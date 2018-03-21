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 Политика Украины
  2008  16
Все про:амнистия (357) МВФ (2508) налоги (2401) Данилюк Александр (261)

 МВФ против налоговой амнистии в Украине в любой форме, - Данилюк

Международный валютный фонд (МВФ) выступает против проведения в Украине налоговой амнистии, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"МВФ против налоговой амнистии в любой форме. Они против, так как опыт других стран демонстрирует, что далеко не везде это сработало. Прежде, чем вводить "нулевую декларацию", нужно провести консультации: показать МВФ, а главное – всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете будем вносить", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о перспективах "нулевой декларации", передает Цензор.НЕТ.

Глава Минфина также отметил, что ведомство рассматривает инициативу относительно внесения законопроекта о "нулевой декларации" и косвенных методах в пакете с BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения), однако подчеркнул, что это не связанные между собой шаги.

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"Другое дело - разовое раскрытие информации об имуществе перед началом международного обмена информацией, так называемое voluntary disclosing. Это стандартная процедура, которая проводилась многими странами перед началом обмена информацией. Сейчас мы с Нацбанком и экспертами изучаем такой опыт для выработки проекта закона", – добавил министр.

Как сообщалось, президент на недавней встрече с бизнес-сообществом выступил за проведение налоговой амнистии, предложив возвратиться к обсуждению "нулевой декларации".

Источник: https://censor.net.ua/n3056951
 
 
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а Петр Лексеевич за....и настаивает И вот как нам панамские офшоры с награбленным легализовать...? Прямо заставляют вернуться в Таеженный союз...
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Зрадофилы проклятые, проплаченная Курченко 5я колонна, не строители будки......
Все назло делают нашему шоколадному корольку.
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Что бы они не делали
не идут дела
видно,что барыгам
сваливать пора...
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и правильно делает , нельзя легализировать то что накрали непосильным трудом!!!!
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предлагаю ввести налоговую амнистию посмертно. после конфискации наворованного.
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МВФ -это агенты кремля,они раскачивают лодку соевого.Ну не может Пеця жить по законам цивилизации,там надо все делать прозрачно,а Пеця любит аферы,потому и тянет нас в Таможенный союз.
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Амнистия будет как положено, через 15 лет отсидки...
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Ну, тогда оформим это в виде дотаций
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А может, еще газ поднимем для населения и выход на пенсию в 83 года.
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фонд молчит..говорит данилюк..сколько еще можно терпеть этих недоученных талпаёпов от власти
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Через 25 лет воровства - налоговую амнистию?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВФ против налоговой амнистии в Украине в любой форме, - Данилюк
 
 
 
 
 
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