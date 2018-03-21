 Жаль, что наши коллеги сделали такой бессмысленный шаг, - Тетерук о депутатах-прогульщиках из комитета по нацбезопасности

Об этом заявили присутствующие на заседании народные депутаты от "Народного фронта" Юрий Береза и Андрей Тетерук, передает Цензор.НЕТ.
"Очень жаль, что наши коллеги сделали такой бессмысленный шаг. Парламент как раз является местом для дискуссии, охотно послушал бы их аргументы, что именно им мешает присутствовать и голосовать за важные для нашей страны законопроекты, которые устанавливают совершенно новые принципы и правила для нашей страны, для национальной безопасности и обороны нашей страны", - заявил Тетерук.
В свою очередь, народный депутат Юрий Береза заявил, что законопроект о нацбезопасности нужен не только для силовиков, для ВР, но и для всех граждан Украины.
"Я еще раз подчеркиваю, если есть противоречия или недоразумения от наших коллег в чем-то, мы всегда находили компромисс при обсуждении в рабочих группах. Я не могу понять, зачем нам демонстративное противостояние вместо продуктивной работы. Наш комитет не имеет права во время войны заниматься противостоянием, я призываю коллег вернуться к работе", - резюмировал Береза.
МАМЧУР Юлій Валерійович
ЯРОШ Дмитро АнатолійовичВІННИК Іван Юлійович
БРИГИНЕЦЬ Олександр Михайлович
БОГУСЛАЄВ В'ячеслав Олександрович
ГЕРАСИМОВ Артур Володимирович
КОНСТАНТІНОВСЬКИЙ В'ячеслав Леонідович
ЛЕВУС Андрій Мар'янович
ЛЬОВОЧКІН Сергій Володимирович
ФРІЗ Ірина Василівна
СЕМЕНЧЕНКО Семен Ігорович
Поедешь к ним?
Да, чуть не забыл: Гаде - волю!