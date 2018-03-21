 "Работает на правительство США": Минобороны России обвинило создателя "Новичка" Мирзаянова в пособничестве терроризму

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК. Сам факт открытой публикации этой формулы в Минобороны рассматривают как пособничество терроризму.

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"Российская Федерация рассматривает факт открытой публикации Мирзаяновым в своей книге формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму", - сказал Кириллов на прошедшем в МИДе брифинге для иностранных диппредставителей.



По словам Кириллова, при наличии раскрытой Мирзаяновым формулы и необходимого оборудования боевое отравляющее вещество мог бы "без особого труда" получить любой, кто получил образование на химическом факультете университета.



В связи с этим, по мнению Кириллова, все вопросы о существовании "Новичка" необходимо задавать Мирзаянову. "Который работает на правительство США, и именно он указывает, что "Новичок" является сильнодействующим боевым отравляющим веществом. Россия не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнул Кириллов.



Мирзаянов назвал в комментарии РБК обвинения со стороны министерства "глупостью". "Террористы в горах и в Сирии, а я - пенсионер", - отметил он.

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Химик также заявил, что опубликованная им формула "бесполезна", так как в тексте не указан промотор реакции - вещество, добавляемое к катализатору для улучшения его свойств. По словам Мирзаянова, без специальных знаний вещество синтезировать не удастся. ​"Террористы это знают и не будут этим заниматься, так как знают, что погибнут, поэтому они стараются пользоваться обычной взрывчаткой", - добавил он.



В середине марта сам Мирзаянов, работавший в 1970–1980 годах в группе ученых над разработкой нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок", в интервью Би-би-си допустил, что по опубликованной им в 2007 году формуле кто-то действительно мог создать отравляющее вещество. Но, по его словам, даже при наличии формулы процесс его синтеза сложен, опасен и очень дорог.



"Если даже по моим формулам английские эксперты создали вещество и сняли спектры и все другие физико-химические константы, это же не говорит о том, что они прошли все этапы испытания и главный этап - создание оружия. На это надо тратить очень много средств, это не так просто. Это работа многих сотен людей, на это выделять надо деньги. На Западе деньги умеют считать и зря тратить не будут. Раз химическое отравляющее вещество, химическое оружие запрещено, то любой парламент откажет кому угодно в разработке, потому что это нарушение конвенции", - сказал тогда Мирзаянов.

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По его словам, синтезировать "Новичок" за пределами России мог бы центр, обладающий высококвалифицированным персоналом с опытом работы с боевыми отравляющими веществами. Такие центры, по словам Мирзаянова, есть в США и Китае.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.