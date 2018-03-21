 В ближайшие 10 лет Украина присоединится к НАТО, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt, которое входит в немецкий медиаконцерна Funke Media Group.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса", - сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, чем сегодня, а государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России.

Глава государства напомнил, что Киев с 2014 года противостоит на востоке страны пророссийским сепаратистам, которых поддерживает Кремль. На данный момент более 10 000 человек были убиты в конфликте.

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После аннексии Крыма Москвой 18 марта 2014 Порошенко сказал следующее: "Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны. Для системы глобальной безопасности не существует альтернативы сильном НАТО".

Комментируя предоставление НАТО Украины, Боснии и Герцеговине, Македонии и Грузии статуса "стран-аспирантов", Порошенко подчеркнул: "Нам нужен теперь план действий для получения полного членства в НАТО. Мы стремимся получить этот план действий до конца 2019".

По словам главы государства, Украина стремится "как можно быстрее" выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС.

Украинское правительство выделяет "до шести процентов" ВВП на оборону, а это в четыре раза больше, чем в части партнеров НАТО, подчеркнул Президент.

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