" Россия никого и ни в чем не обвиняет по делу об отравлении Скрипаля, - МИД РФ"

Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Хочу еще раз отдельно подчеркнуть: Россия никого ни в чем не обвиняет, просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим", — сказал Ермаков.
Он отметил, что Москва ведет расследование по делу Скрипаля, фиксируя все детали. "Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации, все же, понесут наказание", — заявил Ермаков.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Не Параша, а клоака какая-то.
Кроме шуток: хрестоматийный пример невообразимой хуцпы - это когда юноша, который убил обоих родителей ради наследства, просит суд о снисхождении на том основании, что он круглый сирота.
https://www.youtube.com/watch?v=hLxcZWY5ReA
Участник программы по созданию боевого нервно-паралитического газа Вил Мирзаянов рассказал РБК о третьем компоненте «Новичка» - «отпечатке пальца», который позволяет проследить происхождение вещества
https://www.rbc.ru/society/21/03/2018/5ab210799a7947c3ae4a22ec?from=main
С пособничеством терроризму в российском оборонном ведомстве сравнили факт обнародования работающим на власти США Вилом Мирзаяновым формулы боевого отравляющего вещества
https://www.rbc.ru/society/21/03/2018/5ab25b8e9a7947f5b8d7309e?from=main
чего так?
взяли бы и обвинили кацапстан - угадали бы...