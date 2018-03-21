 Недемократическим режимам выгодно сместить внимание населения на внешнего врага, - Джонсон связал нападение на Скрипалей с выборами в РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Время (отравления Скрипалей в Солсбери) вероятно близко связано с выборами (президента) в России", — сказал Джонсон.
Глава британского МИДа счел, что многим "недемократическим" режимам выгодно сместить фокус внимания населения на внешнего врага, когда в государстве проходят выборы.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Это гОсдеп виноват!
Кошка бросила котят -
Это Джонсон виноват,
Зайку бросила хозяйка -
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