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 Россия никого и ни в чем не обвиняет по делу об отравлении Скрипаля, - МИД РФ

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что российская сторона никого и ни в чем не обвиняет по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Хочу еще раз отдельно подчеркнуть: Россия никого ни в чем не обвиняет, просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим", — сказал Ермаков.

Он отметил, что Москва ведет расследование по делу Скрипаля, фиксируя все детали. "Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации, все же, понесут наказание", — заявил Ермаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Москвы по делу Скрипаля становится все более странной, - глава МИД Великобритании

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3056946
 
 
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и Гитлер никого не обвинял за свои концлагеря
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Моя кошка когда в тапки гадила, тоже смотрела на меня робко и без каких то претензий...
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Шож они хуйла обвинять будут шоле？понятно шо не будут😀
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Обвините кацапы,англичан.Это же на их территории его отравили? Значит англичане виноваты? Правда? Россия никого и ни в чем не обвиняет по делу об отравлении Скрипаля, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5631
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100% , Боинг над Украиной сбили - виноваты украинцы
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Ну Слава Богу. В совершенном нами преступлении, мы никого не обвиняем. Какое истинно скрепное благородство, однако!
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в первый раз слышу , что бы кацапы свою вину ни на кого не возложили ...
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не обольщайтесь, они ещё не выбрали на кого именно...
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ну тут или Ярош или мальчик в трусиках
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В версиях рассейского следствия есть и покушение тещи на Скрипаля, и Чешский след, и Украинский, и ЦРУ... Но нет версий о причастности Рассеи.
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так они же подозреваемые, а не пострадавшие. Хотя у них у всех умственное отравление, генетическое.
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Залезли в чужой дом, убили хозяев, и они никого не обвиняют. Кацапская логика.
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И комнату на себя официально переписали. И возмущаются, чего же это их вздумали ПОДОЗРЕВАТЬ?
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похоже многие раньше никогда не видели кацапов ....
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Моя дочь, когда уроки не сделает, то же никого не винит. Маразм какой-то. Россия никого и ни в чем не обвиняет по делу об отравлении Скрипаля, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 538
Не Параша, а клоака какая-то.
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ну все правильно- кацапы не могут же сами себя обвинять
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Всё-таки кокс прорвался с Аргентины в МИД.
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Мол, мы же вас в отравлении не обвиняем, так и вы нас не обвиняйте...
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Логика, не поддающаяся никакой логике: "Ну, убили мы. Ну мы же никого не обвиняем в убийстве?"
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На заметку Кроликовой и её адвокату - на суде заявить "я не обвиняю никого из погибших и пострадавших в результате аварии с моим участием". Условное гарантировано.

Кроме шуток: хрестоматийный пример невообразимой хуцпы - это когда юноша, который убил обоих родителей ради наследства, просит суд о снисхождении на том основании, что он круглый сирота.
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Всего два года санкций и холодильник наносит серьезные удары телевизору...
https://www.youtube.com/watch?v=hLxcZWY5ReA
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Разработчик «Новичка» заявил об «отпечатке пальца» в составе вещестa
Участник программы по созданию боевого нервно-паралитического газа Вил Мирзаянов рассказал РБК о третьем компоненте «Новичка» - «отпечатке пальца», который позволяет проследить происхождение вещества

https://www.rbc.ru/society/21/03/2018/5ab210799a7947c3ae4a22ec?from=main
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Минобороны обвинило создателя «Новичка» в пособничестве терроризму
С пособничеством терроризму в российском оборонном ведомстве сравнили факт обнародования работающим на власти США Вилом Мирзаяновым формулы боевого отравляющего вещества

https://www.rbc.ru/society/21/03/2018/5ab25b8e9a7947f5b8d7309e?from=main
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А ведь Германия помогала Советам с 1929 года в строительстве военных заводов таких как Берсоль,полигонов Томка,посылала и обучала инженеров химиков по производству Иприта и Фосгена...Только до ВОВ,благодаря немцам производилось свыше 900 тонн отравляющих веществ в год,вот и обучили убийцы-убийцу убивать. На России всегда были припрятаны запасы Химических-ОВ веществ- на четыре месяца ведения войны.
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" Россия никого и ни в чем не обвиняет по делу об отравлении Скрипаля, - МИД РФ"

чего так?
взяли бы и обвинили кацапстан - угадали бы...
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Ого, уже не подозреваемые. Через неделю напишут. Во всем виновата Великобритания. Свидетелей уже нашли. Великобритания них.я себе и давай расследования проводить. В ЕС, у нас озабоченость иногда глубокая.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия никого и ни в чем не обвиняет по делу об отравлении Скрипаля, - МИД РФ
 
 
 
 
 
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