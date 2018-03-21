 В оккупированном Севастополе перенесли судебные прения по делу обвиняемого в экстремизме Мовенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, российский прокурор заявил ходатайство о вызове в суд для допроса эксперта ФСБ Ильи Виноградова. В связи с этим прения были перенесены.
Следующее заседание запланировано на 10 апреля.
Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внес севастопольца Игоря Мовенко в список экстремистов и террористов.
16 декабря 2016 года жителя Севастополя Игоря Мовенко задержали и увезли в управление ФСБ России.
В сети YouTube 9 сентября того же года появилось видео, снятое на месте происшествия женой потерпевшего. По ее словам, Мовенко избил мужчина из-за символики украинского батальона "Азов", наклеенной на велосипед крымчанина.
Врачи диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.
Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.