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 Политика Украины
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Все про:Ярош (259) Савченко Алексей (26)

 "Алексей, брат! Собаки лают, а караван идет", - Ярош поддержал губернатора Николаевщины Савченко

Народный депутат, руководитель общественного движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош поддержал главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Как передает Цензор.НЕТ, свою поддержку губернатору Николаевщины Ярош высказал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"Алексей, брат! Идя на должность председателя Николаевской ОГА, ты знал, что берешь на себя тяжелый крест...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: "Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Вот и сейчас Бог дает тебе еще одно испытание. Уверен, что ты его с достоинством выдержишь, ты - боец.

Знай, что мы, добровольцы, ценим все, что ты делал и делаешь для утверждения и развертывания добровольческого движения как на фронте, так и в тылу. И чтобы там ни было, мы будем идти в одних рядах до Победы, до обретения Украинского Самостоятельного Соборного Государства.

Ведь, собаки лают, а караван идет...

P.S. И еще одно. НЕ оправдывайся. Просто делай то, что должен".

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Алексей, брат! Собаки лают, а караван идет, - Ярош поддержал губернатора Николаевщины Савченко 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3056952
 
 
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Може грубо, але по суті...
Коли "досвідчені воїни" нового бійця, через відсутність досвіду засилають на міни і їм похрену, то це як називають? За таке чергою в спину - нормальна подяка.
Якщо Савченко не винен в махінаціях, то його першочергова задача знайти "пацюка", що розвів Волошина на злочин і довів до самогубств. Це і в його інтересах.
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Не той тепер Ярош, перекуплений і підконтрольний.
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Треба Мультика выпускать,щоб вiн порядок в Николаеве навёл
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Ярош - или полный дурень, шо вписывается в мутняк,
или - такой же ворюга...
Разочаровал этот чел конкретно и навсегда.
Хай ещё "правый сектор" за этого урку подпишится, тогда на их тоже можно поставить хрест, как и на обосравшейся и обоссавшейся "свободе"...
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Фразу "Собаки лают, а караван идет" можна нині перефразувати - "ублюдки виють, а всім - пофіг"...........................
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А Ярош за Рубана и Гадю уже заступался или еще нет?
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Якщо не "зрада", то тоді "ганьба". Місця для розуму в українців не вистачає.
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От, не буду ничо утверждать, но вопросы к Ярошу есть с самого начала его карьеры. То, шо он фото своих родаков с оружием постил, это хня, а смутное чувство недоверия не покидает.
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Этому Савченко, только за face, десять лет с конфискацией смело дать можно.
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Ярош, хватит прогуливать работу, дармоед.
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Земля тряслась - как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди --------- Что-то вспомнилось, смотря на всё это плядство.
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Боже! эта страна театр абсурда, где свой, где враг, в этой колоде всех тасует его величество доллар! сто лет назад мы всё это уже проходили и опять те же "грабли"! это карма? как разорвать этот порочный круг? Где тот лидер нации для якого Україна понад усе!? а маммона где то после чести и совести!
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Цією дружньою заявою Ярош загубив останній пункт довіри. Нема Яроша, здох.
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Всі пам'ятають, як ярош фактично схвалив убивство "Лісника"? Всі пам'ятають, як він виступив проти нині розігнаного наметового містечка під Радою? ярош працює на пєдру.
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Все дело в маниакальной привязанности к дармовому корыту наших людей. Как тока запахнет халявой,сразу все кардинально меняется.Не ругайте Яроша-он один из нас...Печалька...
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Олексiю, брате, не позорься - iди у вiдставку, а то собаки караван покусають.
Ти ж у словi хуй робиш три помилки. Давай на Киiв, там у тебе багато майна, "чесно напрацьованого". Почнуть розбиратись, хоч якийсь пiдвальчик собi залишиш.
А в Миколаэвi розберуться без тебе.
Д. Ярош.
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"Вина" Савченка лиш у тому, що він призначив 29-літнього бойового пілота на посаду директора скандального господарського об'єкту - аеропорту. Одне діло воювати з орками, а інше - розбиратися з миколаївською п...обратією.
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Виявляється, Савченко та Ярош "брати". А мені здалося, що Митько опечалився можливою втратою свого особистого спонсора.
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И тут кремлеботы и йулины сектанты переключились на Яроша, нулевки копирочные. "Олексію, брате! Собаки брешуть, а караван іде", - Ярош підтримав губернатора Миколаївщини Савченка - Цензор.НЕТ 939
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Теперь только полный дурак или слепой не видит, что "пацтриот" Ярош - консерва Шоколадного Барыги!
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дебильный гугл-переводчик, походу страницу Яроша вскрыли ((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Алексей, брат! Собаки лают, а караван идет", - Ярош поддержал губернатора Николаевщины Савченко
 
 
 
 
 
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