 Три тонны незаконно добытого янтаря изъяты на Житомирщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
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Во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" дельцов и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного" камня.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
Но не прогнозируемые алхимические реакции в этом перекрестке миров превратили его в щебень.
ТАК в отчете и запишут.
Можно подумать что деньги за него попадут в бюджет а не в карманы подонков Парашенка,Гнойцмана и Авака!
Сначала громкие рапорта - а потом "уничтожено по акту"