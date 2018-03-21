 После стычек митингующих с правоохранителями под Кабмином задержаны семь человек, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции г.Киева Оксана Блищик.

"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - рассказала она.

По словам Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день около 150 человек, как сообщает агентство, собрались у здания Кабинета Министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна. У входа в Кабмин была установлена сцена, с которой поочередно выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующими деятельность Омеляна. Кроме того, как отмечается, вдоль дороги у Кабинета Министров по ул. Грушевского по обе стороны припаркованы более 20 маршруток.

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