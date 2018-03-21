" Россия никого и ни в чем не обвиняет по делу об отравлении Скрипаля, - МИД РФ"

Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Хочу еще раз отдельно подчеркнуть: Россия никого ни в чем не обвиняет, просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим", — сказал Ермаков.



Он отметил, что Москва ведет расследование по делу Скрипаля, фиксируя все детали. "Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации, все же, понесут наказание", — заявил Ермаков.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.