 "Алексей, брат! Собаки лают, а караван идет", - Ярош поддержал губернатора Николаевщины Савченко

Как передает Цензор.НЕТ, свою поддержку губернатору Николаевщины Ярош высказал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.
"Алексей, брат! Идя на должность председателя Николаевской ОГА, ты знал, что берешь на себя тяжелый крест...
Вот и сейчас Бог дает тебе еще одно испытание. Уверен, что ты его с достоинством выдержишь, ты - боец.
Знай, что мы, добровольцы, ценим все, что ты делал и делаешь для утверждения и развертывания добровольческого движения как на фронте, так и в тылу. И чтобы там ни было, мы будем идти в одних рядах до Победы, до обретения Украинского Самостоятельного Соборного Государства.
Ведь, собаки лают, а караван идет...
P.S. И еще одно. НЕ оправдывайся. Просто делай то, что должен".
Коли "досвідчені воїни" нового бійця, через відсутність досвіду засилають на міни і їм похрену, то це як називають? За таке чергою в спину - нормальна подяка.
Якщо Савченко не винен в махінаціях, то його першочергова задача знайти "пацюка", що розвів Волошина на злочин і довів до самогубств. Це і в його інтересах.
или - такой же ворюга...
Разочаровал этот чел конкретно и навсегда.
Хай ещё "правый сектор" за этого урку подпишится, тогда на их тоже можно поставить хрест, как и на обосравшейся и обоссавшейся "свободе"...
Смешались в кучу кони, люди --------- Что-то вспомнилось, смотря на всё это плядство.
Ти ж у словi хуй робиш три помилки. Давай на Киiв, там у тебе багато майна, "чесно напрацьованого". Почнуть розбиратись, хоч якийсь пiдвальчик собi залишиш.
А в Миколаэвi розберуться без тебе.
Д. Ярош.