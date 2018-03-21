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 Политика Украины
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Все про:налоги (2401) офшор (426) санкции (6605) Евросоюз (11777) Данилюк Александр (261)

 Если Украина до конца года не выполнит минимальный план по противодействию выведению прибыли из-под налогообложения, то попадет в "черный" список ЕС, - Данилюк

Украине до конца текущего года необходимо ввести минимальные стандарты BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения), в противном случае страна и ее компании могут столкнуться с санкциями со стороны Евросоюза, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"ЕС будет вводить санкции в отношении тех, кто не ввел минимальные стандарты BEPS до конца года. Это означает, что украинский бизнес, который сейчас так сложно завоевывает европейские рынки, пользуясь Соглашением об ассоциации, может оказаться в такой неудобной ситуации, когда к нему будут применяться ограничения из-за того, что страна оказалась в "оффшорном" списке, поскольку вовремя не выполнила минимальный стандарт BEPS", – сказал министр интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для этого Украине необходимо подписать многостороннее соглашение MLI (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS), которое направлено на унификацию положений существующих соглашений об избежании двойного налогообложения без необходимости индивидуального пересмотра самих соглашений странами в двустороннем порядке и которое подписали уже свыше 70 стран.

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"MLI - это международное соглашение, поэтому я должен получить полномочия от президента на его подписание. Надеюсь, что их получу в ближайшее время", – отметил А.Данилюк, пояснив, что документ еще должен быть ратифицирован Верховной Радой.

"Ратификацию нельзя откладывать на последний момент, поскольку если не успеем ратифицировать до конца года, попадем в "черный" список ЕС", – еще раз указал глава Минфина.

Вторым необходимым шагом, по его словам, является принятие закона о country by country report. "То есть корпорации будут подавать расширенную отчетность, которая отобразит, где у компаний аккумулируются прибыли, какие активы и где находятся", – пояснил министр.

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А.Данилюк уточнил, что Минфин завершает работу над законопроектом и подаст его в Верховную Раду в ближайшее время.

Министр добавил, что параллельно Минфин все равно ведет работу по внесению изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения с ключевыми юрисдикциями, через которые проходила оптимизация - Кипр, Нидерланды, Люксембург.

Источник: https://censor.net.ua/n3056960
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Это невыполнимо. Ибо Порошенко не наступит сам себе на горло, и не прекратить выводить наворованные барыши от народа, на свои офшоры, с целью минимизации уплаты налогов.
Даже журналист его 5-го канала свидетельствовал, что Порошенко платит журналистам его канала часть зарплаты в конвертах с целью минимизации уплаты налогов.
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Давай, какай ищё!
Кричи : "А-а-а-а-а!!!!!!!!!!! Панамский а-а-а-афшор!!!!!!"
Журналист, млять, с рук Порошенка канверт с даларами получил, панимаш!
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"То есть корпорации будут подавать расширенную отчетность, которая отобразит, где у компаний аккумулируются прибыли, какие активы и где находятся",..... ХА-ХА ХА, наивный пацан ,да барыги этого в жизни не допустят ,рассказать где нажитое непосильным трудом!!!!
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не в Украине они...у европейцев, в закромах и прячут толстопузіе!
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не делайте нервов нашей Педре Мальдивской , ему что теперь гроши , как эскобару в бочках по стране закапывать ...
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Если президент-офшорный , очем еще можно говорить.
Таежный союз наше фсе,там кради ,оббирай,отжимай и никаких санкций😕
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Це втручання у внутрішні справи України! Ніякі європейці не будуть диктувати нам, як жити. Ми суверенна держава! Слава офшорам!
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Как-то несправедливо.
В офшоры выгоняют одни, а санкции на всех.

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Будет весело наблюдать за их отмазками)))
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Скажу по простому :Сколько можно воровать ШОКОЛАДУ ,АХМЕДКИ И ФИРТАШУ уже из ЕС нам на это прямо намекают!!!
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Какой стрёмный министр, вечно он с ехидной рожей сообщает надёже-батюшке гидранту самые паскудные новости.
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Как по мне ложил болт с литейного, ни Я не рядовое насиление УКРАИНЫ не имеет отношения к вашим мутным долгам. Пишите луцу . Янык,пшона ,дибрий динь! Азаров. Куля-так куля..
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,,,,которое направлено на унификацию положений существующих соглашений об избежании двойного налогообложения без необходимости индивидуального пересмотра самих соглашений странами в двустороннем порядке и которое подписали уже свыше 70 стран - создатель"офшоров" волновается, и не хочет индивидуального пересмотра старых схем за которыми выводилась монета с Украины в "офшоры"
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Ну и хiба, ви нi этого добиваетесь?
НЕГР мочит ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ Летова! Красава!https://youtu.be/nXumeTsa3MQ Якщо Україна до кінця року не виконає мінімальний план з протидії виведенню прибутку з-під оподаткування, то потрапить у "чорний" список ЄС, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6932
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Украина до конца года не выполнит минимальный план по противодействию выведению прибыли из-под налогообложения, то попадет в "черный" список ЕС, - Данилюк
 
 
 
 
 
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