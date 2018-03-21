 Депутаты отказались упростить процедуру усыновления иностранцами украинских детей

За соответствующий законопроект № 0166 в сессионном зале было недостаточно голосов - 166 - при необходимом количестве 226, передает Цензор.НЕТ.

Согласно пояснительной записке, Конвенция о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления была создана 29 мая 1993 в г.. Гааге.

Также читайте: Украина подаст в ЕСПЧ на Россию за незаконное усыновление крымских детей, - Минсоцполитики

В документе закреплены принципы межгосударственного усыновления с максимальным учетом интересов ребенка и соблюдением его прав и свобод. Закреплено, что любое государство может присоединиться к Конвенции.

Присоединение Украины к Конвенции могло гармонизировать процедуру усыновления детей иностранцами с процедурами других государств-участников, создать четкую и прозрачную систему гарантий того, что межгосударственное усыновление осуществляется в интересах ребенка и с соблюдением всех его основных прав. Отметим, в настоящее время в соответствии с "Семейным кодексом" приоритетное право на усыновление ребенка имеют граждане Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине предлагают создать Министерство по делам семьи

Во время обсуждения депутаты высказывали опасения относительно того, что детей из Украины смогут усыновлять однополые пары, а предусмотренные Конвенцией аккредитованные организации будут использовать свои полномочия для недобросовестного посредничества и детей будут отправлять не в семьи, а в рабство.

Представители комитета по иностранным делам и Минюста подчеркивали, что Конвенция отдает приоритет законодательству страны-участника и усыновления однополыми парами невозможно. Также зачитывали нормы Конвенции о том, что Украина сможет получать информацию о усыновленного за границу ребенка и контролировать ситуацию, а аккредитованные организации могут быть только неприбыльными.

Однако доводы оказались неубедительными, в результате чего законопроект отклонили. В ходе обсуждения депутаты утверждали, что к данной Конвенции пытаются присоединиться в течение 17 лет, данный вопрос ставился на голосование около семи раз.

Также читайте: ВР не разрешила иностранцам усыновлять украинских детей