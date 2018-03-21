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 Недемократическим режимам выгодно сместить внимание населения на внешнего врага, - Джонсон связал нападение на Скрипалей с выборами в РФ

Министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь связано с президентскими выборами в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Читайте: Россия никого и ни в чем не обвиняет по делу об отравлении Скрипаля, - МИД РФ

"Время (отравления Скрипалей в Солсбери) вероятно близко связано с выборами (президента) в России", — сказал Джонсон.

Глава британского МИДа счел, что многим "недемократическим" режимам выгодно сместить фокус внимания населения на внешнего врага, когда в государстве проходят выборы.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3056967
 
 
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Ну кремлёвского полковника КГБ и беглого полковника ФСБ
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Полковника КГБ поздравила уже Меркель ,а недавно по Макейну и завербованный Трамп. Недемократическим режимам выгодно сместить внимание населения на внешнего врага, - Джонсон связал нападение на Скрипалей с выборами в РФ - Цензор.НЕТ 407
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там уже так шарики за ролики смещены на внешнем враге что любая природа погода чуть более ненастная чем обычно снег ли дождь это следствие вмешательства внешних врагов..
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Путин - неподготовленный бандит КГБ, который обогатил себя миллиардами, разграбил страну, убил своих противников дома и за рубежом и санкционировал использование химического оружия в Сирии,сказал Джонсон Недемократическим режимам выгодно сместить внимание населения на внешнего врага, - Джонсон связал нападение на Скрипалей с выборами в РФ - Цензор.НЕТ 7548
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Джонсон сказал что офицер, который будет отвечать за безопасность болельщиков в России, был изгнан в рамках возмездия России над дипломатами. Недемократическим режимам выгодно сместить внимание населения на внешнего врага, - Джонсон связал нападение на Скрипалей с выборами в РФ - Цензор.НЕТ 4960
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За окошком дождь и град.
Это гОсдеп виноват!
Кошка бросила котят -
Это Джонсон виноват,
Зайку бросила хозяйка -
Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет -
Рядом Уильямсон, не иначе!
Свет погас, упал забор,
У авто заглох мотор

... и так далее
имена можно подобрать любые начиная от королевы Великобритании и министра обороны Уильямсона до политиков Америки
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Трамп хочет малыми затратами по договорняку с Путиным,порешать вопросы с КНДР,ну так не бывает,это же не московский конкурс красоты Недемократическим режимам выгодно сместить внимание населения на внешнего врага, - Джонсон связал нападение на Скрипалей с выборами в РФ - Цензор.НЕТ 502
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Если вся Европа ОДНОМОМЕНТНО прекратит покупать российский газ и нефть...Путину придёт звиздец Они это понимают и смертельно боятся
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Ой, чувак, сколько ты ещё не знаешь. Шас как обвинят в покушении на Скрипаля. Ох.еете. Шас там быстренько свидетелей найдут. А у вас нет ни каких доказательств.
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Ну точно про Пецика та соєву банду сказано ...! Недемократичним режимам вигідно змістити увагу населення на зовнішнього ворога, - Джонсон пов'язав напад на Скрипалів із виборами в РФ - Цензор.НЕТ 70
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНедемократическим режимам выгодно сместить внимание населения на внешнего врага, - Джонсон связал нападение на Скрипалей с выборами в РФ
 
 
 
 
 
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