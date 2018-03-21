 Если судья набрал нужный балл - зарплата повышается в 3-4 раза, если нет - должен быть уволен, - глава ВККС Козьяков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Сегодня" рассказал кандидат юридических наук, доцент, глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков.

Он отметил, что сейчас возглавляемая им Комиссия проводит предусмотренную переходными положениями Конституции процедуру, называемую квалификационным оцениванием всего судейского корпуса, то есть ныне работающих 5500 судей (кроме тех, кто уже это прошел, например, судьи ВС).

"Это тоже тест и практическое задание. Затем - собеседование, вывод ОСД (Общественный совет доброчестности. - Ред.), после чего получаем итоговый балл. Если судья этот балл набрал, он продолжает работать на своем месте, но зарплата у него повышается в 3-4 раза! Если балл не набран, такой судья должен быть уволен. Решение, по нашей рекомендации, как всегда, будет принимать Высший совет правосудия", - пояснил Козьяков.

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По его словам, сейчас в неделю такой экзамен в ВККС сдают примерно 220-240 действующих судей.

"15 марта первая группа судей в количестве 990 человек завершила сдавать экзамены. А до это они уже сдали психологические тесты. На 23 марта назначены первые собеседования. И они тоже будут транслироваться в эфире. Такую же процедуру сразу начнет проходить вторая группа из почти двух тысяч судей", - рассказал он.