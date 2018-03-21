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 Политика Украины
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Все про:ВР (21779) нацбезопасность (87) прогулы (89) Тетерук (181) Береза Юрий (71)

 Жаль, что наши коллеги сделали такой бессмысленный шаг, - Тетерук о депутатах-прогульщиках из комитета по нацбезопасности

Депутаты, которые прогуляли заседание комитета по нацбезопасности и фактически заблокировали принятие в первом чтении законопроекта о нацбезопасности и обороне, легкомысленно относятся к своей стране.

Об этом заявили присутствующие на заседании народные депутаты от "Народного фронта" Юрий Береза ​​и Андрей Тетерук, передает Цензор.НЕТ.

"Очень жаль, что наши коллеги сделали такой бессмысленный шаг. Парламент как раз является местом для дискуссии, охотно послушал бы их аргументы, что именно им мешает присутствовать и голосовать за важные для нашей страны законопроекты, которые устанавливают совершенно новые принципы и правила для нашей страны, для национальной безопасности и обороны нашей страны", - заявил Тетерук.

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В свою очередь, народный депутат Юрий Береза ​​заявил, что законопроект о нацбезопасности нужен не только для силовиков, для ВР, но и для всех граждан Украины.

"Я еще раз подчеркиваю, если есть противоречия или недоразумения от наших коллег в чем-то, мы всегда находили компромисс при обсуждении в рабочих группах. Я не могу понять, зачем нам демонстративное противостояние вместо продуктивной работы. Наш комитет не имеет права во время войны заниматься противостоянием, я призываю коллег вернуться к работе", - резюмировал Береза.

Источник: https://censor.net.ua/n3056950
 
 
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а тетерук и береза вообще агенты кремля,дальше что?
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Тебе адрес Белецкого дать? или Яроша?
Поедешь к ним?
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Как обычно. Прокремлёвские гниды из бют, самопомичи и прочий колаборантский мусор. Которому место не в Раде а в тюрьме.
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Тоже самое, что бэпэпэ, только вид сбоку.
Да, чуть не забыл: Гаде - волю!
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А могет кролефронт и панамские патриоты, а, ботяра?
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а уж как нам жаль глядя по ТВ столько ссук народа обычно в зале Зрады трудятся с интенсивной надбавкой за труд, кого мы на выбирали
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Судя по поправкам Лозового, чем меньше эта сое-рыговская Рада будет принимать, тем спокойней стране
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неправильная формулировка. Это не бессмысленный шаг, а осмысленная бездеятельность. Хочется знать бездеятелей пофамильно и фракционно. Тогда будет видна "картина маслом".
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Тетерук це той, хто відмовився називати сєпаров терористами?.. це - вже мертва істота
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖаль, что наши коллеги сделали такой бессмысленный шаг, - Тетерук о депутатах-прогульщиках из комитета по нацбезопасности
 
 
 
 
 
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