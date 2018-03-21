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 Политика Украины, Происшествия, Киевские новости
  2017  12
Все про:акция (1713) Кабмин (10349) Киев (15556) Нацполиция (7098) столкновения (419)

 После стычек митингующих с правоохранителями под Кабмином задержаны семь человек, - полиция

Семь человек задержаны после столкновений митингующих с правоохранителями в ходе сегодняшней акции протеста под зданием Кабинета Министров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции г.Киева Оксана Блищик.

"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - рассказала она.

По словам Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день около 150 человек, как сообщает агентство, собрались у здания Кабинета Министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна. У входа в Кабмин была установлена сцена, с которой поочередно выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующими деятельность Омеляна. Кроме того, как отмечается, вдоль дороги у Кабинета Министров по ул. Грушевского по обе стороны припаркованы более 20 маршруток.

Также смотрите: Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3056973
 
 
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Разрозненность народа, погубит этот народ. Твоя хата з краю.
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Взагалі -то найбільші біди: дурість, лінь та шкідливі звички. Чому на вимогу 150 осіб потрібно звільняти Омеляна?
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Это хрюскл, известный провокатор, сразу спамь...
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А чого я наприклад повинен підтримати купку довбойобів,яким неподобається мінстр
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А по каким признакам ты определяешь подобающихся министров ?
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Кроме того, как отмечается, вдоль дороги у Кабинета Министров по ул. Грушевского по обе стороны припаркованы более 20 маршруток. И мёртвые с косами, и тишина.
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ВСЕХ НЕ ПЕРЕВЕШАЕТЕ !!!
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Маршрутчикі вже ...*уху елі* .....Баблосом ніяк не наїдяться ..Залізякі -розвалюхі .смердячі салони куриво і тп ...а бабло -дай !!! После стычек митингующих с правоохранителями под Кабмином задержаны семь человек, - полиция - Цензор.НЕТ 6785
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https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to

Це нова поліція, поширюйте, народ повинен знати яка у нас реХформа
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Ладно, нашим владным туебням пофигу на эти все протесты...
Но надеюсь, шо Запад мониторит наши мнения ( в том числе и на цензоре) и делает определённые выводы.
Увы, мы сами не сможем изменить нашу страну, ибо, снеся одного урода - мы себе почему-то выбираем в президенты такого же урода (или ещё хуже, как показало время). Это замкнутый круг.
И Запад, единственный кто может держать этих уродов в страхе (деньги, виллы, майно...) и помочь нам обрести цивилизованный вид. Иначе никак...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле стычек митингующих с правоохранителями под Кабмином задержаны семь человек, - полиция
 
 
 
 
 
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