 Жаль, что наши коллеги сделали такой бессмысленный шаг, - Тетерук о депутатах-прогульщиках из комитета по нацбезопасности

Об этом заявили присутствующие на заседании народные депутаты от "Народного фронта" Юрий Береза ​​и Андрей Тетерук, передает Цензор.НЕТ.

"Очень жаль, что наши коллеги сделали такой бессмысленный шаг. Парламент как раз является местом для дискуссии, охотно послушал бы их аргументы, что именно им мешает присутствовать и голосовать за важные для нашей страны законопроекты, которые устанавливают совершенно новые принципы и правила для нашей страны, для национальной безопасности и обороны нашей страны", - заявил Тетерук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Комитет ВР по обороне из-за отсутствия кворума снова не смог рассмотреть законопроект о нацбезопасности. ВИДЕО (обновлено)

В свою очередь, народный депутат Юрий Береза ​​заявил, что законопроект о нацбезопасности нужен не только для силовиков, для ВР, но и для всех граждан Украины.

"Я еще раз подчеркиваю, если есть противоречия или недоразумения от наших коллег в чем-то, мы всегда находили компромисс при обсуждении в рабочих группах. Я не могу понять, зачем нам демонстративное противостояние вместо продуктивной работы. Наш комитет не имеет права во время войны заниматься противостоянием, я призываю коллег вернуться к работе", - резюмировал Береза.