 Мир на Донбассе будет одной из задач правительства Германии, - Меркель

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Работа над выполнением Минских соглашений будет продлена, чтобы обеспечить возобновление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Россией", - заявила канцлер.
Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности.
Вспомнила Меркель и деле о покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля. По ее словам, она "была бы рада", если бы не надо было называть Россию с парламентской трибуны, "но все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой".
Меркель также подчеркнула, что сила Европы в ее единстве.
В Германии пенсии поднимают на 3 с копейками %... -- к 2024 году, пенсии на Западе и Востоке Германии должны сравняться... -- ...с момента объединения прошло 27 лет!
Зарплаты в бывшей ГДР до сих пор ниже, а цены выше, чем на Западе.
...и люди совсем разные до сих... -- ФРГэшные и ГДРовские...
...после воссоединения Бундеса, толпы восточных немцев ломанулись на западное ПМЖ ... ...через 20 лет, почти все вернулись обратно -- особенно из Баварии. Говорят, что ментальность разная -- сами же говорят...
кому що не зрозуміло?