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 Политика Украины
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 Суд в оккупированном Крыму оставил под домашним арестом фигурантов "дела 26 февраля" Асанова и Дегерменджи. ВИДЕО

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма до 7 мая оставил под домашним арестом фигурантов "дела 26 февраля" Али Асанова и Мустафу Дегерменджи.

Об этом 21 марта сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

...

При этом рассмотрение апелляции на арест суд рассматривал в закрытом режиме.

В 2015 году начался суд над группой крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

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Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

25 октября 2017 года российские власти освободили осужденных в Крыму заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и передали их Турции, позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/n3056961
 
 
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А що це таке - "дела 26 февраля"???...............................................................
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«Меня много пугают в ФСБ большим сроком, мол, если и дальше будем молчать, дадим 20 лет и увезем за 6 тысяч километров. Но я знаю, что они ничего мне и всем нам не смогут сделать, если не пожелает этого Аллах. Я готов умереть за нас, мусульман, за наш народ, лишь бы больше никого не трогали», - написал Али.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд в оккупированном Крыму оставил под домашним арестом фигурантов "дела 26 февраля" Асанова и Дегерменджи. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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