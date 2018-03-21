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 Политика Украины
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Все про:проверка (513) ЦИК (2673) Ващенко (17)

 Все кандидаты в члены ЦИК успешно прошли спецпроверку, - Нацагентство госслужбы

Специальная проверка кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии завершена.

Об этом сообщил глава Национального агентства по вопросам госслужбы Константин Ващенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Спецпроверка уже завершена", - сказал он. По словам Ващенко, последний пакет документов был отправлен в аппарат Верховной Рады 20 марта.

Чиновник отметил, что все кандидаты в члены ЦИК успешно прошли спецпроверку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко внес в Раду представление на членов ЦИК. ДОКУМЕНТ

Напомним, 5 февраля президент Петр Порошенко внес в Раду представление на назначение членов ЦИКа.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко прогнозирует, что парламент переформатирует состав ЦИКа 3-6 апреля.

Также читайте: Украине нужно как можно скорее обновить состав ЦИК и обеспечить политический баланс, - посол Великобритании Гоф

Источник: https://censor.net.ua/n3056971
 
 
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Можно только себе представить,какая там будет МРАЗЬ !!!
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Хоть бы для прикола кого-нибудь зарубили.
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Ага...представителя от бьюткивщины к примеру......вот бы вы взвыли..... Все кандидаты в члены ЦИК успешно прошли спецпроверку, - Нацагентство госслужбы - Цензор.НЕТ 6158
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Когда узнали новость что Пеца и его партия имеют 3% рейтинга.
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Цик ,имени обманутых вкладчиков ахиндовского ))
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охендровський з рук петра отримав серйозний орден
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А само "Нацагенство госслужбы" спецпроверку уже прошло?))) Просто загуглил этого Ващенко... На выходе весьма интересный персонаж. Успел и советником у премьера Тимошенко побывать, а когда её закрыли и замминистра труда в кабинете кого? Правильно, Азирова. Спецпроверка, она такая...)
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Ворье сказало что они все честные и работать будут честно на рошен семью
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Ну если таких выдвинули в состав ЦИК бьюткивщина и самопомощ...то так оно и будет.... Все кандидаты в члены ЦИК успешно прошли спецпроверку, - Нацагентство госслужбы - Цензор.НЕТ 6672
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе кандидаты в члены ЦИК успешно прошли спецпроверку, - Нацагентство госслужбы
 
 
 
 
 
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