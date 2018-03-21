 Мир на Донбассе будет одной из задач правительства Германии, - Меркель

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Работа над выполнением Минских соглашений будет продлена, чтобы обеспечить возобновление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Россией", - заявила канцлер.



Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности.



Вспомнила Меркель и деле о покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля. По ее словам, она "была бы рада", если бы не надо было называть Россию с парламентской трибуны, "но все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой".

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Меркель также подчеркнула, что сила Европы в ее единстве.