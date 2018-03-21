 Все кандидаты в члены ЦИК успешно прошли спецпроверку, - Нацагентство госслужбы

Об этом сообщил глава Национального агентства по вопросам госслужбы Константин Ващенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Спецпроверка уже завершена", - сказал он. По словам Ващенко, последний пакет документов был отправлен в аппарат Верховной Рады 20 марта.

Чиновник отметил, что все кандидаты в члены ЦИК успешно прошли спецпроверку.

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Напомним, 5 февраля президент Петр Порошенко внес в Раду представление на назначение членов ЦИКа.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко прогнозирует, что парламент переформатирует состав ЦИКа 3-6 апреля.

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