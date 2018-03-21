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 Политика Украины
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 Суд обязал защиту Януковича обеспечить прибытие Азарова для допроса на следующей неделе

Уже на следующей неделе в Оболонском райсуде Киева планируют допросить экс-премьера Украины Николая Азаров и еще 11 свидетелей по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Прошу проявить уважение к суду и прибыть на судебные заседания 26, 27 и 28 марта. Именно на эти даты суд просит обеспечить прибытие свидетелей Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева, Шуляка, Ильина, Кобзаря, Павленко, Бернадского, Ярощука и Иванцова", - обратился к адвокатам председательствующий судья Владислав Девятко.

Кроме того, добавил он, 4 апреля суд предлагает защите обеспечить допрос свидетелей Луговского, Никифорова и Татарикова, а 5 апреля - экспертов Доленковской и Ованесян, а также свидетеля Кобылинского.

Таким образом, суд предлагает допросить всех свидетелей защиты до 5 апреля.

Ранее адвокат Сердюк сообщил, что свидетель Азаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции.

Напомним, сегодня, 21 марта 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 41-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом, 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3056975
 
 
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> обеспечить прибытие Азарова <

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Ліл Суд обязал защиту Януковича обеспечить прибытие Азарова для допроса на следующей неделе - Цензор.НЕТ 9520
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Этот парень согласен прибыть в стольный град Киев только тушкой или чучелом. Суд зобов'язав захист Януковича забезпечити прибуття Азарова для допиту наступного тижня - Цензор.НЕТ 8273
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Лучше бы дороги делали. Все равно не посадят никого.
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ты бы лучше свой Даунбас освобождал...!
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Так лолита ж не дает. И ты его поддерживаешь в этом.
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кому ты тут свою туфту втираешь - тебе настоящему донбацу нужно партизанскую войну вести...
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Ну давай. Я буду тебе маршруты прокладывать на карте по минному полю.И записывать твой путь,для будущего наступления.Начинать нужно с малого.
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ПРИКОЛЬНО. азаров пакует такой вещи
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Давайте,жгите! Давно азиривского изыга не слышали)))
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Киля не приедет...У него с украинским проблемы были, но не с мозгами... Суд обязал защиту Януковича обеспечить прибытие Азарова для допроса на следующей неделе - Цензор.НЕТ 83
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С мозгами у кили не могло быть проблем ввиду их отсутствия.
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😂😂😂😂столько перечислили особ что мона сразу сезо на выезд
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Судьи вообще адекватные, каким образом адвокат это обеспечит.
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Так защита хочет использовать их как сведетелей, значит должна обеспечить.
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микила янавич як всигда опиздает годины на пилторы.
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Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих.
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Надо Азарову дать хорошего переводчика, который знает как "балякать у своэй дыржавной прашлай квартыре, кде менье взяли поцики ваньши и апракинули у смердюінчий юнітаз!"
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Киля, не гони,приезжай! Азиривка с рубльовским акцентом...это что-то! Хоть поржом. А то у гади конкурентов достойных нет(((
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Микола визвращается. Гройсман должен начинать беспокоиться?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд обязал защиту Януковича обеспечить прибытие Азарова для допроса на следующей неделе
 
 
 
 
 
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