 После стычек митингующих с правоохранителями под Кабмином задержаны семь человек, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции г.Киева Оксана Блищик.
"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - рассказала она.
По словам Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее в этот день около 150 человек, как сообщает агентство, собрались у здания Кабинета Министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна. У входа в Кабмин была установлена сцена, с которой поочередно выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующими деятельность Омеляна. Кроме того, как отмечается, вдоль дороги у Кабинета Министров по ул. Грушевского по обе стороны припаркованы более 20 маршруток.
Це нова поліція, поширюйте, народ повинен знати яка у нас реХформа
Но надеюсь, шо Запад мониторит наши мнения ( в том числе и на цензоре) и делает определённые выводы.
Увы, мы сами не сможем изменить нашу страну, ибо, снеся одного урода - мы себе почему-то выбираем в президенты такого же урода (или ещё хуже, как показало время). Это замкнутый круг.
И Запад, единственный кто может держать этих уродов в страхе (деньги, виллы, майно...) и помочь нам обрести цивилизованный вид. Иначе никак...