянов.
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По его словам, синтезировать "Новичок" за пределами России мог бы центр, обладающий высококвалифицированным персоналом с опытом работы с боевыми отравляющими веществами. Такие центры, по словам Мирзаянова, есть в США и Китае.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
подождем - дали буде...
Чуть внимательнее всмотрелись бы в фото Мирзоянова - и заявили бы, что он рептилоид.
Так бойовики влаштували дітям "ексурсію",
"Нещодавно ми бачили, що противник привіз дітей, діти гуляли по селу, а тим часом противник спокійно підвозив боєприпаси на свої точки. Це говорить про відсутність людяності і будь-яких правил ведення війни", Жуков в годы войны и не такое проделывал, рашафашисто в своей красе.
Израиль рассказал о разбомбленном атомном реакторе в Сирии
Фото: IDF/ REUTERS
Истребители ВВС Армии обороны Израиля (АоИ) в 2007 году разбомбили строящийся атомный реактор в Сирии. Об этом говорится в рассекреченном материале на сайте военного ведомства еврейского государства.
«Операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону», - рассказали военные. В доказательство приводится видеозапись с борта истребителя, на которой показано уничтожение здания.
«Разведка посчитала, что уничтоженный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям, было решено засекретить информацию о налете», - утверждают в АоИ. - Спустя несколько лет провинция Дейр эз-Зор была захвачена «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Остается догадываться, какой вред они могли бы нанести, попади ядерный объект в их руки».
Израильские военные периодически наносят удары по территории Сирии. Последний раз налет был осуществлен 10 февраля, тогда сирийские системы ПВОобстреляли несколько самолетов АоИ, один F-16 был сбит. Израильская авиацияатаковала военные объекты на территории Сирии после того, как в воздушное пространство еврейского государства со стороны арабской республики вторгся иранский беспилотник. В Израиле считают, что удары были нанесены по объектам, которые используются иранскими силовиками.
Россию загонят в дыру и обложат колючей проволокой
Комментаторы отмечают, что после русского химического теракта в Британии с применением оружия массового поражения, страны западного альянса вынуждены предпринять вполне конкретные военные, экономические и политические меры, чтобы остановить реваншистские устремления Кремля и предотвратить хаос, который Путин и его банда всячески пытаются спровоцировать в Европе и в мире, используя тактику гибридной террористической войны.По мнению наблюдателей, наиболее вероятным станут действия западного альянса по выдавливанию России из т.н. «горячих точек» и других регионов мира, где Москва пытается закрепиться или навязать свое влияние.Так, в Сирии после взятия Африна, возникла новая ситуация. Юг Турции получил «подушку безопасности». Часть её обеспечена собственными силами Анкары, а вторую можно считать таковой, поскольку союзные США курдские коммунисты, в зоне ответственности американцев, вряд ли станут явно обострять отношения с Турцией.Турки получили то, что хотели и теперь им по большому счету плевать на Асада, иранцев и русских. США сделали то же самое, имея буфер между асадом-русскими-иранцами и Ираком, где они плотно закрепились. Как уже известно, этот буфер, кроме всего, наполнен нефтью и газом, и практически все запасы Сирии, которые ранее контролировало ИГ, сейчас находятся под контролем США.У русских, иранцев и режима Асада остались разграбленные и разрушенные ими же самими районы Сирии, которые никому особенно не нужны ни для каких целей.По мнению комментаторов, после того, как США и Турция окончательно закрепятся на своих зонах оккупации, «Израиль» наверняка захочет воспользоваться ситуацией и сформировать собственный «буфер» по аналогии с Голанскими высотами.Для этого он может использовать любую провокацию с территории Сирии, скорее всего, исполненную Ираном. Таким образом может сформироваться «новая» Сирия, поделенная на зоны оккупации.Это локальный аспект большой игры. Об этом говорят факты передислокации кораблей Шестого Флота США в район, западнее острова Кипр, а восточнее Кипра уже развернулась группировка флота России, состоящая из всего, что может быть у русских на плаву и представлять хоть какую-то военно-морскую силу.Ситуация приобретает почти однозначную трактовку после усиления американской группировки экспедиционной группой корпуса морской пехоты США, состоящей из нескольких десантных кораблей.Наблюдатели утверждают, что все это похоже на подготовку наземной операции в Сирии. Но если таковая состоится, то кто же станет противником этой группировки? И тут еще раз приходится вспомнить о Турции и принадлежащих ее черноморских проливах. Как только они закроются, то весь российский флот, наземная и воздушная группировка в Сирии станет просто камикадзе.Однако возникает резонный вопрос о том, с чего бы это Турции делать подобное движение? Комментаторы считают, что Анкара может попасть в ситуацию, когда у неё просто не будет выхода и вот почему.Как известно, Лондон уже фактически обвинил Россию в нападении на Британию. Англичане заявили, что располагают исчерпывающими данными о том, что боевое отравляющее вещество, примененное на территории страны против ее граждан, в течение последних 10 лет доводилось до кондиций оружия соответствующими структурами России.То есть, там имеются все необходимые доказательства, которые однозначно приняты союзниками Британии как достоверные.Сверх этого, в Лондон прибыла специальная комиссия из соответствующих международных экспертных организаций, которые сделают свой вывод как о самом отравляющем веществе, так и об его изготовителе. Есть данные о том, что работа группы займет около двух недель.Именно о результатах работы этой группы Ангела Меркель и сказала, что надо подождать результатов.В случае подтверждения результатов расследования британских следственных органов и уличении России в применении химического оружия на территории королевства против ее граждан, будет формализован факт агрессии России против Британии, а значит и НАТО, т.к. статью 5 Устава НАТО еще никто не отменял.И если Британия официально объявит о нападении со стороны Росси, то все страны альянса, включая и Турцию, будут обязаны встать на защиту своего союзника.Объединенное командование НАТО будет принимать решение о том, каким именно образом реагировать на агрессию. В таком случае, черноморские проливы закроются для России мгновенно.Подобное развитие ситуации предполагает формальный ответ НАТО и он может быть изложен в виде ультиматума и в Москве, судя по всему, уже понимают реальную возможность развития событий.
Продолжается кровавая бойня Восточной Гуты самолетами Асада и российскими ВКС. За последние 48 часов было совершено 160 авиударов: бочкообразными бомбами, кассетными бомбами, фосфором и осколочно-фугасными снарядами. Сцены из настоящего апокалипсиса.