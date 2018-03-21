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 Политика Украины
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 Если судья набрал нужный балл - зарплата повышается в 3-4 раза, если нет - должен быть уволен, - глава ВККС Козьяков

Сейчас в неделю квалификационное оценивание в ВККС проходят примерно 220-240 действующих судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Сегодня" рассказал кандидат юридических наук, доцент, глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков.

Он отметил, что сейчас возглавляемая им Комиссия проводит предусмотренную переходными положениями Конституции процедуру, называемую квалификационным оцениванием всего судейского корпуса, то есть ныне работающих 5500 судей (кроме тех, кто уже это прошел, например, судьи ВС).

"Это тоже тест и практическое задание. Затем - собеседование, вывод ОСД (Общественный совет доброчестности. - Ред.), после чего получаем итоговый балл. Если судья этот балл набрал, он продолжает работать на своем месте, но зарплата у него повышается в 3-4 раза! Если балл не набран, такой судья должен быть уволен. Решение, по нашей рекомендации, как всегда, будет принимать Высший совет правосудия", - пояснил Козьяков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВККС Козьяков: Сейчас судьей можно стать только через конкурс. Президент и ВР из этой процедуры исключены

По его словам, сейчас в неделю такой экзамен в ВККС сдают примерно 220-240 действующих судей.

"15 марта первая группа судей в количестве 990 человек завершила сдавать экзамены. А до это они уже сдали психологические тесты. На 23 марта назначены первые собеседования. И они тоже будут транслироваться в эфире. Такую же процедуру сразу начнет проходить вторая группа из почти двух тысяч судей", - рассказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3056968
 
 
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Я не физиономист... Но посмотрите на этого Кизякова... Вы верите ему?...
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Если судья набрал нужный балл - зарплата повышается в 3-4 раза, если нет - должен быть уволен. После чего судья подает в суд и суд выносит постановление на восстановление на работе, с зарплатой, выше в 3-4 раза больше предыдущей.

механизм прост и отработан на мусорах.
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Все судьи должны быть расстреляны ,а потом уже можно говорить обо всём остальном ...
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А результаты есть в открытом доступе, или уже все решено?
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Неправильный подход .Нужно ввести провокацию взятки и расстрельную статью как в Китае .
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Да они охренели, там и так зарплаты заоблачные, какие ещё 3-4 раза.
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А при оцінюванні вчать якою валютою засівати їхні нові кабінети?
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Работу хлебороба можно оценивать баллами: сколько внес удобрений, навоза, сколько раз вышел в поле... У него будет много баллов - но не будет хлеба...
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Ещё в 3-4 раза??? Да когда же вы нажрётесь?
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Перед повышением судейских зарплат, их нужно к Зваричу направить, на колядную стажировку.. Если судья набрал нужный балл - зарплата повышается в 3-4 раза, если нет - должен быть уволен, - глава ВККС Козьяков - Цензор.НЕТ 8836
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боюликами а лучше виллами)))
обязательно с лифтом Если судья набрал нужный балл - зарплата повышается в 3-4 раза, если нет - должен быть уволен, - глава ВККС Козьяков - Цензор.НЕТ 6873
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Средняя зарплата 4000 грн.! Дешевле дуэли между спорящими , чем суды ...
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В стране, которая выбрала очевидного аморального брехуна, и терпит его многие годы, в то время как его заводы работают на агрессора, любые "конкурсы" и "баллы" могут быть только такой же аморальной брехней...
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Странная логика изъяснения у чувака типа - если хлеба нет, то его не продадут, а если есть то продадут, но за деньги.
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Если судья набрал нужный балл - зарплата повышается в 3-4 раза, если нет - должен быть уволен, - глава ВККС Козьяков - Цензор.НЕТ 3944А очки у этого кренделя такие большие что бы видеть в какой валюте взятка?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли судья набрал нужный балл - зарплата повышается в 3-4 раза, если нет - должен быть уволен, - глава ВККС Козьяков
 
 
 
 
 
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