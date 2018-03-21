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Все про:Германия (2972) Меркель (1479) территориальная целостность (123) Донбасс (15728)

 Мир на Донбассе будет одной из задач правительства Германии, - Меркель

Одной из задач нового правительства Германии на международной арене в последующие 4 года будет работа по установлению мира на Донбассе и возобновлению территориальной целостности Украины.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Работа над выполнением Минских соглашений будет продлена, чтобы обеспечить возобновление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Россией", - заявила канцлер.

Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности.

Вспомнила Меркель и деле о покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля. По ее словам, она "была бы рада", если бы не надо было называть Россию с парламентской трибуны, "но все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не ожидайте много от Германии", - евродепутат Макалистер о поставках оружия Украине

Меркель также подчеркнула, что сила Европы в ее единстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3056956
 
 
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о мире после поздравления главного убийцы мира......абсурд
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Одной из задач должно стать закрытия проекта Северный поток 2.
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Интересно только какой мир? Как в Крыму, или как в Киеве?
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...про Минск, про Донбас... ...про объединение и возврат...

В Германии пенсии поднимают на 3 с копейками %... -- к 2024 году, пенсии на Западе и Востоке Германии должны сравняться... -- ...с момента объединения прошло 27 лет!
Зарплаты в бывшей ГДР до сих пор ниже, а цены выше, чем на Западе.
...и люди совсем разные до сих... -- ФРГэшные и ГДРовские...
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Вот насколько разрушительными оказались последствия московитской оккупации. На фоне этого удивляет ностальгия гдр-овских совков по ней. Что в этой оккупации для них было хорошего? И что хорошего может случиться с новой оккупацией?
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...меня, как бывшего совка, совки не удивляют... -- есть Политэкономия, а есть Политгенетика...*)
...после воссоединения Бундеса, толпы восточных немцев ломанулись на западное ПМЖ ... ...через 20 лет, почти все вернулись обратно -- особенно из Баварии. Говорят, что ментальность разная -- сами же говорят...
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Мир на Донбасі, це - дуже добре................... лише здолавши ублюдків, можна досягнути цієї мети.................
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На самом деле слово "мир" и слово "россия" слова абсолютно противоположные по содержанию. Мир - это процветающая торговля, процветающая наука, здоровый социум и т.д. россия же ... - это война, деградация, тоталитарное недообщество, вездесущая коррупция, мафиозная недоэкономика, убитая наука, затравленный социум и жизнь в постоянном страхе. ТАК ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЙ НЕДОМИР С РОССИЕЙ???
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Нужен не "мир" на Донбассе, а Донбасс и Крым в составе суверенной Украины...
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меркель перша привітала фашиста кремлівського.....
кому що не зрозуміло?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМир на Донбассе будет одной из задач правительства Германии, - Меркель
 
 
 
 
 
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