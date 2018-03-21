 Суд в оккупированном Крыму оставил под домашним арестом фигурантов "дела 26 февраля" Асанова и Дегерменджи. ВИДЕО

Об этом 21 марта сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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При этом рассмотрение апелляции на арест суд рассматривал в закрытом режиме.

В 2015 году начался суд над группой крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

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Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

25 октября 2017 года российские власти освободили осужденных в Крыму заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и передали их Турции, позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.