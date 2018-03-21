 "Алексей, брат! Собаки лают, а караван идет", - Ярош поддержал губернатора Николаевщины Савченко

Как передает Цензор.НЕТ, свою поддержку губернатору Николаевщины Ярош высказал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"Алексей, брат! Идя на должность председателя Николаевской ОГА, ты знал, что берешь на себя тяжелый крест...

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Вот и сейчас Бог дает тебе еще одно испытание. Уверен, что ты его с достоинством выдержишь, ты - боец.

Знай, что мы, добровольцы, ценим все, что ты делал и делаешь для утверждения и развертывания добровольческого движения как на фронте, так и в тылу. И чтобы там ни было, мы будем идти в одних рядах до Победы, до обретения Украинского Самостоятельного Соборного Государства.

Ведь, собаки лают, а караван идет...

P.S. И еще одно. НЕ оправдывайся. Просто делай то, что должен".

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