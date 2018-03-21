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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Три тонны незаконно добытого янтаря изъяты на Житомирщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса более трех тонн необработанного камня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

...

Во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" дельцов и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного" камня.

Три тонны незаконно добытого янтаря изъяты на Житомирщине, - СБУ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция изъяла 140 кг янтаря на миллион гривен у дельцов в городе Ривне

Три тонны незаконно добытого янтаря изъяты на Житомирщине, - СБУ 02

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Деятельность группы нелегальных копателей янтаря прекращена в Житомирской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3056953
 
 
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А сколько за 4 года деребана минуя карманы СБУ и МВД попало в закрома страны?
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Зачем легализовывать добычу янтаря, платить ЗП копателям и прочие расходы, если можно просто наблюдать. Ага, накопали три тонны - идите сюда. А, вот еще пять тонн собралось - welcome. Профит 100% затраты на добычу - 0
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Сдавали в ментовку на хранение янтарь.
Но не прогнозируемые алхимические реакции в этом перекрестке миров превратили его в щебень.
ТАК в отчете и запишут.
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Три тонны янтаря - выбросили в пропасть Три тонни незаконно добутого бурштину вилучено на Житомирщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9358
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Три тонны незаконно добытого янтаря на Житомирщине, - незаконно изъяты СБУ.
Можно подумать что деньги за него попадут в бюджет а не в карманы подонков Парашенка,Гнойцмана и Авака!
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Уничтожить по Акту! Как уничтожают конфискованные партии айфонов, брендовых шмоток, сигарет и пр. и пр.
Сначала громкие рапорта - а потом "уничтожено по акту"
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ТРИ ТОНИ!!! ТРИ ТОНИ, КАРЛ! що в цих людей в головах! Немає слів, от це точно від голоду. Сцуко
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТри тонны незаконно добытого янтаря изъяты на Житомирщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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